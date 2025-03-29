Топ-10 самых дорогих трансферов из АПЛ в Ла Лигу. Не все добились славы

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сегодня, 16:15

Но есть и великие переходы.

Клубы Ла Лиги регулярно покупают звездных футболистов, у них есть средства для этого, да и сам чемпионат считается одним из сильнейших в мире. Но многие эксперты лучшей лигой называют АПЛ . Поклонники чемпионата Испании не согласны – в еврокубках доминируют представители Ла Лиги. А что будет, если звезда из АПЛ переедет в Испанию? Давайте вспомним самые дорогие трансферы по этому маршруту.

Скоро из Англии в Испанию может переехать Трент Александер-Арнольд – чем не повод глянуть, как представители АПЛ справлялись с проблемами в новой стране.

10. Конор Галлахер

Галлахер, казалось, стал важным игроком «Челси» в своем последнем на данный момент сезоне в лондонском клубе, воспитанник академии «синих» набил отличную статистику и выходил на поле с капитанской повязкой.

Но у руля «Челси» сейчас бизнесмены, для которых люди не так важны, как цифры – нужно было заработать, поэтому Галлахера продали в «Атлетико».

Конор казался идеальным кандидатом для банды Диего Симеоне, англичанин хорошо влился в состав – забил важный гол в Лиге чемпионов в ворота мадридского «Реала» во время матча 1/8 финала, в котором «Атлетико» проиграл в серии пенальти – драма, настоящая драма на «Ванда Метрополитано». Галлахера на данный момент можно назвать успешным трансфером для мадридцев.

9. Ферран Торрес

В 2022 году «Барселона» заплатила за Торреса около 46 миллионов фунтов стерлингов «Манчестер Сити», трансфер пока себя не оправдал.

Из своих 145 матчей за «Барселону» Торрес выходил в стартовом составе почти ровно в половине (73), что говорит о том, что тренеры, под руководством которых он играл, не были уверены в Ферране.

8. Рафинья

Рафинья еще не был мегазвездой до своего перехода в «Барселону». Бразилец не слишком ярко играл в «Спортинге» или «Ренне», но проявил себя в «Лидсе». В своем первом сезоне в Премьер-лиге Рафинья принял непосредственное участие в 15 голах, а во втором – в 14. Он был одной из главных причин, по которой команда не вылетела в Чемпионшип в сезоне 2021/22 – привлек внимание «Барсы». В Испании он играл стабильно, но словно не показывал и половину своих возможностей. Рафинья забил 10 голов и отдал 12 результативных передач в своей первой кампании, в следующем сезоне отметился 10 забитыми мячами и 13 ассистами.

Но в нынешнем сезоне это уже другой Рафинья – этот футболист может претендовать даже на «Золотой мяч». Возможно, форварду помог пинок под зад в виде новостей, что каталонцы могут его продать и купить Иньяки Уильямса из «Атлетика». Именно после того лета, которое было насыщенно такими слухами, Рафинья взорвался. Он словно герой фильма «Капитан Америка» – был слабым солдатом, а затем стал очень и очень сильным. Если «Барселона» выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов, то каталонская команда войдет в историю футбола – забивают они крайне много.

7. Диего Коста

Коста несколько раз играл за «Атлетико». Уходил в «Челси» в 2014 году, а четыре года спустя вернулся. Как сообщалось, «Атлетико» заплатил за него 57 миллионов фунтов стерлингов. В своем последнем сезоне перед уходом в Премьер-лигу Коста забил 36 голов, а за три сезона на «Стэмфорд Бридж» настрелял 59 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Таким образом, в «Атлетико», безусловно, рассчитывали, что они вернут топ-нападающего, Коста изо всех сил пытался показывать свою настоящую игру, но мешали травмы. Форвард провел 81 матч за четыре сезона после возвращения, но забил за это время всего 19 голов.

