У Гаттузо возникла перепалка с экспертом на хорватском телевидении

Главный тренер «Хайдука» Дженнаро Гаттузо выразил недовольство экспертом Йошко Еличичем в прямом эфире хорватского телевидения.
Инцидент произошёл после поражения команды на выезде от прямого конкурента в борьбе за чемпионство «Риеки» (0:3).
Гаттузо пришёл на эфир для послематчевого интервью. Он подошёл к стойке у поля, но отказался от рукопожатия с Еличичем, когда тот протянул ему руку, после чего сказал бывшему игроку команды из Сплита:
Я не пожимаю тебе руку, потому что ты слишком много говоришь. Ты слишком много говоришь и не уважаешь людей. Ты играл в футбол, поэтому ты очень хорошо знаешь ситуацию.
Ты всегда говоришь очень плохо. Я не уважаю тебя. Ты говоришь очень плохо.
Еличич на это ответил, сказав: «Вы сыграли очень плохо». Далее между ними состоялся такой диалог:
Гаттузо:
Нужно уважать людей. Я говорю.
Еличич:
Опусти руку. Ты должен меня уважать.
Гаттузо:
Говори здесь. Говори о футболе.
Еличич:
Мы будем говорить.
Гаттузо:
Говори! Говори лицом к лицу. Вы разговариваете с человеком, который выиграл всё на свете. Я не хочу с ним говорить. Это последний раз, если ты здесь, я не буду выступать по телевидению, потому что ты плохой человек.
Еличич:
Ты иностранец, ты должен уважать всех здесь.
Однако Гаттузо продолжал отказываться разговаривать с экспертом, когда тот наконец начал интервью, и в конце сказал:
Я не буду с вами разговаривать, хорошо?
Разговор проходил на английском, испанском и итальянском языках. Ведущая Валентина Милетич пыталась успокоить двух мужчин.
"Я говорю — ты молчишь
Робость поймешь, смелость простишь
И много добрых примет
Еще добавишь мне в ответ..." )
"Я говорю — ты молчишь
Робость поймешь, смелость простишь
И много добрых примет
Еще добавишь мне в ответ..." )