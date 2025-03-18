У Гаттузо возникла перепалка с экспертом на хорватском телевидении

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сегодня, 09:37

Главный тренер «Хайдука» выразил недовольство экспертом Йошко Еличичем в прямом эфире хорватского телевидения.

Инцидент произошёл после поражения команды на выезде от прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Риеки» (0:3).

Гаттузо пришёл на эфир для послематчевого интервью. Он подошёл к стойке у поля, но отказался от рукопожатия с Еличичем, когда тот протянул ему руку, после чего сказал бывшему игроку команды из Сплита:

Я не пожимаю тебе руку, потому что ты слишком много говоришь. Ты слишком много говоришь и не уважаешь людей. Ты играл в футбол, поэтому ты очень хорошо знаешь ситуацию. Ты всегда говоришь очень плохо. Я не уважаю тебя. Ты говоришь очень плохо.

Еличич на это ответил, сказав: «Вы сыграли очень плохо». Далее между ними состоялся такой диалог:

Гаттузо:

Нужно уважать людей. Я говорю.

Еличич:

Опусти руку. Ты должен меня уважать.

Гаттузо:

Говори здесь. Говори о футболе.

Еличич:

Мы будем говорить.

Гаттузо:

Говори! Говори лицом к лицу. Вы разговариваете с человеком, который выиграл всё на свете. Я не хочу с ним говорить. Это последний раз, если ты здесь, я не буду выступать по телевидению, потому что ты плохой человек.

Еличич:

Ты иностранец, ты должен уважать всех здесь.

Однако Гаттузо продолжал отказываться разговаривать с экспертом, когда тот наконец начал интервью, и в конце сказал:

Я не буду с вами разговаривать, хорошо?

Разговор проходил на английском, испанском и итальянском языках. Ведущая Валентина Милетич пыталась успокоить двух мужчин.