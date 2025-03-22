Салаха обвиняют в крахе надежд «Ливерпуля» на требл. Крутого футболиста жёстко подставили

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сегодня, 16:00

Может покинуть «красных».

Египтянин плохо сыграл против ПСЖ и «Ньюкасла»

У Салаха изумительный сезон в АПЛ . Забил 27 мячей, сделал 17 ассистов. Даже если убрать из расчета все остальные голы, где крайний форвард не наносил финальный удар и не сделал решающую последнюю передачу, то «Ливерпуль» останется на третьей строчке в АПЛ . Салах настолько эффективный и важный, что его голевых усилий хватает, чтобы одержать 13 побед, 11 раз сыграть вничью и лишь 5 раз уступить. А в реальности у команды Слота всего одно поражение от «Ноттингем Форест».

Салах вытащил «Ливерпуль» на первую строчку. «Арсенал» отстает на двенадцать пунктов. Отыграть такой отрыв крайне сложно. Особенно с учетом вылета «красных» из Лиги чемпионов, а ещё изнурительных матчей «Арсенала» против «Реала». «Ливерпуль» после неудачи против ПСЖ свободен. Салах в двух матчах против французов не отличился. В первом поединке его наглухо закрыл португалец Мендеш. Также у Мохамеда был крайне неудачный проигранный финал Кубок Лиги против «Ньюкасла».

Защитники «сорок» грамотно передавали опеку над Салахом друг другу. У форварда ни одного удара и ни одной передачи под чужой выстрел. Все запоминают кульминацию сезона. Но в этом случае важно не забыть, что совсем недавно у Мохамеда был невероятный отрезок. Крайний форвард стал лучшим футболистом АПЛ в феврале. В разных турнирах было 11 голов в 11 матчах, а ещё 5 результативных передач. Очевидно, что есть атаки, где Салах отдает важный предпоследний пас перед голом.

«Ливерпуль» пошатнулся из-за проблем нападающих

Часто вспоминают неудачные матчи Салаха, но для начала важно подбить результаты его напарников. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, когда Мане и Фирмино активно помогали Мохамеду своими голами. В центре поля были разрушители, но Вейналдум умел забить голы в решающий момент, как знают в «Барселоне». Ориги тоже удачно выходил на замену. Сын бывшего нападающего пригодился Клоппу в главных матчах сезона. А сколько мячей забили форварды «красных» ПСЖ и «Ньюкаслу»?

Против «сорок» мяч престижа на счету Кьезы. И Федерико можно смело считать неудачным трансфером. Хотя забрали чемпиона Европы у «Ювентуса» за скромные для современного футбола деньги, Кьеза не раскрылся в АПЛ . У него голы только в кубковых турнирах. В АПЛ сыграл 25 минут. В Лиге чемпионов выходил чаще, но тоже не менял счета на табло. Центральный нападающий Дарвин Нуньес тоже часть проблемы, с которой столкнулся Салах. Нестабильный уругваец создал в матчах Лиги чемпионов два мяча.

Слишком слабая помощь. В АПЛ у Дарвина 5 голов, тоже смешной показатель за дорого центрального форварда. Салах в чемпионате справляется практически в одиночку. Мохамед видит, насколько плоха атака «Ливерпуля», если говорить о стабильности напарников. У плеймейкера Собослаи 4 голевых передачи за сезон. Очень плохой результат, когда футболист провел почти 3 000 минут на поле. У португальского форварда Жоты была травма, но вернулся и не забивал в 10 последних матчах за «Ливерпуль».

У левого вингера «красных» Луиса Диаса 1 гол в восемнадцати последних матчах за клуб. На днях крайний форвард забил Бразилии, то есть за Колумбию в одном поединке повторил результат многомесячных голевых мучений в составе Слота. Не удивляет инициатива руководства рассмотреть продажу Диаса. Коди Гакпо, которого вряд ли отдадут летом в другой клуб, также не порадовал соотечественника Слота. Голландец выжал всего 1 гол в 7 последних матчах за клуб. Салаху тяжело с такими напарниками.

Лидеры «красных» задумались о сложном решении

Салах радует и делает разницу как минимум в АПЛ . Но в Лиге чемпионов соперники высокого уровня, которых футболисты «Ливерпуля» не всегда успевали изучить, работали против Мохамеда персонально. Впечатляет, что ветерана не поймали защитники из АПЛ . Умудряется находить моменты, лидирует в гонке за «Золотую бутсу» в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов забил 3 мяча и сделал 4 ассиста. Неплохой результат. Но последние знаковые поражения могут изменить планы звезды «Ливерпуля».

Ван Дейк и Салах могут последовать примеру Александер-Арнольда. Трент даже не притворяется, что ведет переговоры о новом контракте. Уйдет свободным агентом в «Реал». Ван Дейка вербует в Бундеслигу старый знакомый, бельгиец Компани, бывший защитник «Манчестер Сити» и тренер «Баварии». А Салах может оказаться в самых разных клубах. Понятно, что возраст игрока влияет на выбор. Мохамеду летом исполнится 33. Но Левандовски ещё старше, что не мешает поляку забить в Ла Лиге.

Удивляет разговор о переходе Мохамеда в «Барселону». Во-первых, у каталонцев нет денег. Во-вторых, Салах может заиграть в этом клубе в основе только в роли «десятки» под нападающим. Глупо тревожить тройку Ямаля, Левандовски и Рафиньи. А вот Ольмо может потерять место на поле. Но тогда страдают Де Йонг и Педри, на хавбеков каталонцев увеличится нагрузка. Да и Салах вряд ли готов занять позицию Месси, ведь привык работать на правом фланге и часто срезать угол для ударов по воротам.

Хотя Мохамеду сложно найти идеальную команду за пределами АПЛ , египтянин боится неожиданного развала «Ливерпуля» после вероятного чемпионства. Будут серьезные перестановки на флангах и в сердце обороны. Особенно если Алиссон и Конате тоже хотят покинуть «Ливерпуль» летом. Остаются классные хавбеки Гравенберх и МакАллистер, но Салах не останется без гарантии подписания напарников по атаке. У Жоты, Диаса, Нуньеса и Гакпо смешная результативность, а ругают чаще Салаха.