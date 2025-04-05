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Рахимов: «Во втором тайме команда перестроилась, показала характер, дух»

вчера, 16:21
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина » Рашид Рахимов подвёл итоги игры 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Ничья — закономерный результат. У нас не получился первый тайм, потому что некоторые моменты мы не контролировали. Говорили, что нам нельзя обороняться назад, потому что «Крылья» всё время пробуют играть в зоны между линиями, пробуют открывание за спину. Естественно, после этого мы опаздывали, так и получили гол. Во втором тайме поправили моменты, я сказал игрокам, что нужно выдвигаться вперёд, атаковать соперника во время приёма, дальше будут только длинные передачи, которые вы возьмёте под контроль. Было два‑три неплохих эпизода, даже в меньшинстве нашли момент и сумели реализовать его. Во втором тайме команда перестроилась, показала характер, дух. Поражение мы не заслуживали.

Те проблемы, с которыми мы столкнулись, помешали показать необходимый футбол. У нас несколько человек вообще не тренировались с командой, тот же Мирлинд Даку. Вчера он вышел только на 15 минут в общую группу. Не могу предъявлять ему претензии. Богдан Йочич вообще не тренировался, а вышел в день игры, Велдин Ходжа — на обезболивающих. Я им очень благодарен, что ради клуба они жертвуют такими моментами.

Считаю, что сегодня удаления не было.

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин оценил результат данного поединка.

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Все комментарии
Deemon37
Deemon37
вчера в 20:57
Рашидыч а че даку как быстро поправился?
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:45
Да ладно Рашид, не скромничай - мотивировал своих игроков в перерыве ," вставил пистон" ?)
Гость
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