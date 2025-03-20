Игроки «Химок» едва не подрались в раздевалке из-за задержек по зарплате

В перерыве матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между «Химками» и «Ахматом» (1:1), внутри подмосковной команды возник конфликт.
Некоторые игроки выразили своё беспокойство по поводу задержек с выплатой заработной платы. Нападающий Илья Садыгов, сын главного инвестора клуба Туфана Садыгова, попытался объяснить своим товарищам необходимость проявить понимание к сложившейся ситуации. Однако не все игроки оказались готовы принять такую позицию.
В частности, полузащитник Резиуан Мирзов ответил Садыгову в резкой форме, что привело к обострению конфликта. Ситуация была предотвращена благодаря вмешательству третьих лиц.
были бы деньги, остальные сделали бы ставки.
были бы деньги, остальные сделали бы ставки.