Чемпионский расклад в РПЛ 2024/25. Три победы гарантируют «Краснодару» первый титул

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сегодня, 13:46

Впереди нервная концовка.

Мусаеву не повезло с календарем на финише чемпионата

Лидер «Краснодара» Сперцян прав. Изменилась психология его команды. Хотя на последних секундах матча против «Динамо» из Махачкалы при счете 3:2 в пользу «Краснодара» у хозяев был шанс на ничью, голкипер Агкацев выручил свою команду. Станислав при этом повредил мизинец. Вратарь голкиперов сборной Кафанов уверен, что если голкипер выбил палец, то сможет играть. Агент Станислава сообщил о вывихе пальца без перелома.

Вот только геройство обычно перекрывает ошибки. Хавбек Сперцян не реализовал пенальти в Каспийске, не сделал счет 4:1. А защитник Диего Коста получил две желтые карточки и пропустит важный матч против «Рубина». Длинной скамейки у «Краснодара» нет, чтобы проводить безболезненную ротацию. Форвард Кордоба забил один мяч в 5 последних турах РПЛ . Джон умеет играть намного результативнее. Впереди тяжелый путь к титулу.

В следующем туре «Краснодар» примет дома «Рубин». Хотя казанцам ничего в этом сезоне не нужно, они мыслями в теплых краях, могут сыграть за себя и за «Зенит». Команда у Рахимова упрямая. Дальше ЦСКА . Здесь Мусаев может посмотреть матч «армейцев» против «Спартака», чтобы окончательно убедиться – подопечные Николича в порядке. Они не претендуют на чемпионский титул сами, но будут мешать «Зениту» выйти в финал Кубка страны.

А вот в РПЛ от ЦСКА зависит судьба чемпионства «Краснодара». Мусаеву после вчерашней осечки «Зенита» в гостях против «Динамо» хватит трех побед в четырех оставшихся турах. Можно оформить чемпионство до матча против «Динамо» в последнем туре. Вот только «Рубин», ЦСКА и «Оренбург» – сложные соперники. Команда Слишковича ведет отчаянную борьбу за выживание. В предпоследнем туре дома надавят на «горожан».

«Зенит» может оступиться ещё раз, Семак не справляется

Вечные кадровые и тактические поиски Сергея Богдановича время от времени приводят к успехам. «Зенит» разгромил «Краснодар» 4:1. Подчеркнули номинальную силу чемпионов. А рядом у «Зенита» в нынешнем чемпионате 10 неудачных матчей из 26, если говорим о результате. Когда подключаем не только счет, то даже некоторые победы можно занести в пассив. А ведь «Зенит» намного, намного богаче «Краснодара».

В истории «горожан» не было новичков за 33 млн евро, как Луис Энрике. «Краснодар» за три последних сезона потратил 41 млн евро. «Зенит» за этот период подписал футболистов на 133 млн евро, разница в три раза. Также самые опытные игроки «Зенита» обошлись команде дороже, чем «Краснодару» многие ребята из основы. Агкацев, Черников и Сперцян – воспитанники «Краснодара». Крутая академия клуба – недешевое удовольствие.

Но вдвойне приятно, когда разницу формируют ребята, которых воспитали и вырастили сами. Гордятся их успехами. Сафонов собирает трофеи с ПСЖ , а его коллеги бросили вызов «Зениту» второй год подряд. В прошлый раз не хватило сил на концовку. А сейчас надеются на слабости чемпионов. Семак нервничает, в игре нет легкости. Впереди у «Зенита» матчи против упрямых «Пари НН», «Ростова», «Динамо» из Махачкалы и «Ахмата».

А параллельно история соперников «Краснодара». Как тренеры, футболисты и руководители ЦСКА с «Динамо» будут относиться к матчам с «горожанами»? «Армейцы» благодаря крутой весне поднялись на третью строчку. Но стоит им рвать жилы в чемпионате, где до «Краснодара» целых семь пунктов за четыре тура до конца? ЦСКА важнее пройти «Зенит» после двух матчей в Кубке. Там есть неплохие шансы на финал, если выбить коллектив Семака.

Московские клубы сожалеют, что рано выбыли из борьбы

При всем уважении к стараниям, в игре «Зенита» и «Краснодара» нет ничего из разряда неповторимого футбола. Не являются лидеры чемпионата командами, которые нельзя достать. У «горожан» очень мало поражений, по одному от Станковича и Семака. Но семь ничьих показывают слабые стороны первой команды в таблице. «Зенит» проигрывал «Акрону» и «Крыльям Советов». После сборов тоже не на пике футбольной формы.

«Зенит» часто терял очки весной, в четырех матчах из восьми сыгранных в РПЛ . «Краснодар» вылетел из Кубка страны. Понимали, что не потянут с такой короткой скамейкой серию с высокими нагрузками. «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» пока ещё в плей-офф Кубка. И в этом списке четыре команды, которые потеряли хороший шанс повоевать за «золото». Всё, что может себе позволить «Краснодар», доступно московским клубам.

У них разный подход, отличается тактика. Но всем не хватило стабильности, чтобы сейчас быть выше «Зенита» в таблице. Или даже выше «Краснодара». «Спартак» имел шансы на рывок после серии побед Станковича. Весной оступились, а успех с «Зенитом» им не помог. Поражение от ЦСКА ставит точку в чемпионской борьбе «Спартака». Станкович не дождется спасительного количества синхронных осечек «Краснодара» и «Зенита».

При этом даже «Локомотив», если бы прошлым летом подписал толкового центрального защитника, легко мог продолжать погоню за «Краснодаром». О «Динамо» можно даже не начинать. Команда с объективно сильной атакой, где есть Бителло, Гладышев и был Тюкавин, а весной вышел из спячки Карраскаль, легко могла воевать за титул. Им хватало реорганизации обороны прошлым летом. Могли раньше подписать Глебова и Касереса.

До сих пор не взяли крутых защитников в центр и на левый фланг. Там кто только не выходил. Личка иногда нелогично тасовал состав, за что поплатились голкиперы «Динамо». А вот когда они играют в оптимальном сочетании, то опасны даже для «Зенита». И это без Тюкавина, основной форвард в лазарете. Москвичи недобрали побед в новом сезоне. Осталось два кандидата в чемпионы. «Краснодар» или «Зенит». Кто вам милее?