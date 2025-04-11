Ковач нашёл способ взбодрить «Боруссию». Сработало в важных матчах – теперь сыграют с «Баварией»

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сегодня, 18:53

Отошли от новой схемы – получили 0:4 в Каталонии.

Классика «Интера» – проклятие мюнхенцев

«Байер» на секунду намекнул на повторение прошлогодней сказки – но в этот раз, кажется, «Бавария» всё же дожмёт и вернёт себе титул. Шесть очков отрыва за шесть туров до финиша – не тот отрыв, который клуб уровня мюнхенцев так просто растеряет. Куда важнее «баварцам» сейчас Лига чемпионов, где достался самый неудачный жребий.

«Интер» в сезоне-22/23 уже показал, как умеет перекусывать играющие команды, а в прошлой кампании стало известно, какой соперник – слабость уже для самих «нерадзурри». Итальянцы лучше, чем кто-либо залезают под кожу и играют по счёту. Особенно когда речь идёт о противостоянии с командой, которая стремится доминировать на мяче.

И первый матч полностью подтвердил опасения. С первых минут мюнхенцы вжали гостей в их штрафную, даже находили способы вскрыть их насыщенную оборону. Но «Интер» в ответ забил сам – как раз в быстрой атаке. Пропустил в концовке – но воспользовался просевшей обороной и снова вырвался вперёд на финишном флажке. Компани считает, что подвела реализация:

У нас были моменты забить больше одного гола сегодня – два или три, а может, и больше. Мы знаем, что у них есть качественные игроки в атаке; с ними никогда не бывает спокойно, но мы были опаснее и имели свои моменты.

В любом случае, в четвертьфинале надо побеждать, желательно – с разницей в два мяча. И это в гостях.

Прощание с Мюллером

Четвертьфинал ЛЧ . «Интер» – тяжёлый неуступчивый соперник. 0:1 дома, всё ближе финальный свисток. Показательно, что в такой обстановке забивает не Кейн, не Сане, не Гнабри – а ветеран команды Томас Мюллер. Хавбек в том матче вышел на замену – и сделал всё, что от него зависело.

Такие голы что для полузащитника, что для самой «Баварии» очень важны – старожилу остались считаные мгновения до прощания с клубом. Длительное время официальной информации не было – при этом тучи сгущались. В клуб пришёл молодой тренер со своими взглядами на футбол, он хочет перестроить команду под себя, нужны молодые лидеры. Уже в текущем сезоне Томас стал появляться на поле реже – это при том, что зарплата у футболиста не самая маленькая. В следующем сезоне Компани тоже не был готов предоставить достаточно времени на поле. При этом бельгийский менеджер ценил лидерские качества футболиста – поэтому для обновившейся молодой «Баварии» Мюллер стал незаменимым человеком в раздевалке.

Важно, что ветеран не стал скандалить – а, наоборот, принял такое решение. Вот что он отметил (полный текст – здесь):

Клуб сознательно решил не вести со мной переговоры о новом контракте на следующий сезон. Хоть это и не соответствовало моим личным пожеланиям, важно, чтобы клуб следовал своим убеждениям. Я уважаю этот шаг, который, безусловно, дался правлению и наблюдательному совету нелегко.

От схемы с тремя центральными больше пользы

Дортмундцы обживаются с новым тренером. Эксперимент с Нури Шахином затянулся. Турецкий специалист высоко ценил клуб, так что расчёт на риск можно хоть как-то объяснить. С другой стороны, был фактор, который этот шаг едва ли не обрекал на провал – у Нури не было никакого опыта в качестве главного тренера взрослого профессионального клуба. Особенно на топ-уровне.

Только к февралю дортмундцы признали неудачу эксперимента и доверились более проверенному варианту. Нико Ковач тоже только обживается в новой команде. Были две «сухие» победы в чемпионате в конце февраля-начале марта, в ЛЧ прошли «Лилль». Но действительно показательными стали недавние игры. После поражения от «Лейпцига» «Боруссия» перешла на схему с тремя центральными защитниками. Так сыграли против «Майнца» (четвёртое место в Бундеслиге) и «Фрайбургом» (седьмое). И те, и те – тяжёлые соперники для нынешних дортмундцев. В итоге «чёрно-жёлтые» забрали шесть очков. А как только решили вернуться к «4-2-3-1», получили разгром от «Барселоны».

Спокойная перестройка важнее

«Боруссии» сейчас важно грамотно распределить силы. В Лиге чемпионов путь, по сути, уже окончен. Можно упереться дома – но стоит ли оно того? Команде прежде всего стоит сконцентрироваться на чемпионате – хоть «Боруссия» и идёт на восьмой строчке, отставание от зоны Лиги чемпионов – всего пять очков.

Плюс «Боруссии» как проекту будет намного лучше, если выводы по работе Ковача не будут делать к финишу сезона. Он пришёл на пожарище и попытался сделать хоть что-то. Тренеру нужны полноценные сборы.

Аномальные показатели при противоречивых тренерах

Это не оправдывает ни Шахина, ни Терзича, но именно при них «Боруссия» в двух последних матчах была наиболее успешна с «Баварией». В марте 2024 года подопечные Эдина Терзича оформили в Мюнхене уверенные 2:0, забили Рюэрсон и Адейеми. А итог «дер-классикер» при турке – 1:1. При этом именно «чёрно-жёлтые» открыли счёт в матче и удерживали преимущество вплоть до 85-й минуты.

Прогноз Soccer.ru: В нынешней конфигурации преимущество на стороне «Баварии». Мюнхенцы в хорошей форме, плюс есть мотивация на финиш сезона. В чемпионате «Байер» держит в тонусе, также есть спортивная злость после домашнего поражения от «Интера». Второй раз подряд провалиться на «Альянц Арене» подопечные Венсана Компани просто не могут. Заберут три очка на классе.