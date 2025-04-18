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Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

сегодня, 19:00
Роберто Карлос
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Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Роберто Карлос
Роберто Карлос
Защитник
Тавернье Джеймс
Тавернье Джеймс
Защитник

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко.

Легенда мюнхенской «Баварии» Франц Беккенбауэр, пожалуй, самый известный защитник-бомбардир в истории футбола, но даже он не входит в десятку лучших по количеству голов, забитых защитниками за карьеру. Однако в список величайших защитников в истории футбола входят довольно известные игроки, представлявшие такие клубы, как «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и «Интер».

10. Роберто Карлос – 113 голов

Даже у Роберто Карлоса есть критики. Они утверждают, что его гол за сборную Бразилии против Франции в 1997 году не сказать, что преувеличен, но и якобы сильно много мячей со штрафных бразилец не забивал. Мол, много ударов приходилось в стенку. Но с фактами сложно спорить — за свою блестящую карьеру бывший футболист «Анжи» заставлял вратарей доставать мяч из сетки 113 раз.

9. Пауль Брайтнер – 113 голов

На последних этапах своей карьеры Брайтнер перешел играть в полузащиту, но до этого он был левым защитником в «Баварии», «Реале» и «Айнтрахте» из Брауншвейга, а также в сборной Германии. Победитель Евро-72 и чемпионата мира 1974 года, Брайтнер является одним из четырех игроков, забивших голы в двух отдельных финалах чемпионата мира (наряду с Вавой, Пеле и Зинедином Зиданом). Десять голов Брайтнера были забиты за сборную ФРГ, остальные — на клубном уровне. Отлично играл в полузащите за «Баварию», но и представлял угрозу воротам соперника, даже когда играл ближе к воротам.

8. Стив Брюс – 114 голов

Самыми памятными голами Брюса стали два его мяча головой в ворота «Шеффилд Уэнсдей» в апреле 1993 года, которые привели «Манчестер Юнайтед» вплотную к первому за 26 лет чемпионскому титулу. Голы не были редкостью для центрального защитника: Брюс забил 113 голов за всю карьеру, включая периоды, проведенные в «Джиллингеме», «Норвиче», «Бирмингеме» и «Шеффилд Юнайтед». Сезон 1990/91 был его самым результативным – 19 голов во всех соревнованиях. Невероятно, что он так и не сыграл ни одного матча за сборную Англии.

7. Грэм Александер – 130 голов

Александр считается одним из лучших исполнителей пенальти в истории футбола. Бывший защитник «Бернли», «Престона» и «Рейнджерс» продемонстрировал впечатляющий показатель реализации пенальти — 90%, забив 77 голов из 85 попыток. Несмотря на то, что он провел 40 матчей за сборную Шотландии, ему ни разу не удалось забить пенальти в на международном уровне.

6. Джеймс Тавернье – 139 голов

Еще один демон пенальти, Тавернье, присоединился к «Рейнджерс» всего за 200 000 фунтов стерлингов в 2016 году и с тех пор стал легендой клуба. Прямо сейчас он является самым результативным защитником в истории британского футбола, сыграл важную роль в выходе «Рейнджерс» в финал Лиги Европы 2022 года благодаря своему мастерству в исполнении 11-метровых ударов.

5. Серхио Рамос – 143 гола

Рамос часто забивал пенальти за «Реал» и сборную Испании, но у него также в арсенале есть очень опасный удар головой, даже татуировку с числом 93. Один из его самых известных голов был забит в финале Лиги чемпионов 2014 года, когда защитник сравнял счет на 93-й минуте в матче «Атлетико» и перевел игру в дополнительное время. Рамос, также известный своими регулярными красными карточками, несомненно, является одним из ведущих футболистов на позиции центрального защитника, как своего поколения, так и истории футбола. Недавно Серхио забил с пенальти в игре за «Монтеррей», в теории он еще может обогнать Блана. А вот остальных оставить позади себя шансов не так много.

4. Лоран Блан – 153 гола

Эрик Кантона, Роже Милла и Оливье Жиру играли за «Монпелье», но именно Блан является лучшим бомбардиром клуба за всю историю, забив 84 гола в 267 играх с 1983 по 1991 год. Блан прошел путь от атакующего полузащитника до игрока сборной, и забил множество голов с пенальти. Его победный гол в ворота Парагвая на чемпионате мира 1998 года стал одним из самых памятных в истории турнира.

3. Фернандо Йерро – 163 гола

127 голов Йерро за «Реал» ставят его выше многих бывших центральных нападающих клуба в списке лучших бомбардиров за всю историю «сливочных», при Фернандо был эффективен как при розыгрыше стандартных положений, так и обычных атаках. Его лучший бомбардирский сезон пришелся на 1991–1992годы в «Реале», когда Йерро забил 26 голов в 53 матчах. Йерро также забил 29 голов за сборную Испании, включая мячи на трех разных чемпионатах мира.

2. Даниэль Пассарелла – 175 голов

Если Диего Марадона или Лионель Месси — величайшие форварды, которые когда-либо были у Аргентины, то нет сомнений, что Пассарелла — лучший защитник в истории сборной этой страны. Бывший центральный защитник «Ривер Плейт» и «Фиорентины» привел сборную Аргентины к победе на домашнем чемпионате мира 1978 года, а также был в составе команды, завоевавшей чемпионский титул в 1986 году, хотя и ни разу не сыграл на данном турнире по причине болезни. Рост Пассареллы составляет 173 сантиметра, но он забивал много голов головой. Также, как и многие из нынешнего списка, блестяще бил пенальти.

1. Рональд Куман – 253 гола

Многие нападающие хотели бы иметь такую результативность, как у Кумана, забившего 253 гола в 763 профессиональных матчах. Бывший игрок сборной Нидерландов регулярно шел к чужим воротам, а также исполнял пенальти и штрафные удары за многие свои клубы. Куман однажды забил 26 голов за сезон за ПСВ, а затем отличился 19 раз за «Барселону» в сезонах 1989/90 и 1993/94. Его самый важный вклад в «Барселону» пришелся на 1992 год, когда штрафной удар защитника в дополнительное время принес каталонцам первый в истории Кубок европейских чемпионов, это было в игре против «Сампдории». В Каталонию он и до сих пор мечтает вернуться.

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Все комментарии
RM_35
RM_35
сегодня в 21:30, ред.
да Роберто Карлос самый лучший из левых защитников, а его удар это нечто!!!
как же вот сейчас не хватает таких игроков как Роберто и Йерро, да того же рамоса Реалу в защите!!
Incredulous
Incredulous ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 20:11
Так не один из этих футболистов не входит ни в топ-10, ни в топ-20, ни в топ-30 лучших футболистов. Вы новость внимательно прочитайте, это топ защитников, забивших больше всех голов.

Но вы написали именно о Рамосе, и не о ком больше. Интересно, почему..?
Рефери
Рефери ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 19:25
имелось в виду, что на позиции центрального защитника именно. Спасибо!
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
сегодня в 19:07
Рамос не ведущий футболист в истории футбола. Втоп10 его нет и близко. Пеле, бекенбауэр, месси, марадона, иньеста, роналду, гаринча, ейсебио, пушкаш, кройф. Или в топ 20 он есть? Роналдо, хави, модрич, мальдини, мюллер, ди стефано, крос, нойер, зидан, зико. Или в топ 30? Что вообще происходит ?
Гость
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