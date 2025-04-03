Чемпионат мира-30: в протоколе матча Чили — Франция указаны 3 футболиста, которые вообще не играли в матче. А в окончаниях фамилий почти всех игроков Югославии в протоколах вместо одной буквы писали три

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сегодня, 20:46

В прошлой статье зашла речь о новых поступлениях в коллекцию протоколов (или документов близких к ним) матчей первого чемпионата мира 1930 года.

Продолжим начатое исследование, но держа в памяти все те установки, что были сказаны в прошлой статье — о расстановке на поле игроков, о номерах их позиций в протоколе и т.д. и т.п.

Из 13 команд на турнире 3 и более матча сыграли 7 сборных. Уругвай и Аргентина — единственные, кто сыграли более 3 матчей. Их напрямую пока трогать не будем. Из оставшихся 5 команд 3 играли в одной группе на первом этапе — это была единственная группа из 4 команд. В полуфинал из этой группы вышла Аргентина. Поэтому Чили, Франция и Мексика сыграли каждая по 3 матча, но из группы не вышли.

А вот сборные Югославии и США в своих группах сыграли только по 2 матча, в полуфиналах были их третьи игры.

Как уже говорили ранее, есть не все протоколы. Для сборной Югославии в нашем распоряжении все 3 протокола. Для сборной США — только 2 (матчи в группе), по полуфиналу есть только списки игроков, автографов капитанов и судейской бригады в том документе нет. Поэтому сборную США пока оставим в покое. Как и финалистов того ЧМ , Уругвай с Аргентиной.

Франция хоть и сыграла 3 матча, но вот протоколов нашлось только на 2 их матча. Зато они оба весьма оригинальные. С французов и начнём.

Протокола или хоть какого-то документа о первом матче в истории мундиалей Франция — Мексика нет. Переходим ко второму матчу.

Протокол того матча Франции с Аргентиной был дан в прошлый раз. В нём в списке французских игроков были вписаны сначала только 10 человек, потом вписали между строчками ещё одного, пропущенного. Это забавный случай и на этот счёт уже поговорили в прошлый раз.

В своём 3-м матче на турнире французы играли на стадионе Сентенарио 19 июля против Чили. Протокол есть:

Судил ту встречу 37-летний уругвайский арбитр Анибаль Техада. Его фото с капитанами нет. Лайнсменами у него в том матче были уругваец Доминго Ломбарди и бразилец Жилберто де Алмейда Регу. Ломбарди судил самый первый матч Франции с Мексикой, а бразилец был лайнсменом в том первом матче.

Как видим, лайнсмены совсем не притронулись к протоколу, ни их автографов собственноручных, ни хотя бы фамилий в протоколе не указано.

Хорошо хоть реф подписал протокол, поначалу и не разобрать его подпись. Сверху Техада как-то странно написал название стадиона, похоже, просто слово Stadium. Может про меж себя они его так и называли, а не Сентенарио.

Обратили внимание на дату матча? 20 июля. Но в эту дату французы не играли, как и чилийцы, дело было чуть раньше, 19 июля. Очередная ошибка в протоколах. Можете назвать это и загадкой.

Посмотрим на состав сборной Чили. Капитаном команды был Карлос Снебергер. У нас чаще всего пишут Шнебергер, но испаноговорящие вряд ли произнесут звук «ш». В оригинале имя капитана Carlos Schneeberger.

Автограф капитана как видим настоящий. А вот протокол заполнял вряд ли он.

А тот, кто заполнял состав чилийцев, немного промахнулся — в том матче пару защитников составили Эрнесто Чапарро и Гильермо Риверос. А вот в протоколе вместе с Чапарро мы видим Виктора Моралеса.

Увы, это ещё одна ошибка в протоколе, но не последняя.

Виктор Моралес играл с мексиканцами и с Аргентиной. Виктор Моралес — трагическая страница в чилийском футболе 30-х годов. Он был сильнейшим защитником в стране. Но из-за болезни Виктор умер в 33 года, в мае 1938 года.

