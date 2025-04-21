Минус «Лестер». Ван Нистелрой утопил «лис»

1745186439

сегодня, 01:00

Одно из самых неудачных тренерских назначений.

В 33-м туре чемпионата Англии случилось то, к чему все были готовы последние недели, если не месяцы. Нет, не оформилось чемпионство «Ливерпуля», что тоже могло бы произойти, если бы «Арсенал» не разгромил «Ипсвич». Хотя событие получило официальный статус именно в игре «красных» – «Лестер» потерял даже математические шансы на спасение и вернется в Чемпионшип после окончания сезона.

Финальный аккорд

Чтобы сохранить какие-то призрачные надежды на спасение, «Лестеру» нужно было дома обыгрывать «Ливерпуль». Если посмотреть на итоговый счет, может сложиться впечатление, что команда ван Нистелроя почти справилась с задачей. Ну, во всяком случае, «лисы» проиграли с минимальной разницей и пропустили только на 76-й минуте.

Но это был крайне безнадежный матч. Даже несмотря на попадание Вилфрида Ндиди в штангу ворот Алиссона в начале поединка. В конечном счете «Лестер» не нанес ни одного удара в створ, предприняв всего пять попыток. Против 28 ударов у «Ливерпуля». После игры наставник «красных» Арне Слот признался, что этот матч для его команды стал самым главным поединком «упущенных моментов» за все время работы.

Отдельный символизм в том, что победный гол забил Трент Александер-Арнольд, который все еще хранит молчание по поводу своего будущего, а нетипичное празднование заставило даже кого-то думать, что англичанин продлит-таки контракт с «Ливерпулем» и не уйдет в «Реал». Но это тема для отдельного разговора. Здесь мы не Трента провожаем, а «Лестер» – в Чемпионшип. Второй раз за последние три сезона.

Антифутбол

Вообще, «Лестер» – одна из самых безнадежных по качеству и содержанию игры команда в топовых чемпионатах. Если брать последние пару месяцев. Вот если вы думали, что упомянутая выше неспособность пробить в створ ворот за весь матч – это некая редкость, то для современных «лис» – это норма. В предыдущий раз они не нанесли ни одного удара по воротам в начале апреля, когда играли против «Манчестер Сити».

Но беды еще хуже. «Лестер» не забил в 15 из 33 матчей, которые провел в чемпионате в этом сезоне. Это больше, чем любая другая команда в АПЛ . Третье место, кстати, у «Манчестер Юнайтед». «Лисы» не побеждали в десяти подряд поединках в лиге. Это самая длинная их серия, начиная с 2014 года, когда не было побед на протяжении 13 туров.

Но это все – локальные рекорды. Есть и такой ужасающий, который простирается на четыре высших дивизиона Англии. «Лестер» – единственная команда в истории, которая провела девять подряд домашних матчей без забитых голов. Убийственная статистика, с которой в элитном дивизионе точно не выживают.

Кстати, занятно, что компанию «Лестеру» по вылету составят «Саутгемптон» и «Ипсвич» (последний еще математически «жив», но это недолго). Эта троица как раз поднялась вместе из Чемпионшипа. И это будет второй сезон в АПЛ подряд, когда три поднявшихся годом ранее команды отправятся обратно. Но вернемся к «лисам».

Поспешили с перестановкой

Когда в ноябре руководство «Лестера» затеяло смену главного тренера, это вызвало у многих недоумение. Шум недовольства заглушался, пожалуй, только тем, что пригласили на пост наставника суперзвезду – ван Нистелроя. Правда, он к тому моменту еще не доказал, что способен спасать переживающие кризис команды на топовом уровне. Это наводило на тревожные мысли.

Да и поменяли на него Стива Купера, с которым «лисы» чувствовали себя не так уж ужасно. В 12 матчах лиги на старте сезона «Лестер» проиграл шесть раз, дважды победил и четыре раза добился ничьих. Это удерживало его на 16-м месте. Так что на этом фоне замену тренера удачной не назовешь. Понять мотивацию боссов в чем-то можно: они хотели поскорее подхватить ван Нистелроя и сыграть на его имени. Вот только ставкой было существование клуба в элитном дивизионе. Ставка не сыграла.

Обычно смена наставника дает хотя бы какой-то временный психологический импульс. С «Лестером» не получилось даже этого. Вот что о работе ван Нистелроя и его команды говорит другая легенда МЮ Рой Кин:

Руду было тяжело с самого прихода в команду. У «Лестера» есть огромные проблемы – он не может забить. И в защите крайне слаб. Он уже давно играет как команда Чемпионшипа. Я не вижу никакой уверенности, никакой веры в себя. Очевидно, что после смены тренера не было никакой реакции в команде. Игроки не объединились.

Более того, проблемы возникли не только на поле, но и в раздевалке. Говорят о конфликте ван Нистелроя с Харри Уинксом, которого тренер просил оставаться на тренировочной базе, а не ездить на нее каждый день. И это лишь один из донесшихся изнутри команды звоночков.

Сам ван Нистелрой о своем будущем в «Лестере» говорит, кстати, более-менее уверенно. Приходя в середине сезона, он подписал контракт на 2,5 года. И вроде как готов продолжать работу с командой, обновить ее летом, чтобы бороться за возвращение в АПЛ . У «лис» должно было еще сохраниться в памяти триумфальное возрождение прошлого года, когда в Чемпионшипе они порвали всех и набрали 97 очков. Правда, это было с совсем другим наставником. Рискнут ли руководители клуба сделать еще одну ставку на ван Нистелроя? Есть сомнения.