«Реал» интересуется экстремально дорогим футболистом. Опасный и важный трансфер

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сегодня, 16:38

Любопытный выбор из АПЛ .

Фернандес готов открыть новую страницу

Энцо выбрал именно «Челси» по одной простой причине. Только Боэли готов был заплатить «Бенфике» 121 млн евро за трансфер молодого полузащитника сборной Аргентины. Четверть суммы, то есть около 30 млн евро, отправили в «Ривер Плейт», родной клуб Энцо. В случае более дешевого трансфера в другую команду, вроде «Ливерпуля», «Бенфика» теряла деньги. Также сделка Боэли с «орлами» повлияла на судьбу Беллингема. Джуд рассматривал вариант с переходом в «Ливерпуль» Клоппа. Юрген имел понятные контракты в «Боруссии».

Как только «Челси» выдал 121 млн евро за Фернандеса, немцы потребовали более 100 млн евро. «Реал» заплатил 113, а «Ливерпуль» оказался обновить клубный рекорд. Большие деньги повлияли на судьбу сразу нескольких молодых талантов. Беллингему нравится в «Реале». Готовит, готов играть в Мадриде 15 лет. А Фернандесу не нравится в «Челси», но причина не только в проблемной нестабильной игре команды и самого аргентинского хавбека. Хотя Энцо всего 24 года, у футболиста за плечами двое детей и развод с женой Валентиной.

Ушел от Вали к Саше. Променял брюнетку на блондинку, жена подала на развод. Фернандес, попавший в скандал с расистской и не только расистской песней о сборной Франции, не аналог Лама и Крооса по уму вне пределов поля. Энцо закрутил роман с моделью, которая раньше встречалась с Винисиусом. Фернандес ненадолго отвлекся на личные драмы и комедии. В результате, похоже, вернулся к жене с двумя детьми. Вот такие развороты судьбы. Лондон теперь ассоциируется у Валентины с изменой мужа. Пора менять обстановку?

Такой вариант точно рассматривают. Энцо Фернандес понимает, что даже выход «Челси» в Лигу чемпионов – сегодня важный матч против «Тоттенхэма», не меняет расклад. Команда Марески не станет главным претендентом на трофеи в АПЛ и Лиге чемпионов. Проблем много, а время идёт. Фернандес сейчас отдает по 12 передач в финальную треть за матч, из которых по 9 успешных пасов. Развивается в атаке, но есть недочеты в обороне. У Энцо стало чуть больше ошибок, что ведут к атакам соперников. Футболисту есть над чем работать.

В Мадриде ищут центральных полузащитников

Британские журналисты знают скаутов «Реала» на протяжении десятков лет. Люди Калафата – главного по трансферам в «Мадриде», посещают разные матчи АПЛ . Но скауты болтливые парни. Британцы узнали, что весь сезон люди из «Реала» оценивают Бруно Фернандеша. Честно говоря, странный выбор. Португальцу тридцать лет. У него скверный характер. Единственная позиция, где Бруно может заиграть в «Реале» – правая «восьмерка». Тогда в роли левой «восьмерки» будет Беллингем. Напоминает тренерский подход Юргена Клоппа, а не Карло Анчелотти.

Учитывая, что Беллингем и Энцо Фернандес были на прицеле у Клоппа, как бы последние трансферные интересы менеджера Калафата не намекали на переформатирование «Реала» под нового тренера. Наставник МЮ Рубен Аморим заявил, что Фернандеша не отпустят. Цель «дьяволов» – вернуться в Лигу чемпионов. Лидер и капитан нужен в Манчестере. Вот только состояние великого клуба вряд ли помогает поддержать разговоры делом. Бруну Фернандеш согласится на переход в «Реал», если на него сделают ставку. Хотя логичнее трансфер опорника.

И вот здесь вспоминаем плюсы и минусы Энцо. Хавбек техничный, умный, с точным пасом. У него сильный, хотя не всегда точный удар. Есть характер и много опыта, невзирая на возраст. При этом Энцо не самый быстрый и не самый физически мощный игрок. Знает, как прочитать игру, но в интенсивных матчах не успевал перехватить мяч. В обороне Фернандес иногда довольно грубо ошибался. Кайседо в отборе лучше. Также у Энцо сложный характер. У него были конфликты с тезкой Мареской. Тренер ценит талант аргентинца, но понимает его ситуацию.

Если воссоединенная семья хочет оказаться в испаноязычной стране, то «Челси» и «Реал» быстрее договорятся. Дочь Фернандес через год пойдет в школу. Пора отправлять её в детский сад. Также Боэли совершил столько трансферных ошибок в «Челси». Консорциум, который представляет Тодд, может сбросить ряд дорогих футболистов, чтобы вернуть часть вложенных денег. Лондонцы не смогут вечно подписывать футболистов без продаж. А есть позиции, где тренер недоволен кадрами. У «Челси» много вратарей, но Мареска просит найти нового голкипера.

Нужны трансферы для тренера, а не президента

Перес может начудить. Схватив Гюлера и Эндрика, чтобы другим не остались, создал Анчелотти проблемы. Непонятна позиция «Реала» по Винисиусу. Хотят оставить, но понимают минусы игрока. И осознают финансовую выгоду от продажи в Саудовскую Аравию. Ещё в «Реал» совершают глупость, когда недооценивают Вальверде и Родриго. Уругваец и бразилец слишком молодые и сильные, чтобы их настраивать против клуба. Если «Реалу» нужны Бруно, Энцо и Субименди, то сократится игровое время уругвайца. Или он займет место Родриго?

Переход Федерико на правый фланг атаки логичен, если напичкать центр поля «восьмерками» без нового Каземиро. Такого человека никто не ищет. Ищут новых Модрича и Крооса. Но есть сомнения, что Энцо Фернандес способен работать стабильно. Речь о типичном аргентинском хавбеке. В юности его жестко переоценили в «Челси». Теперь рядом с толковыми матчами выдает посредственные поединки. В «Реале» всегда свято верят, что у них новичок будет на пике формы. А потом получают Азара, Хамеса, Кака и Йовича. Порой бросали деньги на ветер.

Проблема с Фернандесом – стоимость сделки. «Челси» хочет отбить потраченные миллионы. Футболист по-прежнему молодой, чемпион мира. Есть лидерские качества, культура работы с мячом. Тонкости Энцо не хватает, если сравнивать с Бруно. Но португалец намного старше. Энцо можно крутить на поле, меняя задачи «восьмерки» и «шестерки». С португальцем так не получится. Пока в «Реале» никто, даже Перес, не знает имя следующего тренера. Глупо разбрасываться деньгами. Анчелотти и Клопп работают по-разному, не говоря о Хаби Алонсо.

Интерес к вице-капитану «Челси» понятен. В «Реале» боятся, что Тчуамени и Камавинга не потянут уровень требований. Оборона шалит. Нужны центральные защитники. Поэтому прикидывают варианты с Вильямом Салиба из «Арсенала». Фланги обороны тоже будут другими. Справа появится Александер-Арнольд, которого постоянно нужно страховать в обороне. Трент любит смещения в центр поля. Ещё одна причина поискать футболиста формата Макелеле и Каземиро. Но Перес не любит разрушителей в центре. Кайседо из «Челси» не смотрят, подавай Энцо.