Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

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сегодня, 12:03

Впереди ключевые матчи сезона.

В Лиге чемпионов будет новый победитель

«Реал» сложил полномочия, вылетели от «Арсенала». Проиграли с общей разницей 1:5 после двух матчей. Для «канониров» это прорыв в Европе. А для Анчелотти путёвка в Рио-де-Жанейро? Хотя Карло много раз отказывался от сборной Бразилии, теперь его снова пытаются убедить. «Реал» ищет нового наставника, а в Лиге чемпионов будет другой король. Для Флика из «Барселоны» и Луиса Энрике из ПСЖ кубок не будет первым. А их команды пока не побеждали. Каталонцы и миланцы хотя бы владели трофеем в прошлом, а для ПСЖ и «Арсенала» нынешний сезон определяющий. Самое крутое – невозможно выбрать лучшего в четвёрке. Без оговорок у всех есть шансы на успех.

Испанская гонка зашла в крутой поворот

Фанаты «Реала» считают, сколько бы очков их команда получила в мире без повторов. Вот только это подсчёт ошибок арбитров, которые не случились благодаря технологиям. «Барселона» оказала достойное сопротивление в гонке, хотя на старте сезона у «Реала» было больше аргументов. Тренер Флик работает в этом сезоне лучше, чем Анчелотти. Карло может покинуть «Реал», причем ещё до завершения гонки в Ла Лиге. Впереди у «Барселоны» и «Реала» финал Кубка Испании. А ещё важный ответный очный матч в чемпионате. В разгаре безумное сражение двух мощных команд. «Барселона» и «Реал» на выходных вырвали победы на характере, забивая мячи в концовках матчей.

В Англии появится ещё два неудачника

Одного неудачника на вершине таблицы знаем. «Арсенал» не станет чемпионом Англии весной этого года. «Ливерпулю» осталось одержать одну победу, дело сделано. Зато есть пять клубов на три путёвки в Лигу чемпионов. Слот и Артета защищают своё право сыграть в престижном турнире, их ждёт успех. А вот «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити», «Ньюкасл», «Челси» и «Астон Вилла» в жаркой гонке. «Сороки» и клуб из Бирмингема в лучшей форме. Они выиграли по пять из шести последних матчей. В очной встрече Эмери победил «сорок» 4:1. «Челси» тоже выгрыз победу, Мареске остро нужна путёвка в Лигу чемпионов.

Конте может навредить мощному «Интеру»

В среду «Интер» сыграет против «Милана» в ответном кубковом полуфинале после ничьей 1:1 в первом матче. Индзаги сохраняет шансы на требл, ведь прошёл «Баварию» в Лиге чемпионов. В Серии А ему противостоит свежий «Наполи». Не тратят силы на Кубок Италии, вылетели загодя. Не тратят энергию на еврокубки. Конечно, если бы Кварацхелия и Осимхен до сих пор играли за команду Конте, то стало бы намного проще. Но даже без Хвичи и Виктора у «Наполи» есть аргументы. После поражения от «Болоньи» миланцы позволили Конте сравняться по очкам с «Интером». Впереди безумная концовка увлекательной чемпионской гонки.

Три ветерана сражаются за «Золотую бутсу»

После Месси и Роналду награду получали Иммобиле, Левандовски, Холанд и Кейн. Роберт и Харри снова могут стать первыми. Левандовски мешает новая травма. У поляка сейчас 25 голов, вторая строчка в рамках топ-5. Первым идёт Салах. Мохамед забил 27 мячей и остановился. Не отличался в АПЛ полтора месяца. Возможно, новый контракт с «Ливерпулем» станет стимулом. Третьим идёт Кейн. Неудачи «Байера» открывают путь к первому в жизни командному трофею – «Бавария» должна выиграть Бундеслигу. И если Кейн постарается, то опередит Салаха. Ещё в борьбе Ретеги из «Аталанты», отстал вместе с Мбаппе.

Клубы-сенсации в полуфиналах еврокубков

Что их ждёт дальше? В ряду сенсаций сезона клуб голкипер Хайкина «Будё-Глимт». Голкипер в детстве болел за «Рому», а теперь в серии пенальти выбил из Лиги Европы «Лацио». Впереди матчи против «Тоттенхэма». Выход «шпор» в финал европейского турнира после такого сезона в АПЛ тоже будет неожиданностью. А в Лиге конференций свои успешные скандинавы. Впрочем, у «Юргордена» мизерные шансы на сенсацию. «Челси» должен пройти в финал, где будет серьёзный оппонент. Для «Бетиса» полуфиналы против «Фиорентины» – бесценный опыт. А «фиалки» могут сыграть в третьем финале турнира. Осталось победить после двух неудачных попыток взять еврокубок.

Дьёкереш тащит «Спортинг» к чемпионству

Шведский нападающий подтянул «львов» к ещё одному трофею. Уже без тренера Аморима клуб из Лиссабона навязывает борьбу крутой «Бенфике». Дьёкереш сделал очередной хет-трик. Даже с учётом коэффициента, который не позволяет Виктору опережать Салаха в борьбе за «Золотую бутсу», швед вплотную к лидеру «Ливерпуля». У него безумные 34 гола только в чемпионате Португалии. У «Спортинга» достойный оппонент. «Бенфика» ставит на голы грека Павлидиса и на сейвы украинского голкипера Трубина. Ключевым будет поединок 10 мая, в котором «орлы» дома примут «львов». Настоящее чемпионское сражение.

Отчаянная попытка огорчить юбиляров в РПЛ

«Спартак» отстаёт от «Краснодара» на пять пунктов. А команда Мусаева опережает «Зенит» на два очка. После разгрома в Санкт-Петербурге у фаворита сезона и всех последних лет появился аргумент в игре нервов. Хотя самим тоже важно не попасть под горячую руку. «Динамо» из Москвы в следующем туре не имеет права сливать «Зениту» три очка. Фанаты не поймут игру в поддавки. У «Краснодара» тоже будут сложные соперники. Сыграют против ЦСКА на выезде и с «Динамо» дома. Но если Мусаев выиграет все пять матчей, то даже победная серия не спасёт Семака. Второй год подряд в РПЛ есть чемпионская интрига.

Рафинья стал ближе к сенсационной награде

Если кто-то год назад ставил на вингера «Барселоны» как на фаворита в борьбе за «Золотой мяч 2025», то должен сдать свою машину времени, чтобы ею пользовались во благо человечества. Рафинья прошёл путь от человека, выставленного на трансфер, до капитана и лидера «Барселоны». Бразилец может стать одним из самых неожиданных победителей «Золотого мяча» в истории. Иногда футболисты, которых не считали суперзвёздами, побеждали. Но так было в мире, где приз отдавали европейцам. То есть Пеле и Марадона не участвовали в опросе. Сейчас всё иначе, а Рафинья вырвался в лидеры в рейтинге фаворитов.