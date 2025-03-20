«Челси» оформил трансфер двух игроков «Спортинга» за 74 млн евро

Пресс-служба «Спортинга» сообщает, что два футболиста команды переходят в «Челси».
Лондонский клуб заплатил 52 млн евро за 17-летнего полузащитника Джовани Кенду. Футболист присоединится к «синим» летом 2026 года.
Также «Челси» оформил трансфер Дарио Эгуссо, который сейчас играет в аренде в «Лас-Пальмасе», за 22 млн евро. Игрок перейдёт в лондонский клуб после окончания нынешнего сезона.
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