Исторический матч для Слота. Игра с «Тоттенхэмом» положит начало новой эпохе «Ливерпуля»

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сегодня, 12:58

Достаточно одного балла для титула.

Постекоглу надоел руководству

Австралийский менеджер работает в клубе второй год. За это время «шпоры» выдали только один убедительный отрезок – в первой половине прошлого сезона конкурировали с «Манчестер Сити» и «Арсеналом». С тех пор у «Тоттенхэма» постоянный кризис. Конечно, на коллектив сыпались травмы – из-за этого на длительный отрезок лондонцы оставались без лидеров. В то же время Постекоглу упорно не принимал такие реалии в расчёт и требовал от игроков ниже классом того же, чего ждал от оптимального состава.

Это точно не история «шпор» – клуб предпочитает не тратить много денег на усиление. Теперь, когда «Тоттенхэм» оказался на 16-м месте в турнирной таблице АПЛ , у руководства куда больше резона уволить менеджера. При этом Постекоглу долго давали шанс. У специалиста оставалась Лига Европы, Кубок английской лиги – хоть какой-то трофей должны были забрать.

В то же время даже после возвращения лидеров обороны в обойму «Тоттенхэм» выиграл два матча из семи. Теперь у Энджа просто нет отговорок. По последним данным, даже победа в ЛЕ не будет аргументом, чтобы сохранить австралийца на тренерском мостике.

Из топ-клуба в середняк – за пару лет

Невозможно поддерживать высочайшую эффективность, когда у проекта нет подпитки и выверенного вектора. После ухода Почеттино начались метания, при выборе тренеров совершенно забыли о стилистической преемственности. После Почеттино резко отошли к выстраивающим оборону Моуриньо и Эшпириту Санту. Нуну сменяет Антонио Конте – мотиватор, предпочитающий вертикальный футбол. А после мучений весной-2023 в межсезонье приходит Эндж Постекоглу – специалист, который требует владеть мячом, вступать в прессинг сразу после потери, давить на соперника на каждом участке поля. Этакий тотальный футбол.

Состав команды был отлично подобран под принципы Почеттино, но совершенно не подходил для игры Постекоглу. Австралийцу нужны были элитные игроки обороны, чтобы те могли страховать высоко расположенную линию атаки, прикрывать партнёров при потерях и при игре в позиционной защите. При этом на соответствующие траты на трансферы «шпоры» были не готовы.

Тремя сезонами ранее «Тоттенхэм» вышел в ЛЧ и боролся за тройку. Теперь это сложно представить. Неудивительно, что снова пошли разговоры о возвращении Маурисио.

«Красные» докатывают сезон в спокойном режиме

На самом деле за «Ливерпуль» обидно. «Красные» так хорошо шли в первой части сезона – и сформировали задел на то, чтобы побороться за требл весной. Но команде не хватило стабильности на дистанции – в Кубке лиги добрались до финала, но там уступили «Ньюкаслу», в ЛЧ доминировали, пока в период спада не попали на такой же классный ПСЖ . В Кубке Англии произошёл ранний – и крайне неожиданный – вылет от «Плимута». Теперь мерсисайдцы могут рассчитывать только на один титул – чемпионство в АПЛ .

Хотя это и к лучшему. Для «Ливерпуля» буря сезона-22/23 окончательно утихла только к минувшему межсезонью – кампания-23/24 показала, что коллектив успешно перестроился, Клопп передал проект другому тренеру. Сейчас «красные» в поисках стабильности. И теперь будет больше времени на отдых между турами. Команде остался один балл до официального оформления титула.

Уже готовят задел на следующую кампанию

Опасения в «Ливерпуле» вызывала ситуация с лидерами команды. Мерсисайдцы освежили костяк – при этом сразу у нескольких опытных лидеров предстоящим летом истекали контракты: у Мохамеда Салаха, Вирджила ван Дейка и Трента Александера-Арнольда. Продление соглашений затягивалось, при этом всё предметнее ходили слухи об интересе европейских грандов к египтянину и англичанину. И самое страшное заключалось в том, что прощание действительно напрашивалось – команда обновилась, сменился тренер, уходит эпоха.

В итоге «Ливерпуль» снял напряжение, продлив Салаха и ван Дейка – это огромное подспорье для развития успеха в новом сезоне. Сплав молодых лидеров и опытных элитных исполнителей – отличный козырь на фоне перестраивающихся «Манчестер Сити», «Реала», «Баварии», стареющего «Интера».

Одного лидера всё же потеряют

Весь костяк сохранить не удалось – причём попрощаться, скорее всего, придётся с воспитанником. Вокруг Трента Александера-Арнольда уже давно кружил «Реал». «Сливочным» понравилось работать по свободными агентами и привозить лучших игроков без выплаты компенсации. После Мбаппе такую же историю захотели провернуть с Альфонсо Дэвисом из «Баварии» и, собственно, Трентом. Канадец в итоге решил остаться в Мюнхене (история с мадридцами – скорее всего для того, чтобы выбить контракт пожирнее). А вот англичанин идеей перехода действительно заинтересовался. Вопрос практически решён.

Ужасная статистика на «Энфилде»

«Шпорам» даже в своём прайме было тяжело тягаться с «Ливерпулем» – а о статистике на выезде и говорить нечего. «Энфилд» для лондонцев проклят, «Тоттенхэм» не увозил оттуда победу с 2011 года, мало того – это единственная гостевая виктория «шпор» над «красными» в 21 веке.

Прогноз Soccer.ru: слишком велика разница в готовности команд. «Ливерпуль» даже при том, что ему достаточно ничьей, будет солиднее «Тоттенхэма» – и лондонцам не поможет сверхмотивация. Прогнозируем победу «красных» – так команда отметит начало эпохи Слота чемпионским титулом.