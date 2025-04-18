Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

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сегодня, 19:00

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко.

Легенда мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр, пожалуй, самый известный защитник-бомбардир в истории футбола, но даже он не входит в десятку лучших по количеству голов, забитых защитниками за карьеру. Однако в список величайших защитников в истории футбола входят довольно известные игроки, представлявшие такие клубы, как «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Интер».

10. Роберто Карлос – 113 голов

Даже у Роберто Карлоса есть критики. Они утверждают, что его гол за сборную Бразилии против Франции в 1997 году не сказать, что преувеличен, но и якобы сильно много мячей со штрафных бразилец не забивал. Мол, много ударов приходилось в стенку. Но с фактами сложно спорить — за свою блестящую карьеру бывший футболист «Анжи» заставлял вратарей доставать мяч из сетки 113 раз.

9. Пауль Брайтнер – 113 голов

На последних этапах своей карьеры Брайтнер перешел играть в полузащиту, но до этого он был левым защитником в «Баварии», «Реале» и «Айнтрахте» из Брауншвейга, а также в сборной Германии. Победитель Евро-72 и чемпионата мира 1974 года, Брайтнер является одним из четырех игроков, забивших голы в двух отдельных финалах чемпионата мира (наряду с Вавой, Пеле и Зинедином Зиданом). Десять голов Брайтнера были забиты за сборную ФРГ , остальные — на клубном уровне. Отлично играл в полузащите за «Баварию», но и представлял угрозу воротам соперника, даже когда играл ближе к воротам.

8. Стив Брюс – 114 голов

Самыми памятными голами Брюса стали два его мяча головой в ворота «Шеффилд Уэнсдей» в апреле 1993 года, которые привели «Манчестер Юнайтед» вплотную к первому за 26 лет чемпионскому титулу. Голы не были редкостью для центрального защитника: Брюс забил 113 голов за всю карьеру, включая периоды, проведенные в «Джиллингеме», «Норвиче», «Бирмингеме» и «Шеффилд Юнайтед». Сезон 1990/91 был его самым результативным – 19 голов во всех соревнованиях. Невероятно, что он так и не сыграл ни одного матча за сборную Англии.

7. Грэм Александер – 130 голов

Александр считается одним из лучших исполнителей пенальти в истории футбола. Бывший защитник «Бернли», «Престона» и «Рейнджерс» продемонстрировал впечатляющий показатель реализации пенальти — 90%, забив 77 голов из 85 попыток. Несмотря на то, что он провел 40 матчей за сборную Шотландии, ему ни разу не удалось забить пенальти в на международном уровне.

6. Джеймс Тавернье – 139 голов

Еще один демон пенальти, Тавернье, присоединился к «Рейнджерс» всего за 200 000 фунтов стерлингов в 2016 году и с тех пор стал легендой клуба. Прямо сейчас он является самым результативным защитником в истории британского футбола, сыграл важную роль в выходе «Рейнджерс» в финал Лиги Европы 2022 года благодаря своему мастерству в исполнении 11-метровых ударов.

5. Серхио Рамос – 143 гола

Рамос часто забивал пенальти за «Реал» и сборную Испании, но у него также в арсенале есть очень опасный удар головой, даже татуировку с числом 93. Один из его самых известных голов был забит в финале Лиги чемпионов 2014 года, когда защитник сравнял счет на 93-й минуте в матче «Атлетико» и перевел игру в дополнительное время. Рамос, также известный своими регулярными красными карточками, несомненно, является одним из ведущих футболистов на позиции центрального защитника, как своего поколения, так и истории футбола. Недавно Серхио забил с пенальти в игре за «Монтеррей», в теории он еще может обогнать Блана. А вот остальных оставить позади себя шансов не так много.

4. Лоран Блан – 153 гола

Эрик Кантона, Роже Милла и Оливье Жиру играли за «Монпелье», но именно Блан является лучшим бомбардиром клуба за всю историю, забив 84 гола в 267 играх с 1983 по 1991 год. Блан прошел путь от атакующего полузащитника до игрока сборной, и забил множество голов с пенальти. Его победный гол в ворота Парагвая на чемпионате мира 1998 года стал одним из самых памятных в истории турнира.

3. Фернандо Йерро – 163 гола

127 голов Йерро за «Реал» ставят его выше многих бывших центральных нападающих клуба в списке лучших бомбардиров за всю историю «сливочных», при Фернандо был эффективен как при розыгрыше стандартных положений, так и обычных атаках. Его лучший бомбардирский сезон пришелся на 1991–1992годы в «Реале», когда Йерро забил 26 голов в 53 матчах. Йерро также забил 29 голов за сборную Испании, включая мячи на трех разных чемпионатах мира.

2. Даниэль Пассарелла – 175 голов

Если Диего Марадона или Лионель Месси — величайшие форварды, которые когда-либо были у Аргентины, то нет сомнений, что Пассарелла — лучший защитник в истории сборной этой страны. Бывший центральный защитник «Ривер Плейт» и «Фиорентины» привел сборную Аргентины к победе на домашнем чемпионате мира 1978 года, а также был в составе команды, завоевавшей чемпионский титул в 1986 году, хотя и ни разу не сыграл на данном турнире по причине болезни. Рост Пассареллы составляет 173 сантиметра, но он забивал много голов головой. Также, как и многие из нынешнего списка, блестяще бил пенальти.

1. Рональд Куман – 253 гола