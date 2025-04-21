Осинькин об игре с ЦСКА: «Кто был ближе к победе — большой вопрос»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвёл итоги матча 25-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).
С ЦСКА было много матчей, в которых мы могли выигрывать. Даже должны были в какой-то момент. Но мы их сыграли вничью или даже проиграли. Был один матч в Москве, в позапрошлом году, когда проиграли 0:4. Этот матч был сложный.
Был матч в прошлом году, когда мы 0:2 проиграли дома: быстрые голы Роши со стандартных положений немножечко нас придержали. В остальных матчах с ЦСКА я не могу сказать, что мы играли плохо. Как и вчера, кто был ближе к победе в концовке — большой вопрос.