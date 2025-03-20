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«Челси» оформил трансфер двух игроков «Спортинга» за 74 млн евро

сегодня, 09:23

Пресс-служба «Спортинга» сообщает, что два футболиста команды переходят в «Челси».

Лондонский клуб заплатил 52 млн евро за 17-летнего полузащитника Джовани Кенду. Футболист присоединится к «синим» летом 2026 года.

Также «Челси» оформил трансфер Дарио Эгуссо, который сейчас играет в аренде в «Лас-Пальмасе», за 22 млн евро. Игрок перейдёт в лондонский клуб после окончания нынешнего сезона.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 11:30
Видимо ФФП для Челси не существует
Но Ньюкаслу за любую покупку сразу же покачали пальчиком
sv_1969
sv_1969 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 11:27
Похоже по этому принципу и живут))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:17
Челси продолжает приобретать молодежь !
mkcpctffcmr7
mkcpctffcmr7
сегодня в 10:36
Абрамовича на них нет - сорят деньгами.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 10:20
Понапокупали дошираков на голодный день, а жрать то щас хочется
Scorp689
Scorp689
сегодня в 10:15
Оптом да на вырост..., видимо дешевле...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 10:11
Челси на этом не остановится))) интересно ,что будет с Боули если клуб больше не может попасть в топ-5???
Вещий
Вещий
сегодня в 09:39
Челси уже оптом начинает скупать...
sihafazatron
sihafazatron ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:33
Боэли: "Главное купить, а там видно будет!"
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:25
Ещё два загубленных таланта? Или нет?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:24
Теперь самое главное чтобы они принесли пользу команде. Удачи.
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