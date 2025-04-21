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Осинькин об игре с ЦСКА: «Кто был ближе к победе — большой вопрос»

вчера, 10:52
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

С ЦСКА было много матчей, в которых мы могли выигрывать. Даже должны были в какой-то момент. Но мы их сыграли вничью или даже проиграли. Был один матч в Москве, в позапрошлом году, когда проиграли 0:4. Этот матч был сложный.

Был матч в прошлом году, когда мы 0:2 проиграли дома: быстрые голы Роши со стандартных положений немножечко нас придержали. В остальных матчах с ЦСКА я не могу сказать, что мы играли плохо. Как и вчера, кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 12:14
По игре ближе к победе были Крылья.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:21
Счёт на табло. Остальное всё вообще не важно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:09
Да все могло бы быть....но как есть, так есть
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