«Ахмат» – «Спартак»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 12:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Спартак», который состоится 30 марта 2025 года

«Ахмат»

Команда из Грозного проводит неоднозначный сезон, но не собирается покидать РПЛ по его итогам. На данный момент «Ахмат» располагается на 14 месте с 18 баллами и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В домашней игре со «Спартаком» хозяевам будет сложно, ведь соперник борется за лидерство в турнирной таблице, однако и у них будут шансы отличиться в воротах соперника.

15 марта «Ахмат» сыграл вничью на выезде с «Химками» (1:1), а в кубке России 11 числа обыграл на выезде «Краснодар» (2:1).

«Спартак»

«Спартак» обыграл «Зенит» в прошлом туре и сравнялся с ним по очкам, что дало большой эмоциональный толчок и хорошее настроение футболистам на весь перерыв на матчи сборных. Сейчас «красно-белые» идут на втором месте с 43 баллами и отстают от лидера всего на три пункта. Гости будут играть только на победу в Грозном, но недооценивать соперника точно не стоит.

16 марта «Спартак» обыграла на своем поле «Зенит» (2:1), а в кубке России оказался сильнее «Акрона» на выезде (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ахмат» – 4

Ничья – 3.5

Победит «Спартак» – 2.04

Тотал больше 2.5 мячей – 2.05

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.78

Статистика

«Ахмат» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спартак» проиграл три выездных матча из десяти последних при семи победах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.5. Предполагаем, что «Ахмат» не даст себя обыграть сопернику из столицы, но и сами набрать три очка хозяева не смогут.