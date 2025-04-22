Эшпириту Санту превратил середняка в участника яркой гонки. «Тёмная лошадка» дожала «Тоттенхэм»

Отличный матч, но нервозная концовка от «лесников».
У «Ноттингема» отлично работают фланги
«Лесники» уверенно начали выездной матч. И речь не только о главном козыре команды – игре в обороне. В атаке подопечные Нуну Эшпириту Санту были активны. «Шпоры» были связаны по рукам и ногам, тем временем гости кусали периодическими выпадами – заработать преимущество помогли фланги.
Андерсон и Гиббс-Уайт имеют большое влияние на игру «Форест». Они следят за перемещениями партнёров в финальной трети и часто смещаются в полуфланги, чтобы заполнять центр поля. При розыгрыше угловых они могут оставаться за пределами штрафной, чтобы нагружать противника вторым темпом. И на пятой минуте это привело к голу – после углового лондонцы выносили мяч, но он отправился прямо в зону Эллиота. Футболист приложился по летящему мячу, Викарио капитулировал.
И забивать могли трижды. На 10-й минуте Вуд тоже прошил Викарио, но тогда форвард оказался в офсайде. Кстати, момент создал тот же Андерсон: вингер подавал из полуфланга, пока Тоффоло давал ширину.
Мяч на 16-й минуте тоже пришёл с фланга, но на этот раз от Эланги. Антони во время стандарта рванул к левой бровке, за ним никто не успел убежать – на шведа и последовала передача, а тот без сопротивления загрузил в штрафную. Вуд был точен.
Тель проиграл дуэль Уильямсу, но был единственным источником остроты «шпор»
Для «Тоттенхэма» это был худший сценарий из возможных. Соперник крайне надёжен в обороне и не даёт игрокам «шпор» свободного пространства, так ещё и зарабатывает комфортное преимущество, что позволяет вообще забыть об атаке и сконцентрироваться на сдерживании хозяев.
У команды Постекоглу просто не было возможности пробиться в штрафную. Здесь стоит уделить внимание флангу Теля – пожалуй, это был единственный очаг остроты для «шпор». Матис лез в обводку и старался нагружать центральных защитников подачами. При этом у него началась очная дуэль с Уильямсом. За счёт грамотного расположения и качеств крайнего защитника «лесники» полностью нейтрализовали угрозу от француза – Тель просто ничего не мог сделать. Уже при 0:2 наметились изменения – Кулусевски стал чаще смещаться к левому флангу, плюс активнее к атакам подключался латераль Спенс. Как только они приходили на помощь вингеру и ускорили темп передач, Телю стало проще, начали появляться прострелы и подачи.
К слову, это не исключает того факта, что тет-а-тет против Уильямса Матис оказался слаб. Его просто съели.
Ришарлисон забил, но это не должно обманывать
Изначально проблема состояла в том, что у «шпор» мяч просто не доходил до штрафной. На правый фланг боялись даже соваться, а слева Тель не справлялся с Уильямсом. Ближе к перерыву дела пошли легче – что Матис слева, что Одоберт справа чаще оказывались на мяче в финальной трети.
И тогда оголилась другая проблема: лондонцам очень не хватало качественного центрфорварда. Это не камень в огород Ришарлисона – тем более бразилец в итоге стал автором единственного забитого мяча. Претензия скорее к селекции. С уходом Кейна «Тоттенхэм» лишился элитного нападающего и остался с Ришарлисоном. Исполнитель даёт объём без мяча и держит реализацию на приемлемом уровне – в концовке он стал получать больше моментов и наконец забил, когда ещё было время на камбэк. Только вот это не отменяет первого тайма, когда бразильца просто связали, да и сам он не так активно выдвигался на прострелы.
И тут в пору вспомнить о Доминике Соланке – футболисте, которого летом приобрели на дефицитную позицию. Нападающий за 27 игр в чемпионате отличился лишь семью голами, при этом не забивает с начала января. Он успел побывать в лазарете с травмой колена, вернулся в марте – и вот уже шестой тур кряду после восстановления остаётся без забитых мячей. Сон сейчас тоже на травме, кто-то должен взять на себя завершение – но так получается, что у «Тоттенхэма» просто нет игроков необходимого для этого уровня.
Нервозная концовка – сказывается неопытность «лесников»
Возвращаясь к голу Ришарлисона – тут «Ноттингем» сам подарил «шпорам» надежду на камбэк. Первый тайм был для «лесников» эталонным, но после перерыва концентрация стала хуже. Лондонцам чаще позволяли разбегаться по флангам – и если сначала это компенсировали надёжностью в штрафной, то с приближением финального свистка тут тоже начали сдавать. Гол Ришарлисона – потеря концентрации «лесников». Все 80 минут до этого бразильца сдерживали, однако в концовке он всё чаще оказывался в более выгодной позиции, чем опекун (либо вообще без него).
Видимо, всё же начинает сказываться недостаток опыта. Чемпионат вышел на финишную прямую. Чемпион понятен, но над «Ноттингемом» давлеет борьба за ЛЧ, за тройку. Плюс конкурировать приходится с «Ньюкаслом», «Сити», «Челси», «Виллой». Под таким прессом «лесники» уже оступились дважды в предыдущих турах (даже с «Эвертоном» – 0:1). И со «шпорами» прошли по лезвию. Для команды главное, что даже при не лучшей концовке удалось сохранить преимущество.
«Шпорам» всё простят лишь в одном случае
К Постекоглу всё больше вопросов. Понятно, что необходимы трансферы, чтобы состав больше подходил под его футбол. Но, во-первых, сейчас лондонцы почти в оптимальном составе. Вернулись лидеры обороны, без которых был бардак, Сон вылетел лишь недавно. До этого в атаке были и он, и Ришарлисон/Соланке, и Одоберт, и Мэддисон, и Тель. Все те, на ком строится атакующая игра лондонцев. И даже так нет результата. Вспомним, что на первых порах Анге было достаточно такого подбора игроков – свой первый сезон в клубе он начал отлично, «Тоттенхэм» боролся с «Сити» и «Арсеналом». К кому тогда вопросы?
И, во-вторых, большая трансферная кампания под тренера – абсолютно не в стиле «Тоттенхэма». Едва ли лондонцы вложат деньги в большую закупку – им скорее нужен гибкий специалист, который выжмет максимум из того, что есть.
Пока Постекоглу критически близок к отставке по итогам сезона (по слухам, даже замену нашли). Сгладить углы поможет только Лига Европы.
Я не сильно расстроился тем что проиграли лесникам, наоборот помогли нуждающимся, форесту 3 очка нужнее с турнирной точки зрения, а Тоттенхэм все равно завалил сезон, смысл было рыпаться, сейчас важнее два матча с Будеглимтом провести идеально и выйти в финал ЛЕ....а там видно будет.
Я не сильно расстроился тем что проиграли лесникам, наоборот помогли нуждающимся, форесту 3 очка нужнее с турнирной точки зрения, а Тоттенхэм все равно завалил сезон, смысл было рыпаться, сейчас важнее два матча с Будеглимтом провести идеально и выйти в финал ЛЕ....а там видно будет.