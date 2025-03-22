Салаха обвиняют в крахе надежд «Ливерпуля» на требл. Крутого футболиста жёстко подставили

Может покинуть «красных».
Египтянин плохо сыграл против ПСЖ и «Ньюкасла»
У Салаха изумительный сезон в АПЛ. Забил 27 мячей, сделал 17 ассистов. Даже если убрать из расчета все остальные голы, где крайний форвард не наносил финальный удар и не сделал решающую последнюю передачу, то «Ливерпуль» останется на третьей строчке в АПЛ. Салах настолько эффективный и важный, что его голевых усилий хватает, чтобы одержать 13 побед, 11 раз сыграть вничью и лишь 5 раз уступить. А в реальности у команды Слота всего одно поражение от «Ноттингем Форест».
Салах вытащил «Ливерпуль» на первую строчку. «Арсенал» отстает на двенадцать пунктов. Отыграть такой отрыв крайне сложно. Особенно с учетом вылета «красных» из Лиги чемпионов, а ещё изнурительных матчей «Арсенала» против «Реала». «Ливерпуль» после неудачи против ПСЖ свободен. Салах в двух матчах против французов не отличился. В первом поединке его наглухо закрыл португалец Мендеш. Также у Мохамеда был крайне неудачный проигранный финал Кубок Лиги против «Ньюкасла».
Защитники «сорок» грамотно передавали опеку над Салахом друг другу. У форварда ни одного удара и ни одной передачи под чужой выстрел. Все запоминают кульминацию сезона. Но в этом случае важно не забыть, что совсем недавно у Мохамеда был невероятный отрезок. Крайний форвард стал лучшим футболистом АПЛ в феврале. В разных турнирах было 11 голов в 11 матчах, а ещё 5 результативных передач. Очевидно, что есть атаки, где Салах отдает важный предпоследний пас перед голом.
«Ливерпуль» пошатнулся из-за проблем нападающих
Часто вспоминают неудачные матчи Салаха, но для начала важно подбить результаты его напарников. «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов, когда Мане и Фирмино активно помогали Мохамеду своими голами. В центре поля были разрушители, но Вейналдум умел забить голы в решающий момент, как знают в «Барселоне». Ориги тоже удачно выходил на замену. Сын бывшего нападающего пригодился Клоппу в главных матчах сезона. А сколько мячей забили форварды «красных» ПСЖ и «Ньюкаслу»?
Против «сорок» мяч престижа на счету Кьезы. И Федерико можно смело считать неудачным трансфером. Хотя забрали чемпиона Европы у «Ювентуса» за скромные для современного футбола деньги, Кьеза не раскрылся в АПЛ. У него голы только в кубковых турнирах. В АПЛ сыграл 25 минут. В Лиге чемпионов выходил чаще, но тоже не менял счета на табло. Центральный нападающий Дарвин Нуньес тоже часть проблемы, с которой столкнулся Салах. Нестабильный уругваец создал в матчах Лиги чемпионов два мяча.
Слишком слабая помощь. В АПЛ у Дарвина 5 голов, тоже смешной показатель за дорого центрального форварда. Салах в чемпионате справляется практически в одиночку. Мохамед видит, насколько плоха атака «Ливерпуля», если говорить о стабильности напарников. У плеймейкера Собослаи 4 голевых передачи за сезон. Очень плохой результат, когда футболист провел почти 3 000 минут на поле. У португальского форварда Жоты была травма, но вернулся и не забивал в 10 последних матчах за «Ливерпуль».
У левого вингера «красных» Луиса Диаса 1 гол в восемнадцати последних матчах за клуб. На днях крайний форвард забил Бразилии, то есть за Колумбию в одном поединке повторил результат многомесячных голевых мучений в составе Слота. Не удивляет инициатива руководства рассмотреть продажу Диаса. Коди Гакпо, которого вряд ли отдадут летом в другой клуб, также не порадовал соотечественника Слота. Голландец выжал всего 1 гол в 7 последних матчах за клуб. Салаху тяжело с такими напарниками.
Лидеры «красных» задумались о сложном решении
Салах радует и делает разницу как минимум в АПЛ. Но в Лиге чемпионов соперники высокого уровня, которых футболисты «Ливерпуля» не всегда успевали изучить, работали против Мохамеда персонально. Впечатляет, что ветерана не поймали защитники из АПЛ. Умудряется находить моменты, лидирует в гонке за «Золотую бутсу» в чемпионате Англии. В Лиге чемпионов забил 3 мяча и сделал 4 ассиста. Неплохой результат. Но последние знаковые поражения могут изменить планы звезды «Ливерпуля».
