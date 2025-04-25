«Спартак» сыграет против самой успешной команды весны. ЦСКА готовит сюрпризы перед дерби

Ключевое испытание для Станковича.
У «Спартака» два решающих матча подряд
В субботу московское дерби, а играть против крепких орешков из ЦСКА. А во вторник у Станковича поединок с «Динамо». Вылет означает конец борьбы за Кубок. «Спартак» с трудом обыграл «Акрон», пришлось отыгрываться с 2:0. Барко не забил пенальти, а вторую попытку реализовал. ЦСКА пропустил лишь 2 мяча с пенальти. Вряд ли стоит надеяться на частые ошибки Роши и Дивеева. Связка центральных защитников «армейцев» одна из самых стабильных в РПЛ. ЦСКА весной набрал 17 пунктов из 21 на кону. Команда Николича самая успешная в чемпионате на отрезке после паузы. У «Краснодара» шестнадцать очков, а у «Зенита» четырнадцать пунктов.
«Спартак» в семи матчах после сборов взял всего 13 очков. Дважды проиграли, разок подписали мир. Неудачи против «Рубина» и «Динамо» из Махачкалы выбросили из прямой чемпионской борьбы. Остаются теоретические шансы, но с каждым туром они падают. Нужно не просто побеждать, а надеяться на осечки Семака и Мусаева. Николич может стать серьезной проблемой для Станковича, поскольку у ЦСКА новая тактика. В первом круге «Спартак» обыграл «армейцев» в необычном дерби. После первого гола «красно-белых» от Бонгонды случилась драка. Роша и Литвинов отправились досрочно в раздевалки, получив по красной карточке.
Ещё было удаление Облякова, а «Спартак» забил ЦСКА второй мяч. В том поединке Николич сыграл в широкой схеме «5-4-1», которую к весне забраковали. «Армейцы» работают «4-3-1-2», что позволяет компактно располагаться в центре поля. Не играют флангами высоко, зато получили стабильную модель, которая приносит очки. Ничью против «Зенита» точно не назвать разочарованием. Огорчила только мировая с «Крыльями Советов». Могли сыграть лучше, но забили лишь раз. К форвардам у Николича много вопросов по ходу сезона. Ни один из длинного списка не впечатлил. Новичок Алеррандро тоже пока не радует голевыми ударами.
Но дерби против «Спартака» – особый случай. Здесь у «армейцев» точно будет мотивация. Вот только если у Станковича дальше дерби против Лички, то у Николича первый из двух матчей в Пути РПЛ с «Зенитом». Кубок отвлекает. «Спартаку» нужно показать максимум в РПЛ, а ЦСКА достаточно не проиграть соседям, чтобы считать выездной матч удачным. Николичу морально проще. ЦСКА относится к командам, которые спокойно держат удар. Мойзес вернулся на левый фланг обороны. У Облякова и Кисляка достаточно квалификации для работы против Умярова и Мартинса. ЦСКА стал более неприятным соперником как раз после смены тактики весной.
ЦСКА важно отрезать Барко от его форвардов
Диспетчер «Спартака» проводит сильный сезон. Его мастерство и бойцовский характер помогали Станковичу побеждать. Раньше собрали победную серию, но не справились с вызовами на выезде. Теперь играют дома. Фанаты «армейцев» зайдут в гости, будет шумный московский матч. Тактически первой задачей ЦСКА станет отрезание Барко от группы форвардов «Спартака». У Станковича интересная тактика. Угальде соединяет роли «девятки» и «десятки», играя глубже. Барко одновременно «десятка» и «восьмерка». У Кристофера Мартинса диапазон ещё шире – от «шестерки» в схеме «4-2-3-1» до роли ложного форварда в чужой штрафной площади.