Вот фото чилийцев перед матчем с Мексикой:

Моралес небольшого роста, крепко сбитый футболист, он стоит 3-м слева по фото. Он играл на позиции левого защитника.

Как видим, и в протоколе матча с Францией он вписан в строку с номером 3, как раз левый защитник.

Но вот на фото футболистов Чили перед матчем с Францией Моралеса нет:

А вот Риверос стоит 2-м справа по фото. Между прочим, тогда в аргентинской газете Critica фамилию этого защитника писали Rivero. В чилийской прессе он был Riveros. Сегодня и чилийцы пишут его как Rivero. Тоже своего рода загадка.

Вот расстановка чилийцев и французов в том матче из аргентинской газеты:

Посмотрите на линию атаки чилийцев, с правого фланга на левый — именно в таком порядке сидят на корточках футболисты на фото перед матчем с Мексикой (там более чёткое фото): Снебергер, Видаль, Вильялобос, Субриабре, Охеда. На фото перед матчем с французами Томас Охеда, левый крайний чилийцев, угнулся. Остальные на привычных местах.

Вообще-то перед матчем с Францией чилийцы сфотографировались и в другом варианте:

С этим фото главное не запутаться. В нижнем ряду вроде 5 человек — но слева (по фото) присел не нападающий, а центрхав Гильермо Сааведра. А вот левый крайний (аутсайд) Охеда на этом фото стоит крайним справа по фото, подбадриваемый главой делегации Абрахамом Ортегой.

В средней линии кроме Сааведры играли два однофамильца. Касимиро Торрес был самым высоким в команде, играл на правом фланге. Его чаще всего писали в чилийской прессе просто как Торрес. На левом краю в полузащите играл Артуро Торрес (писали и имя, и фамилию). На последнем фото они стоят рядом, на фото, где угнулся Охеда, Артуро Торрес стоит 3-м слева.

А вот Риверо(с) на последнем фото легко опознаваем — он в берете.

В протоколе явно в линиях полузащитников и нападающих игроков указали на других флангах, «переквалифицировали» с правых на левые. Как помним, этот же эффект уже был нами замечен в протоколе сборной Бельгии в предыдущей статье.

Первые два матча сборная Франции сыграла на турнире одним и тем же составом. В третьем матче, против Чили, были задействованы 2 новых игрока.

Только вот по протоколу никаких изменений в составе французов вроде как и не было — тот же самый вариант состава, что был в первых двух матчах.

Вот кто заполнял протокол на «французской стороне»? Похоже, что это вновь был не капитан команды Вильяплан. Правого инсайда Эдмона Дельфура обозвали Морисом Хельфуром.

На самом деле в матче с Чили центрхава Марселя Пинеля перевели в центральные нападающие. Так что Андре Машино, который в двух матчах играл центра нападения, оставили на лавке.

В центр полузащиты вместо Пинеля был введён Селестин Дельмер. Плюс тренеры убрали левого инсайда Люсьена Лорана, также игравшего в первых двух матчах. Вместо него играл с чилийцами Эмиль Венант. Но его имени и фамилии, как и Дельмера, вы не найдёте в протоколе. Очередная ошибка, вряд ли загадка.

Кстати, вы и Люсьена Лорана в протоколе отыщите с трудом — таким почерком написано в строке под №10 его данные, что только можно догадаться.

Кстати, в расстановке от аргентинской Critica некоторые французские фамилии написаны не совсем так, одна-две буквы не те. А вот Венанта написали совсем не так — он стал неким Дюрантом.

Вот фото французов перед матчем с Чили:

Как видим, Андре Машино (справа) и оба брата Лорана (слева) одеты в цивильные костюмы. Селестин Дельмер с запоминающейся причёской с «плоским верхом» стоит рядом с вратарём. Спецпосланик Французской Республики Марсель Пинель, как и положено центру нападения, присел в центре. А Эмиля Венанта держит в крепких руках Марсель Ланжильер (справа).

Чтобы вспомнить, кто и куда специально послал военнослужащего Марселя Пинеля на время ЧМ -30, перечитайте здесь.

