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Варди о сезоне «Лестера»: «Сплошной позор»

вчера, 18:57

Нападающий «Лестера» Джейми Варди в соцсетях высказался о досрочном вылете команды из АПЛ.

Я сейчас даже не знаю, что сказать. У меня просто нет слов, чтобы выразить своё чувство злости и тоски по поводу того, как прошёл нынешний сезон. Этому нет оправдания. Все вместе, как футболисты и как клуб, мы потерпели неудачу. Скрывать это нереально, и я не стану принимать любые предложения об этом.

Проработав в клубе так долго, мы пережили столько взлётов и побед, однако этот сезон оказался сплошным несчастьем, а для меня лично — сплошным позором. Мне досадно, и я знаю, что вы тоже это ощущаете.

Обращаюсь к болельщикам: мне жаль, что мы заканчиваем сезон-2024/2025 таким бездарным шоу.

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Все комментарии
протон
протон ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 00:56
Аутсайдеры в этом сезоне в АПЛ ну просто никакие...
shur
shur
вчера в 20:19
....нашли кому отчёт держать, Варди рубаха-парень,почётный пенсионер Лестера, своё Он доказал в 16-том! Здоровья и всех
благ ветерану, а Лестер всё там же, в -опе!!!
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:00
Когда владельцем Лестера был Вишай, то у команды была душа, харизма, он умел руководить командой, но всё это пропало, после его гибели....а вот его сын господин Айяватт вообще далек от футбола, для него важнее бизнес....хотя судя по результатам Лестера, то и бизнесмен он такой себе....
Лестеру нужно назначить толкового тренера, Рудд явно не тот, кто сможет вернуть лис обратно в АПЛ, и сохранить лидеров!
А Варди респект, легенда Лестера!!!
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:56
Для Джейми Варди, чемпиона Англии в составе Лестера такой сезон действительно очень болезненный, даже не представляю что он сейчас чувствует.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:30
Согласен с ним теперь придётся ему опять вытаскивать свой клуб наверх
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:13
Это точно,сезон у Лестера провалилься.
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