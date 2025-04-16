«Интер» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Интер» – «Бавария», который состоится 16 апреля 2025 года

«Интер»

«Интер» проводит отличный сезон и имеет хорошие шансы на победу в чемпионате Италии. Команда выиграла матч в Мюнхене, что удается далеко не каждому и теперь постарается сохранить этот результат. В случае ничьи хозяева также проходят в полуфинал, поэтому у тренерского штаба есть несколько вариантов развития событий.

12 апреля «Интер» на своем поле обыграл «Кальяри» (3:1), а восьмого числа в Лиге чемпионов на выезде обыграл «Баварию» (2:1).

«Бавария»

У «Баварии» не прибавилось выздоровевших футболистов и положение очень сложное. Тем не менее, мюнхенский клуб всегда умел выбираться из сложных ситуаций и с этой стороны разница в один мяч не кажется критической. Если гости смогут забить первыми, то начнется очень нервная игра, в которой победителя будет определить довольно сложно.

12 апреля «Бавария» поделила очки с «Боруссией» Дортмунд (2:2), а восьмого числа проиграла «Интеру» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 2.77

Ничья – 3.8

Победит «Бавария» – 2.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Интера» завершились исходом «обе забьют»

«Бавария» не проигрывает уже семь последних поединков подряд во всех турнирах

«Бавария» выиграла три из пяти последних матчей с «Интером»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.5. Предполагаем, что гости смогут забить первыми и как минимум перевести матч в дополнительное время. Прогнозируем победу немецкого клуба в основное время.