Получается, у сборной Франции нет ни одного протокола, в котором бы не было огрехов. Да плюс к тому же в интернете постоянно путают их общекомандные фото перед матчами с Мексикой и Аргентиной — одно выдают за другой.

В общем, полная путаница у французов, что с фото, что с протоколами.

Стоит, наверное, дать фото арбитра матча Чили — Франция уругвайцв Анибаля Техады. Правда, на этом фото он совсем другой матч реферировал, но другого чёткого его фото с ЧМ -30 у меня нет:

Это матч 14 июля на стадионе Парк Сентраль между Югославией и Бразилией. Капитаны команд бразилец Прегиньо и Милутин Ивкович. Слева по фото лайнсмен Ricardo Vallarino, уругваец. Он знаменит тем, что первым в истории зафиксировал «гол олимпико» в матче Уругвая и Аргентины. Справа по фото стоит француз Жорж Бальве. О не простой ситуации, в которую попал этот арбитр, едва ступив на берег Южной Америки с корабля Конте Верде — в моей ранней статье здесь.

В центре композиции, в кепке и полосатом пиджаке как раз Анибаль Техада. Он реферировал на турнире только в 2 матчах: Югославия — Бразилия и Чили — Франция. Плюс в одном матче, США — Парагвай, — он был лайнсменом.

Кстати, собственноручные автографы Техады есть в каждом из этих 3 протоколов. И все 3 немного различаются написанием, но вполне узнаваемы.

О сборной Мексики.

Протокола матча Франция — Мексика не видел пока. Протокол игры Чили — Мексика был в прошлой статье, полузаполненный. Нет, с мексиканской стороны протокол заполнен полностью. Есть автограф капитана Рафаэля Гарсы Гутерреса. И расстановку можно посмотреть, заполнял капитан, вряд ли он путал право и лево. Хотя, левого крайнего нападающего «Пичохоса» написал как Хосе Перес, на самом деле он Луис Перес. Бывает.

Надо сказать, что при общем фотографировании мексиканцы не придерживались строго никаких схем. И есть всего одно фото перед матчем, где они расставились и присели вроде как по канону. Но не совсем.

Матч Аргентина — Мексика, фото мексиканцев:

Протокола этого матча нет, но есть написанные кем-то на бланке составы:

Тут бросается в глаза, что в защите играли оба брата Гарса Гутьерресы — и Рафаэль, капитан команды (а порой и тренер), и Франсиско. На фото мы их видим стоящими по краям, Франсиско на правом краю (для нас слева по фото). Хотя в этом документе первым перечислен Рафаэль.

В предыдущих матчах Рафаэль действительно играл на позиции правого защитника. А вот левым был Мануэль Росас.

Однако в матче с Аргентиной Мануэля Росаса поставили в нападение — правым крайним. Нечто подобное мы уже наблюдали в бельгийской сборной — там защитника поставили в центр нападения. Об этом было в предыдущей статье.

На фото мы и видим Мануэля Росаса в нижнем ряду, крайний слева по фото. Только вот в линии нападения у мексиканцев на фото всего 4 человека. Потому что Хуан Карреньо при фотографировании пожелал стоять — он как раз рядом с рослым капитаном справа на фото, с широко распахнутой — как всегда — футболкой.

Увы, с сожалением приходится говорить и о безвременном уходе из жизни Хуана Карреньо — игрок, который забил первый гол сборной Мексики на Олимпиадах, и он же забил первый гол мексиканцев на чемпионатах мира — в ворота французов 13 июля 1930 года. Карреньо в возрасте 33 лет скончался от приступа аппендицита в декабре 1940 года.

По одной версии в центре нападения с Аргентиной играл Гайон, по фото — он вроде как поменялся местами с Иларио Лопесом. Посмотрите, как писал фамилию Гайон капитан команды Рафа Гарса Гутьеррес (протокол в прошлой статье), и как она написана на бланке — Gayon и Gallano соответственно (был вариант и Gallon). Понятно, что у испаноговорящих (и французов тоже) сдвоенная буква «l» читается как «й». Но это всё-таки фамилия, не на слух же они пишут составы.

