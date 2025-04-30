«Фрайбург» – «Байер»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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сегодня, 13:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Фрайбург» – «Байер», который состоится 4 мая 2025 года

«Фрайбург»

«Фрайбург» борется за место в Лиге чемпионов и на данный момент занимает четвертое место с 51 баллом и опережает ближайшего соперника на два пункта. Домашняя встреча с «Байером» будет настоящим испытанием для хозяев, однако соперник практически потерял все шансы на чемпионство и может оступиться еще раз, чем «Фрайбург» очень постарается воспользоваться и набрать очки.

26 апреля «Фрайбург» обыграл на выезде «Вольфсбург» (1:0), а 19 числа команда обыграла на своем поле «Хоффенхайм» (3:2).

«Байер»

«Фармацевты» провели неплохой сезон, но в этом году более сильнее оказалась «Бавария». «Байер» идет на втором месте с 67 баллами и на восемь пунктов отстает от лидера Бундеслиги. Отыграть такой отрыв можно лишь при трех поражениях «Баварии» подряд, во что никто не верит. Тем не менее, все еще действующий чемпион Германии постарается порадовать своих болельщиков хорошим результатом в игре с «Фрайбургом».

26 апреля «Байер» обыграл на своем поле «Аугсбург» (2:0), а 20 числа сыграл вничью на выезде с «Санкт-Паули» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фрайбург» – 3.15

Ничья – 3.5

Победит «Байер» – 2.2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.07

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Фрайбурга» завершились исходом «обе забьют»

«Байер» выиграл только четыре выездных поединка из десяти последних

Семь последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Фрайбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.15. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть «Байер», который уже смирился со вторым местом в Бундеслиге и будет не в лучшем настроении.