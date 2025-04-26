Легенда «Спартака» обратился к игрокам «красно-белых» перед дерби с ЦСКА

Легенда «Спартака» Егор Титов обратился к футболистам «красно-белых» в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.
Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было всё. Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды — значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают. А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА — это всегда событие.
Данная игра состоится сегодня. Начало в 19:30 по московскому времени. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на четвёртой строчке. Команды разделяет два очка.
Ранее сообщалось, что игру «Спартак» — ЦСКА покажут с 29 камер.