Бонгонда и Маркиньос тоже смещаются с флангов в центр. Тео любит занимать полуфланг. А бразильца видели ещё глубже по схеме, помогал Умярову, когда Наиль смещался на левый край. Станкович видит особенности ЦСКА. Когда играют не по бразильской схеме «4-2-2-2» с переходом Файзуллаева на фланг и превращением модели в «4-3-3», то слишком узко располагают тройку хавбеков. Обляков, Кисляк и Пьянич сильно прижимались друг к другу, оставляя зоны вокруг этого треугольника. Ругали Миралема. Опытный ветеран зачем-то откатывался назад, хотя Николич точно хотел видеть боснийца в роли «десятки» и мастера голевых передач.
У ЦСКА есть проблемы, невзирая на хорошие результаты. Пьянич выдавал объем и не всегда руководил игрой, только пытался. У Файзуллаева чередуются хорошие и слабые матчи. Очень молодой футболист подстраивается под новую схему. Нападающих ЦСКА постоянно тасовали по причине, которая заставляет Станковича использовать разных форвардов «Спартака». Иногда оставляли на лавке Угальде. Лучший снайпер сезона в РПЛ не забивал в лиге с первых дней марта и гола в ворота «Оренбурга». У самого дорогого новичка «Спартака» в истории Леви Гарсии нет голов за «Спартак». На данный момент форвард из Тринидада и Тобаго выпадает.
«Армейцам» в лице Дивеева, Роши и Облякова, если Ивана приставят к Барко в фазе обороны, важно отрезать вингеров и форварда «Спартака» от последних пасов Эсекьеля. Конечно, гол можно создать и без ключевого диспетчера команды. Однако ЦСКА хорош в гостях. Достаточно обрубить самый важный тактический канал, чтобы перейти к своим атакам. А дальше всё зависит от везения Николича. Сербу достаточно угадать с парой форвардов – например, выпустить Койта и Гуарирапу с первых минут, чтобы получить гол в ворота Максименко. Защитник Бабич весной после зимних разговоров о Саудовской Аравии не оставляет неизгладимого впечатления.
Сербский лидер «Спартака» пожалел, что не взял деньги шейхов? А его напарник Литвинов ошибался в центре защиты. От Денисова и Рябчука не дождались выдающейся игры флангами. Будь «Спартак» в оптимальной форме, не отпустил бы «Краснодар» на 5 баллов. В последних шести турах РПЛ московский клуб набрал столько очков, сколько «Рубин». Неважный результат на уровне крутого середняка. «Спартак» умеет лучше. ЦСКА хорош в гостях и имеет причины настроиться на три очка. «Армейцы» не обыгрывали соседей в 6 последних дерби. В основе «Спартака» в день последнего поражения от ЦСКА бегали Джикия, Жиго, Айртон, Соболев и Промес.
И разве нельзя взять и отсмотреть Левая Гарсию хотя бы журналисту который пишет статью? Ладно Станкович и Лукойл не смотрят и покупают не глядя, у них же нет цели купить игрока качественного, их цель сделать вид что они о болельщиках беспокоятся, а у кого то с Лукойла денег поиметь. Но журналист то мог бы посмотреть, на Ютубе всё есть, и матчи АЕКа с участием игрока при желании можно найти. И тогда вдруг становится понятно что он просто показывает всё на что способен, это и есть максимум мастерства Левая Гарсии. Уважайте свою профессию и читателей, собирайте данные, изучайте вопрос. Или задача не правду найти а углы сгладить прям как у пресс-службы Лукойла? Тогда, извините, что малину порчу, не правильно понял суть профессии журналист
И разве нельзя взять и отсмотреть Левая Гарсию хотя бы журналисту который пишет статью? Ладно Станкович и Лукойл не смотрят и покупают не глядя, у них же нет цели купить игрока качественного, их цель сделать вид что они о болельщиках беспокоятся, а у кого то с Лукойла денег поиметь. Но журналист то мог бы посмотреть, на Ютубе всё есть, и матчи АЕКа с участием игрока при желании можно найти. И тогда вдруг становится понятно что он просто показывает всё на что способен, это и есть максимум мастерства Левая Гарсии. Уважайте свою профессию и читателей, собирайте данные, изучайте вопрос. Или задача не правду найти а углы сгладить прям как у пресс-службы Лукойла? Тогда, извините, что малину порчу, не правильно понял суть профессии журналист