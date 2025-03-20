«Челси» оформил трансфер двух игроков «Спортинга» за 74 млн евро

1742451814

сегодня, 09:23

Пресс-служба «Спортинга» сообщает, что два футболиста команды переходят в «Челси».

Лондонский клуб заплатил 52 млн евро за 17-летнего полузащитника . Футболист присоединится к «синим» летом 2026 года.

Также «Челси» оформил трансфер , который сейчас играет в аренде в «Лас-Пальмасе», за 22 млн евро. Игрок перейдёт в лондонский клуб после окончания нынешнего сезона.