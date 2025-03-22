«Челси» подписал ещё шестерых новичков. Дерзкая стратегия может перевернуть футбольный бизнес, но есть риски

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сегодня, 01:25

И у этого подхода есть глубокий смысл.

Пока весь мир следит за матчами сборных, «Челси» продолжает проворачивать свои кажущиеся многим темными трансферные делишки. Да, даже в марте, когда все возможные окна для переходов закрыты. «Маньяков» со «Стэмфорд Бридж» это не останавливает, потому что у них есть тактика, и они ее придерживаются.

Почему мы опять заговорили о «Челси»? Казалось ведь, что жажда безумных трансферов у «синих» иссякла. Однако они продолжают гнуть свою линию, придумывая интересную стратегию развития и обхода финансовых ограничений, предъявляемых Премьер-Лигой и УЕФА . Уже с исследовательской точки зрения любопытно, к чему это все приведет и чем закончится. Но давайте углубимся в детали.

Трансферы в марте

Конечно, речь не идет о немедленных трансферах. Хотя кто удивился тому, что «Челси» подписал двух молодых игроков за 62 миллиона фунтов вне окна заявок. Среди них, например, 17-летний вингер «Спортинга» Джовани Кенда. Нюанс в том, что он присоединится к лондонцам в 2026 году. А соглашение уже подписано. Или вот 20-летний полузащитник Дарио Эссуго, он должен перейти в «Челси» предстоящим летом и станет сменщиком Мойсеса Кайседо.

Недавний отчет УЕФА говорит, что в 2024 году состав «Челси» стал самым дорогим из всех собранных в истории. Его стоимость на 24 процента выше, чем у предыдущего рекордсмена – «Реала» образца 2020 года. В отчете также говорится, что «Челси» потратил почти 2 миллиарда евро на трансферные расходы в пятилетний период до 2024-го. И траты продолжаются.

Добавив к двум названным выше персонажам еще несколько человек, про которых вы не слышали наверняка, в «Челси» надеются, что скоро они станут звездами. Это 17-летний полузащитник Кендри Паэс, который уже тренируется с командой, но официально перейдет в нее за 17 миллионов фунтов предстоящим летом.

Туда же добавим 18-летнего вингера Эстевао Виллиана, чья стоимость составит 29 миллионов фунтов, но с невероятным увеличением до 51 миллиона при выполнении ряда условий. Ближайшим летом в «Челси» за 17 миллионов фунтов окажется и 19-летний вратарь «Генка» Майк Пендер, а соглашение по переходу его ровесника, защитника «Страсбура» Мамаду Сарра, заключено на 11,9 миллиона фунтов еще в январе. Итак, еще шесть новичков, про которых никто не слышал, но приобретенных за большие деньги. Каков же план «Челси»?

Дерзкая стратегия

Если вкратце, то идея состоит в том, чтобы покупать молодых перспективных ребят за меньшую плату, чем они могут принести спустя несколько лет и после раскрытия по полной. При этом «Челси» себя защищает очень долгосрочным контрактом с ними. Это позволяет клубу сбивать стоимость соглашений и быть уверенным в том, что игроки никуда не денутся – только «Челси» решит, оставлять их, продавать или сдавать в аренду. Тут тоже есть своя тактика.

Надо заметить, что идею Тодд Боэли, приобретший «Челси» в 2022 году, подсмотрел у «Брайтона», который пользуется схожей стратегией, но со скидкой на более скромные финансовые возможности, поэтому мы не хватаемся за голову, видя, какие сделки проворачивают «чайки». А они, по сути, работают так же.

Боэли не скрывал этого. Он в одном из интервью подчеркнул, что оптимальным является подписание молодого таланта на семь или девять лет. Фактически из такого контракта стоит вычитать два года, потому что за пару лет до его истечения клубу нужно принимать решение: продавать сейчас или бороться за сохранение игрока. Дальше футболист уже сбивает цену из-за близкого завершения контракта.

Подход «Челси» рассчитан на долгосрочную перспективу. Например, уже посчитано, что 92 процента времени на поле у лондонцев проводят игроки, чьи контракты истекают после 2026 года. Это наивысший показатель в мире. Он говорит, что клуб уверенно контролирует свой состав. А если учесть, что при этом состав «Челси» самый молодой в АПЛ , мы видим, как образуется целая команда на вырост. «Челси» либо обеспечит себе стабильность на ближайшие годы, либо гарантирует прирост капитала за счет трансферов.

