«Торино» – «Венеция»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 18:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Торино» – «Венеция», который состоится 2 мая 2025 года

«Торино»

«Торино» в очередной раз не смог добиться большего в этом сезоне, чем середина турнирной таблицы Серии А. Команда занимает десятое место с 43 баллами и отстает на девять пунктов от ближайшего соперника, коим является «Милан». В домашней встрече с «Венецией» хозяевам не будет просто, ведь гости крайне мотивированы набрать очки и пытаются сохранить свое место в элитном дивизионе.

27 апреля «Торино» проиграл «Наполи» на выезде (0:2), а 23 числа на своем поле обыграл «Удинезе» (2:0).

«Венеция»

«Венеция» показывает неплохой футбол, однако не всегда это соответствует итоговым результатам. Команда идет в зоне вылета, а именно на 18 месте с 25 баллами и на два пункта отстает от «Лечче». Гости рассчитывают воспользоваться отсутствием мотивации у соперника и бороться за важнейшие очки в выездной встрече.

27 апреля «Венеция» проиграла на своем поле «Милану» (0:2), а 20 апреля поделила очки с «Эмполи» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Торино» – 2.18

Ничья – 3

Победит «Венеция» – 3.8

Тотал больше 2.5 мячей – 2.4

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.57

Статистика

Восемь из десяти последних матчей «Венеции» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Торино» не проигрывает на своем поле уже восемь поединков подряд

«Торино» выиграл два из пяти последних матчей у «Венеции» при одном поражении

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.3. Предполагаем, что гости будут стараться добиться победы, но в конце концов «Торино» не позволит им это сделать.