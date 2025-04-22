«Валенсия» – «Эспаньол»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Эспаньол», который состоится 22 апреля 2025 года

«Валенсия»

«Валенсия» была одним из аутсайдеров Ла Лиги после первой половины сезона, но в последние месяцы команда смогла изменить результаты к лучшему. Коллектив набрал уже 38 баллов и располагается на 14 месте, уступая нынешнему сопернику лишь по дополнительным показателям. В случае победы хозяева обойдут прямого конкурента и смогут оторваться от него на три пункта.

19 апреля «Валенсия» спасла ничейный результат с «Райо Вальекано» на выезде (1:1), а 11 числа команда обыграла на своем поле «Севилью» (1:0).

«Эспаньол»

«Эспаньол» выиграл очень вовремя несколько последних матчей подряд и может быть доволен текущим 15 местом в турнирной таблице. Команда также набрала 38 баллов и опережает зону вылета на семь очков. Тем не менее, оба коллектива еще не гарантировали себе безопасность и нуждаются в баллах, поэтому встреча будет интересной и нести в себе турнирное значения для каждой из команд.

18 апреля «Эспаньол» обыграл на своем поле «Хетафе» (1:0), а 12 числа оказался сильнее на выезде «Сельты» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 2.03

Ничья – 3.25

Победит «Эспаньол» – 4.2

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.7

Статистика

«Эспаньол» выиграл три последних матча подряд, не пропустив ни одного мяча

«Валенсия» проиграла лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться забитыми мячами в этой игре, ведь находятся в неплохой физической форме и хорошем настроении.