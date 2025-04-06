Не спешите списывать опустошённый «Зенит». Остался самый сложный путь к седьмому подряд титулу

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сегодня, 16:55

Выясняем, как им снова всех переиграть.

Шаг первый. Победить «Краснодар»

Серьёзной проблемой «Зенита» стали компромиссы. Хотя у них меньше ничьих, чем у «Краснодара», Семак редко выходит уничтожать сильных соперников. Раньше чувствовали запах чужой крови, атаковали жестоко. Вчера допустили травоядную ничью против «Локомотива». Сами привезли себе гол, плохо сыграли в атаке. Повезло, что Глушенков продрался левым флангом и случились удачные для Соболева рикошеты. Но это не заслуженная победа, а всего лишь ничья. А в следующем туре сыграют дома против «Краснодара». Семак вряд ли в состоянии настроить «Зенит» на разгром главного конкурента в борьбе за титул. Однако если получится победить уверенно, что возможно, то откроется путь к анализу грехов Семака и команды. Футболисты «Краснодара» опережали последних крепких соперников с трудом в один мяч. А «Зенит» опаснее «Акрона» и «Ростова».

Шаг второй. Чаще отдавать мяч

Поскольку физически «Зенит» очень далёк от оптимальных кондиций, то соперники сами отдают ему мяч. Бегайте, уставайте, ошибайтесь. Можно владеть мячом 70 % времени и создать один случайный опасный момент. «Зенит» лидер РПЛ по голам на контратаках. Те мячи часто в поединках, где соперник вынужден отыгрываться. А вот если нет быстрого гола, то начинаются проблемы. У «Зенита» мало мячей со стандартов. Недоработка тренерского штаба. Команда, которая легко может зарабатывать угловые, не умеет их реализовать. Также надо искать пространство за счёт среднего по высоте прессинга и контратак. «Зениту» пора учиться работать без мяча без паники. Впереди игры против «Краснодара», «Динамо» и «Ростова». Соперники в среднем владеют мячом чаще оппонентов. Без умения работать вторым номером Семаку не стать чемпионом в 2025-м году.

Шаг третий. Удивить тактически

Сначала у «Зенита» разгорается пожар. А дальше тушат его в панике. Семак любит перестановки. Глушенкову вечно ищут роль. Играл ложного форварда, второго нападающего, правого инсайда и заходил на позицию левого вингера. Максим иногда неплох, а чаще никакой. Идеальное слово для описания работы Соболева и Кассьерры в большинстве матчей. Из номинальных центральных нападающих нет вопросов к Гонду. Но аргентинец не подходит на все случаи жизни. Необычный игрок в стиле Томаса Мюллера. Семак может винить подопечных, что не демонстрируют желание биться за место под солнцем, как делает вингер Мантуан. Густаво перешёл на правый фланг защиты и выдаёт футбол более высокого качества, чем у капитана Сантоса слева. «Зениту» крышка без тактической фишки, вроде успешного шокирующего перехода вингера Луиса Энрике на позицию правой «восьмёрки».

Шаг четвёртый. Жёстко поговорить с игроками

Шестикратные чемпионы на старте сезона подумали, что нет конкурентов. Глушенков ярко стартовал с голами. Вендел раздавал результативные передачи. Соболев примерял в мечтах чемпионскую медаль, убегая из «Спартака» к историческим врагам. В результате вместе сели в петербуржскую лужу. Да, к футболистам «Зенита» часто потребительское отношение в клубе. Из-за чего у руководства и тренера Семака не лучшая репутация в кругах игроков. Эмпатии у боссов нет. Когда лидеры хотят уйти на повышение, им вечно вставляют палки в колёса. В «Зените» даже не пробовали сделать Сантоса основным левым защитником европейского гранда и сборной Бразилии. Придержали всех, от Кассьерры до Вендела. Но есть другая правда. В «Зените» всем переплачивают. И после поражения от удобного соперника «Спартака» и ничьей с «Локомотивом» футболисты обнаглели.

Шаг пятый. Наплевать на Кубок

Без чемпионства столетний юбилей с размахом не отпраздновать. Кубок страны не является для «Зенита» приоритетным турниром. В первом матче против «Ростова» удалось выиграть в один мяч. Во втором домашнем поединке надо ставить резервистов. Даже вылет по сумме двух матчей не означает прекращение борьбы за кубок. «Зениту» без разницы с какой стороны зайти в Суперфинал. Решение отвлекаться на команду Альбы, жертвуя силами накануне матча против упрямого клуба «Химки», будет глупостью. Впрочем, на матч против «Ростова» повлияет результат против «Краснодара». Если проиграют, то точно попробуют уверенно победить «Ростов». «Зенит» стал командой настроения. Часто это плохое настроение, что ведёт к осечкам. Семаку важнее победа над «Ростовом» в гостях в РПЛ , чем любой из будущих поединков Кубка страны.

Шаг шестой. Разгрузить Вендела

Маркус ужасен в роли опорника. Против «Локомотива» не догнал мяч после ввода от голкипера. Хавбек Баринов выбил снаряд у Вендела, «Локомотив» забил гол. После перерыва Маркуса подняли выше по схеме, немного разгрузили. Плохая сыгранность в атаке «Зенита» не позволила создать победный мяч. Зато каждый раз, когда Вендел подальше от своих ворот, у него появляется желание играть. Само решение оставить бразильца после его перехода в «Ботафого» с лета можно назвать сомнительным. Но если в отчаянной ситуации искать чемпионский выход, то персональная работа тренерского штаба с Венделом – очевидный шаг. У хавбека 8 ассистов в РПЛ , но последний придумал в конце сентября. Воскресив плеймейкера, «Зенит» может без существенных перемен в игре обыграть «Химки», «Динамо» из Махачкалы и «Ахмат» в чемпионате.

Шаг седьмой. Испугать Семака

Боссы «Зенита» в интервью часто повторяли, что Сергей Богданович останется. Семак вечно ставит лишь на кадровый потенциал. И вечно жалуется. У «Зенита» словно длится один матч. Всегда есть на скамейке новый джокер. Его, разумеется, выпускают. Порой перестроения работают, а иногда не очень. Где здесь тренерский почерк? Его тоже нет, Семак объективно деградирует как наставник. Наелся трофеев, работает как Анчелотти в «Реале». «Зенит» мощный и вялый. Семак опытный и тоже вялый на бровке. Только если руководство приватно донесёт до Семака, что задача – только чемпионство, а если нет, то найдут иностранного наставника, появится шанс увидеть задорную концовку от наставника. Хотя этот шаг опасен. Возможно, сам Семак устал настолько, что будет рад покинуть «Зенит» в стиле Клоппа. Потухший Юрген год назад провалил все важные матчи с «Ливерпулем».