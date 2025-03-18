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Куртуа: «Тедеско нанёс ущерб моему имиджу»

сегодня, 20:37

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал свой конфликт с бывшим тренером национальной команды Доменико Тедеско.

Проблема была не в капитанской повязке. Она была более глобальной. Он выставил ситуацию в дурном свете, нанес ущерб моему имиджу. Я больше не доверял ему.

Я допускал ошибки. Я не был готов на 100% после долгого сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давило на меня. Я был единственным капитаном, присутствовавшим в расположении команды на тот момент. Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня.

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Все комментарии
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 21:42
...этих недоразумений - точно!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 21:29
Чех был на порядок сильней кипер.
shur
shur ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 21:25
...Да! Вам бы в Челси такого нытика, не завидуй!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 21:13
лживый человек ты куртуа.
тебе не понравилось, что капитаном сборной сделали Лукаку, когда травму получил Де Брюйне.
понятно, в его случае нарциссизм и ревнительность (как это проявляемо и ук Криштиану Роналду) формируют его психологический фундамент, его великолепную вратарскую устойчивость, помогают Курту быть выдающимся вратарем и спортсменом. а с другой стороны, как человек, который ставит себя выше команды, вообще может быть капитаном, хоть вторым, хоть 4?
лживый заносчивый сын той самой ты Куртуа)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:13
В принципе надо забыть и отпустить
Vilar
Vilar
сегодня в 21:09
Хотелось бы видеть его рожу со слезами, соплями капитанской повязкой.
Ну, а тедеско, это полный 14ок.
Ivan Zloy
Ivan Zloy
сегодня в 21:06
По фактам Куртуа прав, нулевой Тедеско ничего не придумал лучше, чем снова раздуть конфликт Куртуа с рыжим рогоносцем)
Alex_67
Alex_67
сегодня в 20:56, ред.
Хватит уже, пора прекращать это публичное нытьё.. Куртуа, когда станешь тренером, вот тогда будешь болтать о справедливости. А сейчас Бельгии предстоит играть ближайший матч с Украиной. Для начала попытайся не пропустить, а то имидж действительно пострадает.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:45
Каким был нытиком всю карьеру, таким и остается 🤦🏽‍♂️
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