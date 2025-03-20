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Игроки «Химок» едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате

вчера, 22:50

В перерыве матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Ахматом» (1:1), внутри подмосковной команды возник конфликт.

Некоторые игроки выразили своё беспокойство по поводу задержек с выплатой заработной платы. Нападающий Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова, попытался объяснить своим товарищам необходимость проявить понимание к сложившейся ситуации. Однако не все игроки оказались готовы принять такую позицию.

В частности, полузащитник Резиуан Мирзов ответил Садыгову в резкой форме, что привело к обострению конфликта. Ситуация была предотвращена благодаря вмешательству третьих лиц.

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Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 23:59
Стыдно что у нас в РПЛ такая история происходит, задержки зарплат, блатные футболисты, драки в раздевалке - элитный дивизион российского футбола, ничего не скажешь
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 23:36
Именно поэтому Туфан Садыгов и финансирует Химки. Ради сынули любимого
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:32
Они решили обсудить денежные вопросы в перерыве матча?😂🤦🏽‍♂️ Другого времени не нашлось?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 23:13
У Садыкова ещё и сын играет в Химках?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:05
Илья предложил товарищам понять и простить папу , но они чёрствые и бессердечные не простили и наотрез отказались что либо понимать , вдобавок , чуть не "наваляли" самому отпрыску)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:02
Мирзов сказал, что дерется за деньги, а не Химки – и закатил лучший бой в раздевалке))
были бы деньги, остальные сделали бы ставки.
Futurista
Futurista
вчера в 22:53
"Люди гибнут за металл")...
Scorp689
Scorp689
вчера в 22:52
Выбор каждого игрока... играть или нет...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:51
Горячие парни
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