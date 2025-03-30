«Анже» – «Ренн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1743336687

сегодня, 15:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на Лиги 1 «Анже» – «Ренн», который состоится 30 марта 2025 года

«Анже»

Команда в последнее время не может добиться даже ничьей в последних матчах, что сразу повлияло на положение команды в турнирной таблице. «Анже» занимает 14 место с 27 баллами и на шесть пунктов опережает зону вылета, а от «Ренна» отстает всего лишь на два пункта. Если хозяева соберутся с силами и выиграют предстоящую встречу, то обойдут в таблице прямого конкурента.

15 марта «Анже» на своем поле проиграл «Монако» (0:2), а девятого числа на выезде уступил «Бресту» (0:2).

«Ренн»

«Ренн» неудачно сыграл в этом сезоне и хочет его как можно быстрее закончить. Команда располагается на 12 месте с 29 баллами и отстает от ближайшего соперника на три пункта. Гостям очень важно не проиграть, иначе они могут потерять сразу две позиции, что вряд ли понравится и так неудовлетворенным результатами болельщиками. Победа поможет оторваться от «Анже» в таблице Лиги 1, что служит неплохой мотивацией.

15 марта «Ренн» проиграл на выезде «Лансу» (0:1), а восьмого числа крупно уступил на своем поле « ПСЖ » (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Анже» – 3.8

Ничья – 3.35

Победит «Ренн» – 2.1

Тотал больше 2.5 мячей – 2.03

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Ренн» выиграл четыре из десяти последних матчей при шести поражениях

«Анже» проиграл четыре последних поединков подряд на своем поле

Три из четырех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.35. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но «Анже» не хватит упорства добиться победы на своем поле.