Эшпириту Санту превратил середняка в участника яркой гонки. «Тёмная лошадка» дожала «Тоттенхэм»

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вчера, 10:26

Отличный матч, но нервозная концовка от «лесников».

У «Ноттингема» отлично работают фланги

«Лесники» уверенно начали выездной матч. И речь не только о главном козыре команды – игре в обороне. В атаке подопечные Нуну Эшпириту Санту были активны. «Шпоры» были связаны по рукам и ногам, тем временем гости кусали периодическими выпадами – заработать преимущество помогли фланги.

Андерсон и Гиббс-Уайт имеют большое влияние на игру «Форест». Они следят за перемещениями партнёров в финальной трети и часто смещаются в полуфланги, чтобы заполнять центр поля. При розыгрыше угловых они могут оставаться за пределами штрафной, чтобы нагружать противника вторым темпом. И на пятой минуте это привело к голу – после углового лондонцы выносили мяч, но он отправился прямо в зону Эллиота. Футболист приложился по летящему мячу, Викарио капитулировал.

И забивать могли трижды. На 10-й минуте Вуд тоже прошил Викарио, но тогда форвард оказался в офсайде. Кстати, момент создал тот же Андерсон: вингер подавал из полуфланга, пока Тоффоло давал ширину.

Мяч на 16-й минуте тоже пришёл с фланга, но на этот раз от Эланги. Антони во время стандарта рванул к левой бровке, за ним никто не успел убежать – на шведа и последовала передача, а тот без сопротивления загрузил в штрафную. Вуд был точен.

Тель проиграл дуэль Уильямсу, но был единственным источником остроты «шпор»

Для «Тоттенхэма» это был худший сценарий из возможных. Соперник крайне надёжен в обороне и не даёт игрокам «шпор» свободного пространства, так ещё и зарабатывает комфортное преимущество, что позволяет вообще забыть об атаке и сконцентрироваться на сдерживании хозяев.

У команды Постекоглу просто не было возможности пробиться в штрафную. Здесь стоит уделить внимание флангу Теля – пожалуй, это был единственный очаг остроты для «шпор». Матис лез в обводку и старался нагружать центральных защитников подачами. При этом у него началась очная дуэль с Уильямсом. За счёт грамотного расположения и качеств крайнего защитника «лесники» полностью нейтрализовали угрозу от француза – Тель просто ничего не мог сделать. Уже при 0:2 наметились изменения – Кулусевски стал чаще смещаться к левому флангу, плюс активнее к атакам подключался латераль Спенс. Как только они приходили на помощь вингеру и ускорили темп передач, Телю стало проще, начали появляться прострелы и подачи.

К слову, это не исключает того факта, что тет-а-тет против Уильямса Матис оказался слаб. Его просто съели.

Ришарлисон забил, но это не должно обманывать

Изначально проблема состояла в том, что у «шпор» мяч просто не доходил до штрафной. На правый фланг боялись даже соваться, а слева Тель не справлялся с Уильямсом. Ближе к перерыву дела пошли легче – что Матис слева, что Одоберт справа чаще оказывались на мяче в финальной трети.

И тогда оголилась другая проблема: лондонцам очень не хватало качественного центрфорварда. Это не камень в огород Ришарлисона – тем более бразилец в итоге стал автором единственного забитого мяча. Претензия скорее к селекции. С уходом Кейна «Тоттенхэм» лишился элитного нападающего и остался с Ришарлисоном. Исполнитель даёт объём без мяча и держит реализацию на приемлемом уровне – в концовке он стал получать больше моментов и наконец забил, когда ещё было время на камбэк. Только вот это не отменяет первого тайма, когда бразильца просто связали, да и сам он не так активно выдвигался на прострелы.

И тут в пору вспомнить о Доминике Соланке – футболисте, которого летом приобрели на дефицитную позицию. Нападающий за 27 игр в чемпионате отличился лишь семью голами, при этом не забивает с начала января. Он успел побывать в лазарете с травмой колена, вернулся в марте – и вот уже шестой тур кряду после восстановления остаётся без забитых мячей. Сон сейчас тоже на травме, кто-то должен взять на себя завершение – но так получается, что у «Тоттенхэма» просто нет игроков необходимого для этого уровня.

Нервозная концовка – сказывается неопытность «лесников»

Возвращаясь к голу Ришарлисона – тут «Ноттингем» сам подарил «шпорам» надежду на камбэк. Первый тайм был для «лесников» эталонным, но после перерыва концентрация стала хуже. Лондонцам чаще позволяли разбегаться по флангам – и если сначала это компенсировали надёжностью в штрафной, то с приближением финального свистка тут тоже начали сдавать. Гол Ришарлисона – потеря концентрации «лесников». Все 80 минут до этого бразильца сдерживали, однако в концовке он всё чаще оказывался в более выгодной позиции, чем опекун (либо вообще без него).

Видимо, всё же начинает сказываться недостаток опыта. Чемпионат вышел на финишную прямую. Чемпион понятен, но над «Ноттингемом» давлеет борьба за ЛЧ , за тройку. Плюс конкурировать приходится с «Ньюкаслом», «Сити», «Челси», «Виллой». Под таким прессом «лесники» уже оступились дважды в предыдущих турах (даже с «Эвертоном» – 0:1). И со «шпорами» прошли по лезвию. Для команды главное, что даже при не лучшей концовке удалось сохранить преимущество.

«Шпорам» всё простят лишь в одном случае

К Постекоглу всё больше вопросов. Понятно, что необходимы трансферы, чтобы состав больше подходил под его футбол. Но, во-первых, сейчас лондонцы почти в оптимальном составе. Вернулись лидеры обороны, без которых был бардак, Сон вылетел лишь недавно. До этого в атаке были и он, и Ришарлисон/Соланке, и Одоберт, и Мэддисон, и Тель. Все те, на ком строится атакующая игра лондонцев. И даже так нет результата. Вспомним, что на первых порах Анге было достаточно такого подбора игроков – свой первый сезон в клубе он начал отлично, «Тоттенхэм» боролся с «Сити» и «Арсеналом». К кому тогда вопросы?

И, во-вторых, большая трансферная кампания под тренера – абсолютно не в стиле «Тоттенхэма». Едва ли лондонцы вложат деньги в большую закупку – им скорее нужен гибкий специалист, который выжмет максимум из того, что есть.

Пока Постекоглу критически близок к отставке по итогам сезона (по слухам, даже замену нашли). Сгладить углы поможет только Лига Европы.