Теперь о протоколах сборной Югославии.

Все 3 протокола есть.

Первый матч у них был с Бразилией 14 июля на Парк Сентраль. Судил матч, как мы уже видели по фото, уругваец Анибаль Техада. В протоколе расписался только он, лайнсмены нет.

Причём, есть два варианта протокола этого матча, ничем особо не отличающиеся (в одном варианте у троих югославов есть первые буквы имени перед фамилиями). Зачем переписывали второй раз — очередная загадка.

Видно, что с бразильской стороны чуть ли не полные имена (а они у бразильцев длинные) писал сам капитан Прегиньо (полное имя Жоао Коэльо Нетто). Сам и автограф свой оставил. Кто заполнял протокол с югославской стороны — сказать трудно. Единственно что можно сказать — фамилии игроков написаны не по-сербски, а на английский манер, как в заграничных паспортах, у всех (практически) фамилии оканчивались на itch. Их так в прессе и звали — команда itch-ей. Но в других их протоколах писали и иначе.

Да, у югославов была непростая задача при заполнении протоколов. Ведь официальным языком в стране был сербско-хорватский на основе кириллицы. Сегодня этот же язык в стране Сербия уже на основе латиницы. А в загранпаспорте у футболистов тогда был вариант написания их имён на некоем международном языке, назовём его для простоты английским.

Вот перечень игроков, которым надо получить медали за ЧМ -30 с именами и фамилиями на сербском (кириллица):

Нынешние сербские историки всё пишут на латинице. Поэтому написание и фамилий, и имён можно найти в 3 вариантах — третий в загранпаспортах и листах пассажиров океанских рейсов.

Вернёмся к протоколу матча с Бразилией.

Также мы видим сокращённый вариант росписи рефери Техады (причём, в обоих вариантах этого же протокола одинаково).

Вот фото бразильцев перед матчем с югославами:

Пятёрка нападающих именно в нужном порядке и присела в нижнем ряду. Повторюсь, удивило, что в протоколе капитан писал почти полные имена. Поли — это Policarpo Ribeiro de Oliveira, в протоколе Policarpo Ribeiro. Нило — это Nilo Murtinho Braga. Аракен — Araken Patuska da Silveira, в протоколе Araken Patusca. Прегиньо — это сам капитан, João Coelho Netto. Теофило — это Theóphilo Bettencourt Pereira.

Видим также, что с командой фотографировались и чиновники, члены так называемой технической комиссии, определяющий состав сборной. В комиссию входил и уже знакомый нам Жилберто де Алмейда Регу, арбитр на турнире, он стоит справа в пальто. А слева придерживает слетавшую от ветра шляпу Афранио да Коста, глава делегации Бразилии на турнире.

Да, на этом фото самым высоким игроком был Фаусто, Фаусто дос Сантос. Увы, он также преждевременно ушёл из жизни, в 34-летнем возрасте, 28 марта 1939 г. умер от туберкулёза.

Югославы при фотографировании делали всё наоборот — в нижнем ряду были уважаемые люди, но нападающий там был только «Тирке» — Тирнанич, остальные форварды все стояли:

Цифры — это возраст каждого, Югославия была самой молодой командой на турнире, по среднему возрасту и по сей день остаётся самой молодой в истории Кубка мира — 31 год 322 дня. В следующем матче с Боливией были ещё моложе — 21 год и 269 дней.

А фамилии я надписал уже по-современному, на сербском, но на латинице. Видим, что на родном языке хоть кириллицей, хоть латиницей — в конце всего одна буква в их фамилиях. Но в протоколах фигурируют эти пресловутые tch.

Протокол матча Югославия — Боливия выглядит так:

Похоже, что и в тот раз протокол заполнял не капитан Милутин Ивкович. Почему — ответ будет в третьем протоколе. Опять видим фамилии написаны не по-сербски. И везде окончание itch. Обратите внимание на написание имени у Любишы Стефановича (№5, центрхаф) — тут он Loubicha.

