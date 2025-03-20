Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2024/2025

Мирзов отреагировал на слухи о конфликте с Садыговым в раздевалке «Химок»

вчера, 23:59

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов прокомментировал источнику информацию о конфликте с одноклубником Ильёй Садыговым.

Как ранее сообщил «Спорт-Экспресс», некоторые футболисты подмосковной команды в раздевалке стали выражать недовольство из-за проблем с выплатами по зарплате. На защиту клуба встал Садыгов, который является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Форвард попытался объяснить одноклубникам, что нужно войти в положение, но не все были готовы смириться с этой позицией.

Отмечалось, что одним из главных недовольных являлся Мирзов, который начал отвечать Садыгову в жёсткой манере, конфликт едва не завершился дракой, но ситуацию удалось уладить.

Я просто не понимаю, откуда это всё берется. Тем более с Илюхой [Садыговым], с которым мы и после игры разговаривали, и после того, как уехали со стадиона общались по разным моментам. Я с ним — чтобы подрался? Я же всю ситуацию в клубе знаю, всей информацией владею. Тупизм чистый.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Игроки «Химок» едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате
Вчера, 22:50
Куртуа: «Не думаю, что другие члены команды разделяют мнение Кастелса»
18 марта
Куртуа: «Тедеско нанёс ущерб моему имиджу»
18 марта
У Гаттузо возникла перепалка с экспертом на хорватском телевидении
18 марта
Неймара обвинили в том, что он вступил в интимную связь с эскортницами
16 марта
Дзюба: «Кержаков не поздравил меня с рекордом, он ведёт себя токсично»
12 марта
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 00:36
Кому-то очень нужно было, чтобы драка состоялась
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 00:12, ред.
А ситуация то есть? Зарплату платят вовремя или нет? Понятно что источник мог приукрасить момент с конфликтом, но дыма то совсем без огня не бывает, или бывает всё таки? Вообще акцент на конфликте Мирзова и Садыгова делать не совсем разумно, само по себе это ничто по сравнению с потенциальной проблемой озвученной в новости, гораздо более важно то как дела с финансами у клуба вступающего в РПЛ.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07
Нужная "работа" - проведена своевременно...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 