«Спартак» сыграет против самой успешной команды весны. ЦСКА готовит сюрпризы перед дерби

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вчера, 14:52

Ключевое испытание для Станковича.

У «Спартака» два решающих матча подряд

В субботу московское дерби, а играть против крепких орешков из ЦСКА . А во вторник у Станковича поединок с «Динамо». Вылет означает конец борьбы за Кубок. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон», пришлось отыгрываться с 2:0. Барко не забил пенальти, а вторую попытку реализовал. ЦСКА пропустил лишь 2 мяча с пенальти. Вряд ли стоит надеяться на частые ошибки Роши и Дивеева. Связка центральных защитников «армейцев» одна из самых стабильных в РПЛ . ЦСКА весной набрал 17 пунктов из 21 на кону. Команда Николича самая успешная в чемпионате на отрезке после паузы. У «Краснодара» шестнадцать очков, а у «Зенита» четырнадцать пунктов.

«Спартак» в семи матчах после сборов взял всего 13 очков. Дважды проиграли, разок подписали мир. Неудачи против «Рубина» и «Динамо» из Махачкалы выбросили из прямой чемпионской борьбы. Остаются теоретические шансы, но с каждым туром они падают. Нужно не просто побеждать, а надеяться на осечки Семака и Мусаева. Николич может стать серьезной проблемой для Станковича, поскольку у ЦСКА новая тактика. В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» в необычном дерби. После первого гола «красно-белых» от Бонгонды случилась драка. Роша и Литвинов отправились досрочно в раздевалки, получив по красной карточке.

Ещё было удаление Облякова, а «Спартак» забил ЦСКА второй мяч. В том поединке Николич сыграл в широкой схеме «5-4-1», которую к весне забраковали. «Армейцы» работают «4-3-1-2», что позволяет компактно располагаться в центре поля. Не играют флангами высоко, зато получили стабильную модель, которая приносит очки. Ничью против «Зенита» точно не назвать разочарованием. Огорчила только мировая с «Крыльями Советов». Могли сыграть лучше, но забили лишь раз. К форвардам у Николича много вопросов по ходу сезона. Ни один из длинного списка не впечатлил. Новичок Алеррандро тоже пока не радует голевыми ударами.

Но дерби против «Спартака» – особый случай. Здесь у «армейцев» точно будет мотивация. Вот только если у Станковича дальше дерби против Лички, то у Николича первый из двух матчей в Пути РПЛ с «Зенитом». Кубок отвлекает. «Спартаку» нужно показать максимум в РПЛ , а ЦСКА достаточно не проиграть соседям, чтобы считать выездной матч удачным. Николичу морально проще. ЦСКА относится к командам, которые спокойно держат удар. Мойзес вернулся на левый фланг обороны. У Облякова и Кисляка достаточно квалификации для работы против Умярова и Мартинса. ЦСКА стал более неприятным соперником как раз после смены тактики весной.

ЦСКА важно отрезать Барко от его форвардов

Диспетчер «Спартака» проводит сильный сезон. Его мастерство и бойцовский характер помогали Станковичу побеждать. Раньше собрали победную серию, но не справились с вызовами на выезде. Теперь играют дома. Фанаты «армейцев» зайдут в гости, будет шумный московский матч. Тактически первой задачей ЦСКА станет отрезание Барко от группы форвардов «Спартака». У Станковича интересная тактика. Угальде соединяет роли «девятки» и «десятки», играя глубже. Барко одновременно «десятка» и «восьмерка». У Кристофера Мартинса диапазон ещё шире – от «шестерки» в схеме «4-2-3-1» до роли ложного форварда в чужой штрафной площади.

Бонгонда и Маркиньос тоже смещаются с флангов в центр. Тео любит занимать полуфланг. А бразильца видели ещё глубже по схеме, помогал Умярову, когда Наиль смещался на левый край. Станкович видит особенности ЦСКА . Когда играют не по бразильской схеме «4-2-2-2» с переходом Файзуллаева на фланг и превращением модели в «4-3-3», то слишком узко располагают тройку хавбеков. Обляков, Кисляк и Пьянич сильно прижимались друг к другу, оставляя зоны вокруг этого треугольника. Ругали Миралема. Опытный ветеран зачем-то откатывался назад, хотя Николич точно хотел видеть боснийца в роли «десятки» и мастера голевых передач.

У ЦСКА есть проблемы, невзирая на хорошие результаты. Пьянич выдавал объем и не всегда руководил игрой, только пытался. У Файзуллаева чередуются хорошие и слабые матчи. Очень молодой футболист подстраивается под новую схему. Нападающих ЦСКА постоянно тасовали по причине, которая заставляет Станковича использовать разных форвардов «Спартака». Иногда оставляли на лавке Угальде. Лучший снайпер сезона в РПЛ не забивал в лиге с первых дней марта и гола в ворота «Оренбурга». У самого дорогого новичка «Спартака» в истории Леви Гарсии нет голов за «Спартак». На данный момент форвард из Тринидада и Тобаго выпадает.

«Армейцам» в лице Дивеева, Роши и Облякова, если Ивана приставят к Барко в фазе обороны, важно отрезать вингеров и форварда «Спартака» от последних пасов Эсекьеля. Конечно, гол можно создать и без ключевого диспетчера команды. Однако ЦСКА хорош в гостях. Достаточно обрубить самый важный тактический канал, чтобы перейти к своим атакам. А дальше всё зависит от везения Николича. Сербу достаточно угадать с парой форвардов – например, выпустить Койта и Гуарирапу с первых минут, чтобы получить гол в ворота Максименко. Защитник Бабич весной после зимних разговоров о Саудовской Аравии не оставляет неизгладимого впечатления.