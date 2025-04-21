Варди о сезоне «Лестера»: «Сплошной позор»

Нападающий «Лестера» в соцсетях высказался о досрочном вылете команды из АПЛ .

Я сейчас даже не знаю, что сказать. У меня просто нет слов, чтобы выразить своё чувство злости и тоски по поводу того, как прошёл нынешний сезон. Этому нет оправдания. Все вместе, как футболисты и как клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это нереально, и я не стану принимать любые предложения об этом.

Проработав в клубе так долго, мы пережили столько взлётов и побед, однако этот сезон оказался сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне досадно, и я знаю, что вы тоже это ощущаете.

Обращаюсь к болельщикам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/2025 таким бездарным шоу.