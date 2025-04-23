«Манчестер Сити» красиво дожал «Астон Виллу». «Красный дьявол» не помог Эмери

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вчера, 10:18

Важная ошибка в борьбе за место в ЛЧ .

Вопросы к обороне

«Львы» подходили к выезду в отличном настроении. Команда выдала огненный матч против «Ньюкасла» дома – соперник просто не смог ничего противопоставить, реализовав свой единственный опасный момент. При этом ход игры все 90 минут контролировала «Вилла», в итоге оформив разгром 4:1.

А вот выезд в Манчестер не задался. Отдельно стоит отметить оборону. На мяче подопечные Унаи Эмери смотрелись хорошо – но что первый, что второй пропущенные голы вызывают вопросы. На седьмой минуте Мэтти Кэш слишком легко пустил Омара Мармуша в штрафную – египетский форвард ещё и обогнал крайнего защитника, что позволило прострелить в опасную зону. Туда вторым темпом набегал Бернарду Силва. Вдобавок «львы» слишком вжались в свою штрафную, поэтому никто не опекал португальца, когда тот выдвигался на удар.

Во втором тайме Кэша заменили на Акселя Дисаси. Иронично, что победный мяч «Сити» пришёл ровно из той же зоны. В самой концовке уже Аксель проиграл дуэль Жереми Доку. Бельгиец получил пространство для разбега, успел высмотреть Нуньеша, набегающего на дальнюю штангу. Матеуша, кстати, тоже никто не опекал. Два абсолютно заслуженных пропущенных мяча из-за ошибок на флангах при обороне.

Топ-матч Мармуша

Омар быстро интегрировался в игровые построения Пепа Гвардиолы. Тренер ценит игроков, которые дают качество на разных позициях и при разном функционале. С травмой Холанда снова потребовались эксперименты. Так, того же Мармуша вернули на острие. Но против «Виллы» египтянин вышел на левом фланге.

Несмотря на это, атаки «горожан» проходили по большей части именно через Мармуша. Вингер не только давал ширину на фланге, но и смещался в зону инсайда, лез в штрафную, нагружал её передачами. Первый гол «небесно-голубые» забили после того, как Мармуш обвёл Мэтти Кэша и выдал пас в зону 11-метровой отметки. Ещё один острый эпизод случился, когда вингер увидел забегание Кевина Де Брюйне в штрафную – последовала радиоуправляемая подача прямо на линию вратарской. Мартинес не решился выходить на мяч, а бельгийцу чуть не хватило для удара.

Омар и сам выдвигался на удар, когда оказывался на острие. В первом случае вратарь «Виллы» не дал египтянину пробить, во втором футболист оказался в офсайде, гол не засчитали.

У Рэшфорда проблемы с реализацией

Проблемный воспитанник МЮ взбодрился в аренде. Унаи Эмери нашёл подход к Маркусу, он снова стал полезен в атаке. Правда, реализация пока остаётся на прежнем уровне. В пяти предыдущих матчах Рэшфорд не забил ни разу – это при том, что выпадали в том числе крайне важные поединки: в чемпионате встречались с «Ноттингемом» и «Ньюкаслом» (прямые конкуренты за путёвку в ЛЧ ), в самой Лиге чемпионов бились с «Пари Сен-Жермен» в четвертьфинале. И если в случае с АПЛ команда избежала осечек, то против превосходящего по уровню соперника результат получился на тоненького – и сложился не в пользу «львов». По сути, не хватило одного гола – вполне возможно, от Рэшфорда.

Против «Сити» Маркус стал автором единственного мяча, но это не стоит брать в расчёт, поскольку забил вингер с пенальти. В игре пока прослеживаются прежние проблемы. Футболист вышел на острие, так что и моментов было предостаточно. В начале встречи пробил в штангу, при 1:1 смог оторваться от защитников, но угодил во вратаря, во втором тайме не попал в створ с острого угла. Его голов «Вилле» и не хватило, а «Сити» свой момент в концовке реализовал.

Победа в несвойственной манере

Гвардиола отмечает:

Мы не привыкли к такому! Победы на последних минутах свойственны «Ливерпулю». Мы к этому не привыкли, поэтому я действительно счастлив. Мы играли очень хорошо. Мы были агрессивны в единоборствах, и четыре наших защитника сыграли невероятно. Я действительно доволен. Мы старались не проиграть, потому что 1:1 – это неплохой результат, но Жереми Доку здорово сыграл. Команда много боролась. Мы сыграли действительно хорошо. Это фантастическая команда.

Для «Сити» весь сезон складывается в несвойственной манере. Команда не привыкла биться просто за попадание в ЛЧ – «горожанам» куда лучше знаком накал чемпионской гонки. Но «Сити» в кризисе, приходится работать и в таких условиях. Для этого необходимы победы, даже если они на тоненького, с голами на последних минутах. Для Пепа хорошо, что игроки показывают характер и находят силы.

Одни поднимаются в топ-3, другие дают шанс конкурентам

В АПЛ остались вопросы по трём путёвкам в ЛЧ – на них претендуют «Ноттингем», «Ньюкасл», «Челси», «Ман Сити» и «Астон Вилла». При этом «горожане», «лесники» и «сороки» – наиболее активные претенденты на третью строчку. Вчерашней победой подопечные Пепа Гвардиолы вырвались вперёд, они будут замыкать топ-3 до выходных. При этом «Ноттингем» тоже регулярно набирает очки, да и «Ньюкасл», за исключением матча с «Виллой», хорош и стабилен.

А вот для «Виллы» это грубая осечка. Команда идёт за пределами зоны еврокубков, хотя, учитывая опыт и состав, должна находиться несколькими строчками выше. В плотной борьбе конкурентам нельзя давать преимущество, но своим поражением «львы» отпустили «Сити» и подарили шанс остальным сформировать отрыв.