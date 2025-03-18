Куртуа: «Тедеско нанёс ущерб моему имиджу»

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой конфликт с бывшим тренером национальной команды Доменико Тедеско.
Проблема была не в капитанской повязке. Она была более глобальной. Он выставил ситуацию в дурном свете, нанес ущерб моему имиджу. Я больше не доверял ему.
Я допускал ошибки. Я не был готов на 100% после долгого сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давило на меня. Я был единственным капитаном, присутствовавшим в расположении команды на тот момент. Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня.
тебе не понравилось, что капитаном сборной сделали Лукаку, когда травму получил Де Брюйне.
понятно, в его случае нарциссизм и ревнительность (как это проявляемо и ук Криштиану Роналду) формируют его психологический фундамент, его великолепную вратарскую устойчивость, помогают Курту быть выдающимся вратарем и спортсменом. а с другой стороны, как человек, который ставит себя выше команды, вообще может быть капитаном, хоть вторым, хоть 4?
лживый заносчивый сын той самой ты Куртуа)))
тебе не понравилось, что капитаном сборной сделали Лукаку, когда травму получил Де Брюйне.
понятно, в его случае нарциссизм и ревнительность (как это проявляемо и ук Криштиану Роналду) формируют его психологический фундамент, его великолепную вратарскую устойчивость, помогают Курту быть выдающимся вратарем и спортсменом. а с другой стороны, как человек, который ставит себя выше команды, вообще может быть капитаном, хоть вторым, хоть 4?
лживый заносчивый сын той самой ты Куртуа)))
Ну, а тедеско, это полный 14ок.
Ну, а тедеско, это полный 14ок.