6. Луис Суарес

Боссы «Барселоны» были впечатлены игрой Суареса за «Ливерпуль» – купили форварда за кусающуюся цену в 75 миллионов фунтов стерлингов. Уругваец забил 31 гол и отдал 13 результативных передач в своем последнем сезоне в Премьер-лиге. Во втором сезоне в «Барсе» забил 40 голов в Ла Лиге и отдал 18 результативных передач. Во всех соревнованиях того сезона Суарес отличился 54 голами и 24 голевыми передачами.

За все время своего пребывания на «Камп Ноу» уругвайский форвард забил 195 голов и отдал 113 результативных передач в 283 матчах. Он выиграл Лигу чемпионов, четыре раза выигрывал титул Ла Лиги, прежде чем сделать это снова с «Атлетико» в сезоне 2020/21. Переезд из Англии в Испанию сделал Суареса одним из величайших форвардов в нынешнем веке уж точно.

5. Хулиан Альварес

Один из последних игроков, сменявших АПЛ на Ла Лигу. Альварес ушел из «Манчестер Сити» в «Атлетико Мадрид» летом 2024 года. На его счету уже 23 гола и пять результативных передач в этом сезоне, в том числе восемь мячей в Лиге чемпионов. Пока что этот трансфер выглядит позитивным для Альвареса – «Атлетико» всегда умел выбирать нападающих.

4. Криштиану Роналду

Роналду, несомненно, считается лучшим трансфером из всех в этом списке. Столько (80 млн фунтов) «Реал» не платил на тот момент никогда за футболиста, рекордом был переход Зидана из «Ювентуса». Португалец стал одним из самых сокрушительных форвардов в мире за всю историю футбола, в «Реале» же он забил 450 голов и отдал 131 результативную передачу в 438 матчах. Феноменальный показатель – при нашей жизни, возможно, большее количество голов за мадридцев никто не забьет.

Роналду выиграл «Золотой мяч» в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах, будучи игроком «Реала», а также завоевал 16 титулов с клубом, в том числе 5 раз побеждал в ЛЧ .

3. Гарет Бэйл

В «Тоттенхэме» он превратился из атакующего крайнего защитника в форварда и продолжал впечатлять болельщиков на фланге «Реала». Во всех турнирах в течение своего первого сезона в клубе Бэйл забил 22 гола и отдал 19 результативных передач. В том числе шесть голов и четыре ассиста в триумфальной кампании Лиги чемпионов, включая гол в финале. Бэйл тоже 5 раз побеждал с мадридцами в Лиге чемпионов – вошел в историю клуба, хоть и ценит гольф и Уэльс выше. За семь сезонов он забил 106 голов и отдал 67 результативных передач.

2. Эден Азар

Даже великие промахиваются – «Реал» хотел повторить трюк с Роналду и Бэйлом – купили звезду из АПЛ за огромные деньги, но потерпели фиаско. В АПЛ играл один Азар, в Ла Лиге – другой. Он не смог ни разу сыграть более 20 матчей в чемпионате Испании за один сезон – травмы замучили любителя бургеров. Азар в Мадриде заработал кучу денег и закончил с футболом в 32 года.

1. Филиппе Коутиньо

Самый дорогой игрок, когда-либо подписанный клубом Ла Лиги в истории, «Барселона» потратила колоссальные 142 миллиона фунтов стерлингов на покупку Коутиньо у «Ливерпуля». На «Энфилде» он стал знаковой фигурой – Коутиньо, Фирмино, Мане и Салах словно четверка из «Битлс» была для болельщиков «Ливерпуля», но эта связка распалась. Остался пока только Салах, а Коутиньо провалился в Испании. Любопытно, что Филиппе умудрился выиграть Лигу чемпионов, когда его отдали в аренду в «Баварию». Все мы знаем этот вечный спор между болельщиками «Барселоны» и «Реала», когда они сравнивают Месси и Роналду. Но есть еще один неразрешенный вопрос: какой трансфер провальнее – Коутиньо или Азар. Впрочем, на эту тему в Испании стараются не говорить.