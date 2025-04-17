Салах и Рафинья сражаются не только за «Золотой мяч». В мире футбольных плеймейкеров пополнение

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сегодня, 14:24

Порадовал не только ловкий Ямаль.

Снайперам посвящают много внимания. Как правильно говорят вратари и защитники, персональные награды раздают за голы. Кроме тех, кто наносит решающие удары, есть мастера передач. Иногда пас сложнее и красивее, чем голевой выстрел. Поскольку многие успешные диспетчеры постарели и отошли на второй план в новом сезоне, стало интересно собрать рейтинг самых продуктивных плеймейкеров прямо сейчас. Год назад в Европе среди лидеров был Максим Глушенков. Собрал много голевых передачи за «Локомотив» во всех турнирах. Вирц и Гримальдо из «Байера» находились рядом, а многие суперзвёзды выпали из гонки. Теперь некоторые вернулись, но есть сюрпризы.

1-е место. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 23 ассиста в 46 матчах

Египтянину вряд ли достанется «Золотой мяч-2025». Повлиял вылет «Ливерпуля» из Лиги чемпионов. Но если футбольное жюри разделит голоса между игроками «Барселоны», то Салах сможет оказаться очень высоко. Заслужил, ведь у Мохамеда 32 гола и 23 ассиста в новом сезоне. Великолепные результаты. Салах правильно сделал, что продлил контракт с «Ливерпулем». Уход в такой момент стал бы глупостью. Нигде в Европе в его возрасте уже не начать карьеру с чистого листа. А в Саудовскую Аравию египтянин ещё успеет. Салах прекрасен, но его 23 ассиста служат камнем в огород Собослаи, Даиса, Гакпо и центральных нападающих «Ливерпуля». Команда могла бы включаться активнее. Салаху приходится и забивать, и раздавать передачи.

2-е место. Рафинья («Барселона») – 20 ассистов в 47 матчах

Бразилец точно не великий футболист. Видели вингера в разном состоянии. Хотя карьера немножко похожа на путь Салаха, только с опозданием на пару лет. Египтянина недооценили в «Челси». Не играл за чемпионские клубы в Серии А. Зато правильно выбрал новую команду в Англии. Салах стал легендой «Ливерпуля». Рафинья не стал великим в «Лидсе», зато получил у тренера Бьелсы важные уроки. Агрессивный вингер проводит лучший сезон в карьере. У него 28 голов и 20 ассистов в 47 матчах. В «Барселоне» понимают, что без труда найдут клубы, готовые выложить состояние за 28-летнего крайнего форварда. Но для Рафиньи уход из «Барселоны», где обрел себя, станет ошибкой. Особенно за год до ЧМ -2026, где надо спасать Бразилию.

3-е место. Райан Шерки («Лион») – 18 ассистов в 38 матчах

Шерки только обживается в статусе лидера в престижной номинации в большом футболе. Райану всего 21 год. Родители Шерки родом из Алжира, поэтому бородатый и крепко сбитый технарь кажется старше, как случается у молодых северных африканцев. Уроженец округа Лион давно играет за родной клуб. В этом сезоне у него 9 голевых передач в Лиге 1 и первое место по качеству созданных моментов. Непросто лидировать в чемпионате, где есть ПСЖ . Сегодня представитель «Олимпика» настраивается на решающий матч на «Олд Траффорд». Шерки важно показать себя против МЮ , чтобы закрепиться в списке жирных трансферных целей будущего лета. Райан хитрый футболист. Если не уйдет в загулы, то вырастет в большого диспетчера.

4-е место. Ламин Ямаль («Барселона») – 17 ассистов в 45 матчах

Футбольные врачи переживают за Ямаля. Уникальный талант провел слишком много матчей. Исследования показывают, что если футболист получает слишком высокие нагрузки до 24 лет, то резко растет риск травм. Хорошим примером служит бразилец Роналдо. Был великим форвардом на старте карьеры. А потом колени вместе с проблемами с эндокринной системой – отсюда быстрый набор веса, завели Роналдо к операциям и страданиям. Надеемся, Ямаль с ножками-спичками окажется на удивление везучим и выносливым парнем. Ламин играет феноменально, хотя ему всего 17 лет. Критики любят оценивать статистику парня, требуя больше забитых мячей. Но у вингера «Барселоны» 17 голевых передач, уже монстр в роли диспетчера.

5-е место. Дрис Мертенс («Галатасарай») – 16 ассистов в 38 матчах

Первый представитель лиг за пределами элитной пятерки. «Галатасарай» вылетел из Лиги Европы от АЗ , на голландской земле бельгийский ветеран Мертенс не помог турецкому гранду. Зато в Суперлиге «Галатасарай» на три пункта опережает «Фенербахче» Моуриньо. Пока Жозе в центре внимания по разным поводам, Осимхен отвечает за голы «Галатасарая», а Мертенс создает мячи последними передачами. Хотя бывшему форварду «Наполи» скоро исполнится тридцать восемь лет, любитель пошлых шуток справляется с голевыми задачами в разных турнирах. У него 7 ассистов в Суперлиге, 5 результативных передач в основной части сетки Лиги Европы.

6-е место. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 16 ассистов в 48 матчах

Места на пьедестале за крайними нападающими очень успешных команд. А вот Бруну здесь по квоте лидера неудачников. «Манчестер Юнайтед» ещё может выиграть Лигу Европы, но это единственный трофей, на который претендуют. Вечером Бруну сыграет против «Лиона». В последнее время на его матчи постоянно приходили скауты «Реала». Не знаем, чем Пересу приглянулся португалец, ведь ему 30 лет. В последние годы в Мадриде редко ставили на зрелых игроков, предпочитая подписывать молодых талантов. Возможно, после этого сезона хотят добавить солидности. Но Бруну не всегда стабилен, особенно в центральных матчах. Но как диспетчер Фернандеш снова в полном порядке. Тащит МЮ , как может.

7-е место. Брэдли Баркола ( ПСЖ ) – 15 ассистов 48 матчах