Промежуточной задачей «Челси» стала ликвидация посредников, в основном в лице португальских клубов. Лондонцы работают напрямую с южноамериканским рынком, который раньше пылесосила «Бенфика» или «Спортинг». После этого гранды вынуждены были платить так называемый «португальский налог», выкупая у них талантливых южноамериканцев втридорога. Так было, например, с Энцо Фернандесом в 2023 году.

Но есть риски

Эта бизнес-модель, представляющаяся своеобразной фабрикой со ставкой на грамотную работу академии и тренеров, выглядит очень привлекательно, но имеет и подводные камни. Итак, молодого игрока «Челси» может подписать на меньшую зарплату, чем состоявшуюся звезду. С учетом долгосрочного контракта в перспективе клуб выгадает – ему не нужно будет повышать оклад при переподписании, если он станет звездой. Но тут нужно стать ей.

С кем-то это срабатывает. А есть не только угроза того, что талант не раскроется, но и вовсе форс-мажор. Подобный случился с Михаилом Мудриком, который обошелся клубу в 89 миллионов фунтов, подписав контракт до 2031 года. Но он пока отстранен из-за проблем с запрещенными веществами. И что с таким делать? Наверняка есть юридические лазейки, но это все равно труд.

Есть и еще одна неочевидная сторона медали. О ней сказал Джейми Каррагер, рассуждая о перспективах звезды «Челси» Коула Палмера, который в клубе раскрылся как раз, как бы оправдывая модель лондонцев. Он продлил соглашение до 2033 года. Но Каррагер видит некую фрустрацию у 22-летнего хавбека из-за некоторых товарищей:

Временами это напоминает мне положение Стивена Джеррарда в «Ливерпуле». Он был намного лучше всех остальных, и это его только расстраивало – команда не поддерживала его уровень. Но для Джеррарда это был родной клуб, и он не собирался уходить. А Палмера может посетить такое желание. И как он сможет выбраться из такой команды, если у него будет контракт еще на восемь лет? Не знаю, хорошо это или плохо в итоге для игроков и клуба. Кого-то это может испугать.

Да, территория в целом неизведанная. Мало кто решается на такую стратегию. Ведь в ней нужно не только своевременно закупаться и подписывать продуманные контракты, но и вовремя расставаться с игроками. «Челси» уже приступил и к этой части тактики. В январе по разным причинам Чезаре Казадеи, Ренато Вейга, Кэрни Чуквуемека ушли. Хотя тоже были в списке молодых и перспективных. В положении «на выход» оказался и Кристофер Нкунку, а также Кирнан Дьюсбери-Холл.

Нужны ли продажи

В клубе уверяют, что у них все в порядке с финансовым контролем – нет риска налететь на санкции со стороны АПЛ или УЕФА . Все благодаря размазанным по многим годам контрактам. Однако некоторую страховку «Челси» применяет. Например, клуб продал пару отелей, чтобы поправить формальную финансовую подушку, он провернул сделку по обмену воспитанника Яна Маатсена в «Астон Виллу». Тоже только ради соблюдения финансовых правил. Он наверняка расстанется с воспитанником Трево Чалобой – с той же целью.

С финансами «Челси» разберется, если попадет в Лигу чемпионов на следующий сезон – для такой затратной стратегии это жизненно необходимое условие, а участие в расширенном Клубном чемпионате мира принесет клубу еще около 50 миллионов фунтов. Реальная необходимость в продажах скорее возникает из-за регулирования численности состава. Все же невозможно его раздувать до бесконечности. Да и в аренды рассовывать игроков – сомнительное развлечение. Говорят, что «Челси» с арендами выработал стратегию. Если в течение двух арендных сроков игрок себя не проявляет, то его продают. Важно не тянуть, когда мы говорим о молодежи, потому что тогда финансовых потерь будет меньше. Он все еще молод и относительно перспективен, поэтому расстаться с ним получится за все еще приличные деньги.

В любом случае нам всем нужно дождаться, когда проект «Челси» достигнет стадии зрелости. Пока он на этапе накопления материала для экспериментов и роста. Этот подход, подразумевающий большой оборот капитала, игроков, выглядит трудозатратным для менеджмента, тренерского штаба, академии, но если он сработает, то может перевернуть весь футбольный бизнес в мире.