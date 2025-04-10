Чемпионский поединок в новом туре РПЛ. Футболисты «Спартака» болеют за ничью в Санкт-Петербурге

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вчера, 21:57

Семак примет в гостях Мусаева.

«Зенит» – «Краснодар»

Победа в 24-м туре не гарантирует Мусаеву чемпионство. Но если «Зенит» второй раз подряд проиграет «Краснодару», то отстанет от лидера на восемь пунктов. Серьезная заявка на долгожданную смену чемпиона в РПЛ . Также очевидно, что «Краснодар» гарантирует себе неприятности, если проиграет. «Зениту» только дай повод поверить в успешность погони – обязательно настигнут соперников. Мусаев это знает, как и Личка из «Динамо». Впрочем, год назад кризис «Зенита» не был таким масштабным как сейчас. Год назад Сантос и Барриос не играли слабо. А форвард Кассьера забивал любым тычком в створ чужих ворот. Сейчас народу у Семака много, а толку мало. У «Краснодара» наоборот людей мало, а пашут сообща. От голкипера Агкацева и защитника Кайо до форвардов Кордобы и Батчи. «Краснодар» хочет выиграть чемпионат России. Наплевали на Кубок, все силы бросят на приоритетный турнир.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала

Семак и Мусаев будут знать результат матча «Спартака». Станкович сыграет в пятницу. Встретит непростого соперника. На выезде «красно-белые» потеряли очки против новичка РПЛ . Теперь надо побеждать. Это уже четвертый поединок команд за сезон с учетом Кубка страны. Пока у «Спартака» ничья, поражение и победа. Нужна ещё одна виктория. «Красно-белые» справились в прошлом туре с крепким «Ростовом» на выезде. Задачу упростил бывший игрок «Зенита» Сутормин, когда заработал удаление. Раскрылись в атаке хавбеки Умяров, Мартинс и Барко. Теперь очередь нападающих. «Динамо» демонстрирует двухфазный футбол. В одном случае ток идет через соперников, клуб из Махачкалы много забивает и побеждает. В режиме «ноля» допускают ошибки в защите и проигрывают. Хотя «Спартаку» рано добавлять себе три пункта в таблицу. Матчи против упрямых середняков им не всегда удаются.

«Оренбург» – ЦСКА

«Армейцы» обыграли «Динамо». В концовке матча Карасёв с помощниками проморгали фол Кирилла Глебова, который можно было оценить красной карточкой по версии босса арбитров Мажича. Опытная бригада будет наказана. Хорошо, что эпизод не повлиял на результат матча. Хотя изменил счет, ведь именно Глебов в концовке заработал пенальти. «Армейцы» показали против «Динамо» неплохой футбол на сложном поле во время апрельского снегопада. Теперь надо победить в Оренбурге. Как правильно сказал тренер Николич, соперник опасен. Опасен и неудачлив. Слишкович обыграл «Пари НН» и «Факел», а в матче против Пьянича, Облякова и Файзуллаева его команда будет аутсайдером.

«Пари НН» – «Динамо»

Не уверены, что команда Лички сможет настроиться на поединок в Нижнем Новгороде. Поражение от «армейцев» значит, что «Краснодар» опережает москвичей на десять пунктов. Вместо чемпионской борьбы после дерби с «Локомотивом» и ЦСКА получили борьбу за бесполезное шестое место в таблице. «Динамо» думает об ответном поединке против ЦСКА в Кубке страны, им РПЛ теперь как обуза. Но ещё могут досрочно уволить Личку. Вряд ли чех останется в команде. Не сумел настроить на чемпионский рывок, как год назад. Ганчаренко в «Пари НН» тоже работает хуже, чем ожидали. Если бы не ужасная игра «Факела», то команда с Грулёвым и Кокшаровым в атаке рисковала вылететь напрямую.

«Рубин» – «Локомотив»

Футболисты «Динамо» в подавленном состоянии могут на классе обыграть «Пари НН». У «Локомотива» после ничьей с «Зенитом» такой фокус вряд ли пройдет. В Казани сложно многим фаворитам. «Спартак» недавно проиграл Рахимову на выезде. У Галактионова гостевые матчи тоже теперь не клеятся. Ни одной победы в последних шести поединках. В Самаре влетели 1:5. «Рубин» в прошлом туре сыграл в волжском дерби вничью. В казанском матче команды будут отвечать на общий вопрос о мотивации. Понятно, что «Локомотив» не будет чемпионом. А «Рубин» вряд ли откатится ниже восьмой строчки. Играют ради себя и зрителей. Батраков напряжет голкипера Ставера, а форвард Даку огорчит странную защиту «Локомотива»?

«Ахмат» – «Ростов»

Тема мотивации центральная в туре. Понятно, что «Зенит» будет стараться с «Краснодаром». Очевидно, что «Спартак» мечтает о ничьей в матче лидеров, а сам хочет открыть тур победой. Но «Ростов» после поражения от москвичей легко может ещё раз проиграть без последствий. Если «Локомотив» обставит «Рубин», то даже не отстанут от казанцев в таблице. «Ахмату» победа в этом матче нужнее. Ведут борьбу за выживание. Забирали очки у «Локомотива» и «Спартака». Чем «Ростов» хуже? Команда из Грозного часто выбирает ничью как итоговый результат. «Ростов», конечно, сильнее, но голкипер Шелия давненько не уходит с поля проигравшим. «Ахмат» точно не самый слабый из аутсайдеров.

«Акрон» – «Факел»

Ещё один поединок, где одна из команд пытается выплыть, а другая имеет запас. «Акрону» важно не проиграть в четвертый раз подряд. Новичок лиги без опыта. Грешным делом, заведут рекордсмена Дзюбу в низшую лигу. Пока «Ахмат» отстает на 5 пунктов. Это две победы соперника при двух поражениях самого «Акрона». Команда у Дзюбы достойная, но никто им легкий финиш не гарантировал. Тем более, «Факел» остался без тренера. Футболисты разозлись на себя за поражения. В прошлом туре воронежцы сыграли 0:0 против «Ахмата». «Акрон» уступил в один мяч «Краснодару», но дрались неплохо. Теперь Дзюба и Лончар должны собраться. Хотят спокойный финиш – надо обыграть «Факел».

«Химки» – «Крылья Советов»