Ван Дейк и Салах могут последовать примеру Александер-Арнольда. Трент даже не притворяется, что ведет переговоры о новом контракте. Уйдет свободным агентом в «Реал». Ван Дейка вербует в Бундеслигу старый знакомый, бельгиец Компани, бывший защитник «Манчестер Сити» и тренер «Баварии». А Салах может оказаться в самых разных клубах. Понятно, что возраст игрока влияет на выбор. Мохамеду летом исполнится 33. Но Левандовски ещё старше, что не мешает поляку забить в Ла Лиге.
Удивляет разговор о переходе Мохамеда в «Барселону». Во-первых, у каталонцев нет денег. Во-вторых, Салах может заиграть в этом клубе в основе только в роли «десятки» под нападающим. Глупо тревожить тройку Ямаля, Левандовски и Рафиньи. А вот Ольмо может потерять место на поле. Но тогда страдают Де Йонг и Педри, на хавбеков каталонцев увеличится нагрузка. Да и Салах вряд ли готов занять позицию Месси, ведь привык работать на правом фланге и часто срезать угол для ударов по воротам.
Хотя Мохамеду сложно найти идеальную команду за пределами АПЛ, египтянин боится неожиданного развала «Ливерпуля» после вероятного чемпионства. Будут серьезные перестановки на флангах и в сердце обороны. Особенно если Алиссон и Конате тоже хотят покинуть «Ливерпуль» летом. Остаются классные хавбеки Гравенберх и МакАллистер, но Салах не останется без гарантии подписания напарников по атаке. У Жоты, Диаса, Нуньеса и Гакпо смешная результативность, а ругают чаще Салаха.
На решающем отрезке сезона, когда тактически подкованные ПСЖ и «Ньюкасл» придумали как закрыть Мохамеда, ни тренер Слот не предложил выход и взлом чужих замков в защите, ни напарники не поддержали Салаха. Сейчас египтянин на время переключился на поединки сборной Египта. А потом может обвинить одноклубников в потере «Золотого мяча». Сам Салах будет стараться. Побьет рекорд Холанда по мячам за сезон в АПЛ, если забьет 10 раз в 9 матчах. А дальше клуб и легенда могут расстаться.
Салах все еще может взять ЗМ...... давайте вспомним случи когда ЗМ брали без победы в лЧ....... в 2000 году Луиш Фигу не выиграл ни одного большого трофея, но получил ЗМ..........он летом перешел из Барсы в Реал..........многие ставят под сомнение ЗМ 2001 года Оуэна.....ведь Ливерпуль хоть и взял 5 трофеев, но ни АПЛ ни ЛЧ им не покорилась тогда......... в 2004 году ЗМ получил Шевченко в составе Милана........ хотя требл достался Порту и можно было выделить тогда Деку ведь Португалия еще дошла до финала ЧЕ, а в Арсенале божил Анри который выиграл титул с Арсенлом в графе с нулем поражений...... самый смешной ЗМ Роналду в 2013 году без трофеев.......... скажем в 2019 году Ливерпуль взял ЛЧ......ван Дейку отдали ЗМ? его забрал Месси.......просто Салах не раскручен как португалец или аргентинец чтобы получать ЗМ без громких побед а за свое имя.......
Главное это титул для Ливерпуля и Салах его выиграет, а еще наверно получит награду лучшему игроку АПЛ.........
Салах все еще может взять ЗМ...... давайте вспомним случи когда ЗМ брали без победы в лЧ....... в 2000 году Луиш Фигу не выиграл ни одного большого трофея, но получил ЗМ..........он летом перешел из Барсы в Реал..........многие ставят под сомнение ЗМ 2001 года Оуэна.....ведь Ливерпуль хоть и взял 5 трофеев, но ни АПЛ ни ЛЧ им не покорилась тогда......... в 2004 году ЗМ получил Шевченко в составе Милана........ хотя требл достался Порту и можно было выделить тогда Деку ведь Португалия еще дошла до финала ЧЕ, а в Арсенале божил Анри который выиграл титул с Арсенлом в графе с нулем поражений...... самый смешной ЗМ Роналду в 2013 году без трофеев.......... скажем в 2019 году Ливерпуль взял ЛЧ......ван Дейку отдали ЗМ? его забрал Месси.......просто Салах не раскручен как португалец или аргентинец чтобы получать ЗМ без громких побед а за свое имя.......
Главное это титул для Ливерпуля и Салах его выиграет, а еще наверно получит награду лучшему игроку АПЛ.........