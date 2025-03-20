Мирзов отреагировал на слухи о конфликте с Садыговым в раздевалке «Химок»

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вчера, 23:59

Полузащитник «Химок» прокомментировал источнику информацию о конфликте с одноклубником Ильёй Садыговым.

Как ранее сообщил «Спорт-Экспресс», некоторые футболисты подмосковной команды в раздевалке стали выражать недовольство из-за проблем с выплатами по зарплате. На защиту клуба встал Садыгов, который является сыном главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова. Форвард попытался объяснить одноклубникам, что нужно войти в положение, но не все были готовы смириться с этой позицией.

Отмечалось, что одним из главных недовольных являлся Мирзов, который начал отвечать Садыгову в жёсткой манере, конфликт едва не завершился дракой, но ситуацию удалось уладить.