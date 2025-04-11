Класико определит чемпиона Испании. Даже у «Атлетико» сохранился шанс на титул

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сегодня, 16:23

Но разыграют трофей «Барса» и «Реал».

В пользу «Барсы» – праймовый Педри и сильная молодёжь

В команде действительно образовалась хорошая химия, которая помогает не сбавлять темп. Да, совсем недавно «сине-гранатовые» сыграли вничью с «Бетисом» (1:1), но этому предшествовала девятиматчевая победная серия. На этом отрезке пять раз каталонцы выигрывали «всухую», столько же разгромов записали себе в актив.

Это ещё не говоря о форме лидеров. Левандовски до сих пор периодически выстреливает (как недавно с «Боруссией»), на подъёме Ферран Торрес, Ямаль продолжает периодически творить чудеса в свои 17 лет. Настораживает ситуация с Рафиньей – бразилец получил капитанскую повязку, но в последнее время стагнировал. Вот уже два месяца не может забить в Ла Лиге, сыграл только в одном из недавних трёх туров (тренер говорит о желании поберечь игрока – в это несильно верится). Теперь украл гол у Кубарси. В то же время у «Барсы» есть резервы, чтобы заменить лидера без сильной потери в качестве.

Главный же козырь «Барсы» – центр поля, где в лучшую форму входит Педри. 22-летний полузащитник регулярно выходит в старте и ощутимо влияет на развитие атак «сине-гранатовых». Сказывается это и на результативности. У игрока неплохие показатели для центрхава – четыре забитых мяча и столько же голевых передач за 29 матчей в чемпионате.

Психологическое преимущество сейчас точно на стороне «блауграны» – команда вернулась в лидеры Ла Лиги и успела оторваться от «Реала» на четыре очка.

За «Реал» – фарт и индивидуальное мастерство

Весь сезон для «сливочных» складывается неровно. Начали ужасно, на Мбаппе свалился вагон критики, Беллингем тоже потерялся на поле. Но к зиме ситуацию удалось выправить – и мадридцы даже вырвались в лидеры чемпионата Испании. Вплоть до февраля команда Карло Анчелотти возглавляла Ла Лигу – проблема в том, что в нынешнем состоянии «Реалу» очень не хватает стабильности. Опять последовал спад и падение на вторую строчку. Сейчас коллектив отстаёт от «Барсы» на четыре очка.

При этом ситуация не так безнадёжна. Прежде всего, лидеры по сравнению со стартом кампании гораздо лучше понимают качества друг друга. К Килиану наконец вернулось голевое чутьё, француз в 2025 году уже отметился дублем в ворота «Лас-Пальмаса», «Вильярреала» и «Леганеса», также оформил хет-трик с «Вальядолидом» и забил «Атлетико» и «Осасуне» с «Райо Вальекано».

Главная задача для Анчелотти на данный момент – вытащить Беллингема и Винисиуса из глубокого кризиса. Это может кардинально повлиять на расклады в гонке – тем более от этого зависит будущее тренера. В любом случае «Реал» всегда делал ставку на индивидуальное мастерство своих лидеров. Сейчас его не занимать, так что погоня за «Барсой» точно не окончена.

У «сливочных» календарь тяжелее, но многое решит класико

И у «сине-гранатовых», и у мадридцев достаточно тяжёлых соперников на финишной прямой. Банде Анчелотти, например, уже через две недели предстоит домашняя игра против «Атлетика». Баски наконец-то ворвались в зону Лиги чемпионов и хотят нарастить отрыв от «Вильярреала» с «Бетисом». Вальверде построил сильную команду, с которой даже дома будет тяжело. В последних турах много сил уйдёт на «Севилью» с «Сосьедадом» – сейчас это довольно кусачие соперники.

Подопечным Ханси Флика предстоит спокойный период, но в заключительных турах команда столкнётся с теми же соперниками. С «Вильярреалом» предстоит в мае сыграть дома, потом – выезд к «Атлетику». Расклады поменяются ещё сотни раз – у «Барсы» может начаться спад, обостриться отношения между Рафиньей и командой, могут элементарно кончиться силы на фоне участия в двух топ-турнирах. С другой стороны, баски к 38-му туру наверняка решат вопрос с ЛЧ – вполне возможно, что на игру не останется должной мотивации.

В любом случае важнейший поединок для чемпионской гонки на данный момент – Эль Класико в 35-м туре чемпионата. Это отличный шанс для мадридцев сократить отставание до минимума, но для этого надо на классе забрать победы в четырёх предшествующих турах.

Симеоне притаился

«Матрасники» сейчас на третьем месте и отпустили лидера от себя уже на семь очков. Но есть ряд аргументов, которые способны вытолкнуть «Атлетико» к вершине. Прежде всего, у команды Диего Симеоне более расслабленный график. С одной стороны, печально, что не срослось ни с Кубком Испании, ни с ЛЧ . В первом случае не повезло попасть на «Барселону», во втором – на «Реал». Причём в обоих столкновениях победитель определился на тоненького. С другой, поэтому у соперников по гонке остаются дополнительные матчи.

«Реал» потратил много сил на первый матч четвертьфинала с непредсказуемым «Арсеналом», плюс в преддверии домашнего поединка никто не отказался от цели взять ЛЧ , «Барса» тоже продвигается по сетке и в первом матче с дортмундцами оформила разгром (4:0). Обоим коллективам ещё предстоит очередное класико в финале национального Кубка. Добавим к этому нестабильность лидеров «сливочных», спад Рафиньи у «Барсы» – уже не так всё безнадёжно.

К слову, «матрасники» уже отпустили конкурентов, поэтому теперь права на ошибку у «Атлетико» нет. Важные игры предстоят против «Сосьедада», «Бетиса» и «Жироны» – на финише мадридцам надо показать характер. В любом случае сценарий с камбэком команды Симеоне – из разряда фантастики. Наиболее вероятный сценарий – титул разыграют «Барса» и «Реал» и большую роль в исходе сыграет майское класико.