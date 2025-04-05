Соболев забил, а Педро удалился. «Зенит» сыграл с «Локомотивом»

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вчера, 20:43

Снова получилась ничья.

В одном из главных противостояний очередного тура в Премьер-Лиге сошлись два претендента на чемпионство, если верить утверждениям главного тренера «Локомотива». Видимо, по мнению Михаила Галактионова, сразу пять команд участвуют в этой гонке. Хотя разрыв между лидирующим «Краснодаром» и пятым участником забега, которым является как раз «Локомотив», только нарастает.

Сейчас не те времена, когда от «Зенита» в каждом следующем матче ждешь непременно победы, а каждую потерю очков воспринимаешь как нечто необычное, выбивающееся из ряда. Петербуржцы приучили к своей нестабильности. Особенно выраженной после зимнего перерыва. До встречи с «Локомотивом» в четырех турах второй части чемпионата дважды «Зенит» терял очки – ничья с ЦСКА (0:0) и поражение от «Спартака» (1:2). Получается, 50 на 50. Так что уверенности в победе над «Локомотивом» быть не могло.

Убийство времени

При этом в первом тайме ощущалось давление, которое оказывается на обе команды, их общая неуверенность. И в «Зените», и в «Локомотиве» понимали, насколько важно не проиграть в этой встрече, не совершить ошибку первыми. Они просто ждали, когда кто-то допустит прокол. И долгое время никто роковую промашку не делал. Поэтому первый тайм можно смело вычеркивать из жизни.

«Зенит» в первой половине встречи владел больше 70 процентов времени мячом, но команды нанесли по два удара в сторону ворот друг друга. Надо сказать, что обе попытки «Локомотива» пришлись в створ. Как и одна из двух попыток «Зенита». В любом случае такое развитие событий не устраивало петербуржцев, которые первыми стали предпринимать более активные действия по перестроению игры. (Как покажет практика – во всех смыслах).

Подарок хозяевам

В перерыве Сергей Семак провел двойную замену – очевидное указание на то, что его не устраивает слабая степень остроты у чужих ворот при стерильном владении мячом. Ушли Андрей Мостовой и Огнен Мимович, вышли Педро и Нуралы Алип. Железнодорожников в большей степени устраивало «засадное» положение, поэтому они продолжали караулить свой шанс. Как будто что-то знали.

Пока караулили – а это первые 15 минут второго тайма – не смогли нанести ни одного удара по воротам Евгения Латышонка. Тот, видимо, сжалился над «Локомотивом» и решил добавить огня в это противостояние. На пару с Венделом они совершили классический «привоз». Ну, на самом деле вратарь хотел как можно скорее и точнее ввести мяч в игру. А как это все голкиперы делают? Выдвигаются от ворот с мячом в руках и низом катят его на ход ускоряющемуся неподалеку партнеру. Латышонок так и сделал, но что-то не рассчитал. Передача оказалась слишком сильной для Вендела, который пропустил мяч дальше на накрывавшего его Дмитрия Баринова. Последний сыграл в блестящем подкате, а отскочивший мяч в пустые ворота в касание отправил Алексей Батраков, укрепившись в лидерах РПЛ по системе «гол+пас». Теперь у 19-летнего полузащитника 19 очков в 22 турах.

Можно сколько угодно обвинять в ошибке Латышонка и Вендела – они ее совершили, но нельзя не отметить заслуги Баринова, который рванул на перехват на чутье еще даже до того, как вратарь сделал свой роковой пас – он прочитал его задумку. А также нельзя не обратить внимание на скорость принятия решения Батраковым. Многие на его месте стали бы улучшать позицию, мешкать, теряя драгоценные мгновения.

Джокеры выстрелили

Получается, что ставка «Локомотива» на выжидание ошибки от соперника сработала. Теперь оставалось дело за малым – устоять под натиском «Зенита» полчаса. Задача не самая простая, но и петербуржцы в этом матче показывали, что у них хорошо выходит набивать процент владения мячом, а не напрягать Антона Митрюшкина и его оборону.

Утыкаясь в железнодорожный тупик, гости только теряли время, силясь хоть как-то придумать что-то острое у чужих ворот. И тут Семака посетило озарение. Ну, или это более-менее стандартные для него ходы, которые в конце концов дали свои плоды. Речь о выходе на поле Максима Глушенкова, а позже – Александра Соболева. Оба, мягко скажем, имеют негативную прессу, как это принято говорить. Один утратил былую остроту, другой ее в «Зените» и не обретал. Видимо, все скопили для этого матча с «Локомотивом». Точнее, для конкретного момента в конце матча.

Глушенков принял единственно верное в складывающейся ситуации решение – удивить всех нестандартным действием. Все стандартные у «Зенита» либо не получались, либо читались «Локомотивом» в защите. А Максим взялся прошить эту защиту самостоятельно, заложив виражи слева в штрафной. Двоих проскочил, увидел мелькающее на дальней штанге пространство и прострелил туда. Либо пробил. С рикошетом от Тимура Сулейманова мяч угодил как раз в стойку, а от нее – к Соболеву, который влепил свой первый гол за «Зенит» в чемпионате в упор в пустой угол. Лиха беда начало.

Пойти за победой на последних минутах помешал Педро. Не лучшим образом войдя в игру, он успел за второй тайм получить две желтые карточки и поле покинул. Впрочем, «Локомотив» как настроился на удержание счета после своего гола, так и не переключал этот режим. А вот «Зенит» еще пытался что-то предпринять, но очередной потери очков не избежал.