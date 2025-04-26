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Легенда «Спартака» обратился к игрокам «красно-белых» перед дерби с ЦСКА

сегодня, 09:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА19:30 Не начался

Легенда «Спартака» Егор Титов обратился к футболистам «красно-белых» в преддверии матча 26-го тура РПЛ против ЦСКА.

Ребята, вы играете в красно-белой майке. Помните, что у вас на сердце ромбик, который ко многому обязывает. Для меня это было всё. Сейчас у нас над эмблемой четыре звезды — значит, надо стремиться к пятой. Надеюсь, все это понимают. А потом, любые матчи «Спартака» и ЦСКА — это всегда событие.

Данная игра состоится сегодня. Начало в 19:30 по московскому времени. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, а ЦСКА расположился на четвёртой строчке. Команды разделяет два очка.

Ранее сообщалось, что игру «Спартак» — ЦСКА покажут с 29 камер.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:19
Сегодня два важных матча, очень важных. Жаль не увижу их. Пожелаю Спартаку не забывать, что они Спартак. Хотя Маркиньос, Гарсия или Мартинс этого не знают, скорее всего. В общем дерби будет жарким. Спартак - ЦСКА всегда жаркие матчи. Своему Зениту только удачи. Выигрыш нужен очень, на фоне того, что Краснодар ушёл вперёд и Спартак дышит в затылок. Удачи всем.)
Брулин
Брулин
сегодня в 13:01
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 12:20
    Игра покажет
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:16
    ANATOLY KANDAUROV

    А в целом Анатолий, заметь, не редкость когда твои посты-обращения ко мне модератор убирает под сполер, мои - нет.
    Думаю это неправильная твоя тактика и стратегия....
    С моей стороны подобного обращения не дождёшься.
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:06
    ANATOLY KANDAUROV

    Ты если хочешь общаться, вернее задавать вопросы - выходи с открытым забралом, а то как из кустов что то говоришь...
    А когда я переобувался? Пример?
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 11:53
    Они лучше нас Егор понимают , что это сильный и равный клуб с которым начало игры , как с оренбургом, махачкалой и рубином не проканает...
    STVA 1
    STVA 1 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
    сегодня в 11:52
    Вот уж точно! Я ничего против них не имею! Но это лишнее!Понятно что у Егора свое отношение к ромбику! А у них материальное!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 11:46
      shur
      shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
      сегодня в 11:16
      ...во Динамо сделает Питер, а вы ляжите под коней,это же наш
      чемпионат, непредсказуемый!!! И жалеть некого будет,не пардон Спартак!
      shur
      shur ответ Bad Listener (раскрыть)
      сегодня в 11:13
      ...Егор, а как по английски ромбик, тьфу ты по бразильски,тьфу ты по
      костерикански ....вот,вот не знаешь!!!
      shlomo
      shlomo
      сегодня в 10:48
      Жду теперь обращение легенды армейцев...:))))
      wjd5w3z7qts4
      wjd5w3z7qts4
      сегодня в 10:25
      Толку то от этого ромбика, за 25 лет один раз чемпионы, Бонбонги не помогают.
      Futurista
      Futurista ответ sihafazatron (раскрыть)
      сегодня в 10:23
      На русском)...
      ᅠᅠ
      ᅠᅠ
      сегодня в 10:03
      Романтичный футбол давно сменился прагматичным. Эмблема, цвета, звёздочки - всё это меркнет перед суммой в контракте.
      Шуnя771
      Шуnя771
      сегодня в 10:01
      Титов понимает, что данная игра чисто теоретически носит название "Дерби", на деле интриги не будет, КБ подхватит почин Крыльев (мол) и поставит коней на свое место. Жаль что Динамо скорее всего проиграет....
      Bad Listener
      Bad Listener
      сегодня в 09:55, ред.
      Егор, не напрягайся, они не ты, у них ромбик в трудовой максимум, а не на сердце, для них это просто работа где нужно прикладывая минимум усилий получать зарплату побольше и как то держаться на плаву более менее, в районе 5го места. Сегодня им не нужны никакие слова твои. Ты перед Махачкалами и Рубинами им об этом лучше напоминай. Когда Зенит или ЦСКА это они и сами помнят тогда. Но они скорее всего даже и не понимают глубину обязательств о которых ты говоришь. О том что в них верят не просто так, а авансом и что за ними должок не понимают, и не поймут, у них зарплата критерий самый важный и единственный.
      Звезда по имени Солнце
      Звезда по имени Солнце ответ STVA 1 (раскрыть)
      сегодня в 09:55
      Представляю реакцию этих ребят: "Кто это и что он нам тут втирает? Приведите переводчика и озвучьте лучше премиальные".
      sihafazatron
      sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
      сегодня в 09:52
      Для них Робсон должен высказаться))
      STVA 1
      STVA 1
      сегодня в 09:47
      К чему эти лозунги? Там больше половины гастарбайтеры
      Гость
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