Ловушка для «Барселоны». «Интер» построит стену на «Джузеппе Меацца», ждут помощи форварда Лаутаро

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сегодня, 20:27

Футбол самого высокого уровня.

Карнавал голов оставили в Испании

– Миланский «Интер» в последнее время много пропускает. Непривычно для команды. Въедливый Снейдер, побежавший с «Интером» в Лиге чемпионов, критикует голкипера Зоммера. Правильнее винить полевых футболистов. Хотя у «Интера» есть выносливые парни, вроде ветерана Мхитаряна, Индзаги переоценил свежесть и молодость многих подопечных. Но Симоне прекрасно анализирует футбол. Карнавальная ничья в Барселоне осталась в прошлом. В Милане может пойти совсем другой футбол.

– Критикуя оборону «Интера», важно не забывать о проблемах защиты «Барселоны». Травмы Кунде и Бальде означают, что Флик не сможет поставить в основу ключевых фланговых защитников. Трио Щесны, Кубарси и Мартинеса стало привычным в новом сезоне. Однако поляк вернулся с футбольной пенсии, Кубарси всего 18 лет, а баск Иньиго Мартинес не выступал на подобном уровне. Поскольку в Милане случилось чудо – вроде бы готов сыграть Лаутаро Мартинес, его однофамильцу не завидуем.

– Будут ошибки в защите у двух команд. Форварды у них классные. Даже без Лаутаро есть умница Тюрам, который забивал в Барселоне. На подобном уровне иногда показывают себя даже игроки поскромнее, вроде форварда Тареми. Забавно, что у «Интера» и «Барселоны» пересечение сюжетов. Два возрастных голкипера. Ошибки в защите. И травмы у ключевых нападающих. Лаутаро поймет свое состояние на нынешней тренировке, а опытный Левандовски только вернулся в заявку после свежей травмы.

– В первом матче великий футбол показал правый латераль «Интера» Думфрис. Ассист и два гола. Словно вернулся на поле Майкон, который выиграл с миланцами Лигу чемпионов в основе Жозе Моуриньо. Пятнадцать лет назад «Интер» работал с Лусио и Самуэлем, дуэтом в центре. Сейчас три центральных защитника. Димарко слева должен напрячь любого, кого Флик определит справа в защиту. Вместо Кунде могут сыграть Гарсия или Араухо. Также не забываем о главных звездах каталонцев – Ямале и Рафинье.

«Барселона» заслужила финал турнира

– «Интер» тоже, но все понимают разницу. У миланцев не идёт лучший сезон при Индзаги. В Серии А фаворит забивает чаще всех, но «Наполи» на три пункта выше в таблице. А «Барселона» громила «Реал». Тренер Флик работает в Каталонии первый год, но разобрался с командой Хави без существенных трансферов. Прекрасная работа Ханси, чудесный вклад молодых футболистов в общий успех. Ветеран Левандовски тоже разыгрался, 40 голов в 48 матчах сезона. Но софиты направлены на двух его коллег в атаке.

– Ямаль в 17 лет повторяет за Пеле и Роналдо. Даже Месси в его возрасте не был настолько опытным и результативным футболистом «Барселоны» и сборной Аргентины. Пугает, с какой скоростью Ламин стартовал в большой игре. Его отец даже перешел от боления за «Реал» в касту фанатов «Барселоны». Папа Ямаля пошутил, что хотя ему симпатичен клуб из Мадрида, кормят его каталонцы. А Ямаль кормит футбольный мир новыми крутыми рекордами. Есть достижения и у другого фаворита «Золотого мяча».

– У Рафиньи 20 результативных действий в Лиге чемпионов. Побил личный рекорд Месси – 19 баллов по сумме. Абсолютный рекорд турнира у Роналду, 21 пункт по «гол плюс пас». Рафинья должен результативно сыграть против «Интера» в Милане, чтобы настичь легенду «Реала». Но важнее всего выйти в финал с «Барселоной». Не важно, кто придумает решающий гол, хоть вратарь Щесны ударом на последних секундах матча. «Барселоне» важно спокойно и деловито сыграть против неудобного «Интера».

– Чем плоха «Барселона»? Кроме ошибок в обороне, важны дикие нагрузки на футболистов. Флик не жалуется, но организмы Педри, Ямаля и Кубарси прошли сложный футбольный путь. Иногда фавориты в решающих матчах останавливаются. Например, плохо против «Арсенала» сыграли многие игроки «Реала». «Интер» надеется, что штаб Флика тоже допустил ошибки. У «Барселоны» впереди Эль Класико. Надо одновременно пройти миланцев и оставить силы на решающий поединок Ла Лиги с «Реалом».

«Интер» хорошо дерется на «Сан-Сиро»

– Для «Милана» стадион имени «Джузеппе Меаццы» тоже родной. Три раза в этом сезоне разные тренеры «россонери» обыграли «Интер» в дерби в разных турнирах именно в формально гостевых матчах. Сильный результат. А из десятков других соперников только «Рома» сумела взять три очка в Милане против «Интера». Даже за ничьи приходится воевать, как было с «Болоньей» и «Баварией». «Аталанта», «Арсенал», «Монако» и «Лацио» проигрывали на поле миланцев. «Нерадзурри» крайне неуступчивые.

– Увидели «Интер», который принял правила «Барселоны». Могли забить в гостях четыре мяча. Помешал небольшой офсайд, носок Мхитаряна застрял в положении вне игры. «Барселона» рисковала проиграть. И поединок против миланцев не был копией перестрелки с «Бенфикой». В Лиссабоне на общем этапе Лиги чемпионов команда Флика работала намного хуже, чем соперник. Отскочили, повезло победить 4:5. А вот против «Интера» состоялась идеальная перестрелка, прекрасная игра от двух участников.

– Когда встречаются клубы, способные сыграть в космический футбол, некультурно заявлять, будто наверняка знаешь результат будущего поединка. Разумеется, «Барселона» достаточно веселая, чтобы проиграть и вылететь. А «Интер» недостаточно мощный, чтобы с таким соперником исключать разгром. «Милан» выигрывал в дерби 0:3, такое тоже случается. Но в недавнем кубковом поединке команда Индзаги не реализовала моменты. В ключевом матче сезона в Европе должны показать максимум концентрации.

– Наперед можно высказать соболезнования фанатам одной из команд. Достойные соперники подходят для финала Лиги чемпионов 2025. И одна команда оставит великий стадион без шансов на трофей в Мюнхене. «Интер» уже побеждал в Германии, а «Барселона» обыгрывала «Баварию» дома. Кейн снял легендарное проклятие, но в главном финале года Харри не будет. Зато могут там сыграть Левандовски или Мартинес. Жеребьевка свела разные команды, и «Барселона» с первой попытки не переиграла «Интер».