Этот матч примечателен тем, что судил его Франсиско Матеучи, чей автограф мы видим. Кстати, разглядите — никаких удвоенных букв у него в фамилии нет. А поголовно в интернете до сих пор умудряются удваивать то 't’, то ‘c’, то обе сразу. Парню было в день матча 27 лет и 62 дня от роду — он до сих пор самый молодой реф в истории мундиалей.

Видим также автографы двух лайнсменов: уругвайца Доминго Ломбарди, того, кто судил самый первый матч, зафиксировал самый первый гол в истории мундиалей; и чилийца Альберто Уарнкена — это он самый первый в истории Кубка мира удалил игрока с поля. В общем — исторические личности, и автографы исторические, собственноручные.

Про боливийцев могу сказать, что протокол заполнял, скорее всего, капитан, центрфорвард Рафаэль Мендес. Боливийцы в том матче играли с крупными буквами на груди, из которых складывалась фраза VIVA URUGUAY. Номер 7 в протоколе выбыл из игры уже на 8-й минуте. Об этом уже говорили в предыдущей статье. Может быть поговорим об этих буквах и ещё раз отдельно, и о сборной Боливии.

Для полуфинала Югославия — Уругвай есть тоже протокол:

Бразильский реф Алмейда Регу в шапке протокола первым указал Уругвай. Но потом, над строками с составом он написал первым Югославия, так что номинальными хозяевами в том матче были югославы.

И вот в этом протоколе подпись капитана Ивковича совсем не похожа на предыдущие. Могу предположить, что сам Ивкович и заполнял строки. Часть фамилий без itch, с пропуском буквы t. А часть фамилий и вовсе с сербским написанием окончаний фамилий — одной буквой ć, которая и читается как «ч».

Да, обратите внимание, имя левого крайнего Секулича — Бранко, а не Бранислав, как пишут во многих источниках. Подтверждено сербскими специалистами.

Не забыли про Стефановича — в этом протоколе его имя написано как Ljubicha.

В этом протоколе наконец мы видим авторов забитых голов. Правда бразильский реф немного исковеркал фамилию Вуйядиновича. Да и хет-трик в том матче оформил Сеа, а не Ансельмо. Зато неизменно, как и во всех протоколах с его участием, бразилец изыскано расписывался и указывал место жизни Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Лайнсмен Улисес Сауседо из Боливии также руку приложил к данному протоколу. А вот французский лайнсмен Жорж Бальве автограф на сей раз не оставил.

Зато шикарный автограф капитана сборной Уругвая Хосе Насасси. Скорее всего, не он заполнял протокол, так как в строке под №2 его фамилия написана с ошибками, даже не с теми буквами.

Югославы на турнире так ни разу и не сфотографировались в привычном формате с 5 нападающими в нижнем ряду. Перед полуфиналом они присели и выстроились так:

В нижнем ряду трое нападающих: Тирнанич, Марьянович и Бек, т.е правое крыло и центрфорвард. Левые Вуядинович и Секулич стоят позади Марьяновича и Бека соответственно. Состав в полуфинале был тот же, что и в матче против Бразилии, но почти на 2 недели «постарели».

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Румын Адальберт Дешу умер самым первым из всех футболистов, которые сыграли на ЧМ -30 — ему было всего 28 лет, он скончался в мае 1937 года от пневмонии. Напомню, что Дешу забил самый первый в истории мундиалей быстрый гол — на первой же минуте матча Румыния — Перу.

Фото делегации Румынии перед матчем с Уругваем:

В сборной Румынии все 5 нападающих как раз стоят на этом фото, и именно в том порядке по своим позициям: Николае Ковач (правый крайний, 18 лет), Адальберт Дешу (правый инсайд, 21 год), Рудольф Ветцер (центрфорвард, 29 лет), Ладислау Рафински (левый инсайд, 25 лет) и Штефан Барбу, левый крайний, 22 года.