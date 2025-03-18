Куртуа: «Тедеско нанёс ущерб моему имиджу»

Вратарь сборной Бельгии прокомментировал свой конфликт с бывшим тренером национальной команды .

Проблема была не в капитанской повязке. Она была более глобальной. Он выставил ситуацию в дурном свете, нанес ущерб моему имиджу. Я больше не доверял ему.

Я допускал ошибки. Я не был готов на 100% после долгого сезона. У меня были небольшие физические проблемы, и это давило на меня. Я был единственным капитаном, присутствовавшим в расположении команды на тот момент. Он ни разу не поговорил со мной. Я взорвался, когда он объявил, что у меня не будет повязки. Я почувствовал, что он не уважает меня.