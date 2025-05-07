ПСЖ встретит невезучего соперника. У «Арсенала» самый важный матч в новейшей истории клуба

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сегодня, 11:45

Впрочем, как и у парижан.

Преждевременно отправлять ПСЖ в финал

«Барселону» уже отправили, результат все знают. Впрочем, в Милане допускали ничью и овертайм, многие делали такой прогноз. Команды привозили в обороне, но в итоге больше характера и воли оказалось у опытного «Интера». У ПСЖ тоже молодая и атакующая команда, как у «Барселоны». У «Арсенала» есть слева юный Льюис-Скелли, которому сегодня важно остановить Дембеле. Но большинство футболистов Артеты играют вместе не первый год. Раньше набирали в АПЛ не меньше пунктов, чем чемпионский «Ливерпуль». С этим соперником парижанам пришлось бить пенальти, невзирая на домашний матч с мириадами промахов.

У «Арсенала» нет своего Алиссона, а вот ПСЖ выручал в Лондоне голкипер Доннарумма. Сейвы Джиджи – ещё один повод не спешить ставить на схватку ПСЖ с «Интером» в конце мая. Финал надо заслужить. Выездная победа над «Арсеналом» дает парижанам преимущество. Дома играют здорово. За весь сезон уступили только «Атлетико», «Ливерпулю» и «Ницце». Свежий матч не имеет значения, давно стали чемпионами Франции. А вот поражения от Симеоне и Слота важны. После тех поединков Луис Энрике говорил о несправедливости. Имел право. Испанцев и англичан возили со знанием дела, нанесли 49 ударов против грозных соперников.

Забили всего один мяч, а пропустили трижды. ПСЖ – молодая команда. После вылета «Барселоны» бывший футболист и тренер каталонского клуба Луис Энрике должен испугаться. Но речь о здоровом, а не животном страхе. Частенько в Лиге чемпионов ПСЖ подводила дерзость. Сейчас речь о творческой наглости, как у Дембеле, Кварацхелии и Баркола. А раньше была дерзость Ибрагимовича или Мбаппе, которые с ПСЖ не побеждали в Лиге чемпионов. Парижане лишь раз были в финале. Неймар и компания не реализовали подходы к воротам Нойера. А за «Баварию» забил воспитанник ПСЖ Кингсли Коман, злая ирония судьбы.

«Астон Вилла» недавно отправила в ворота французов четыре гола в двух матчах. Не стоит преждевременно резервировать места в отелях Мюнхена. У ПСЖ впереди важные и сложные полтора часа. Или больше, если «Арсенал» победит в один мяч и будет второй подряд овертайм на неделе Лиги чемпионов. Разумеется, в футбольном мире, где счет матча отражает состояние команд по сумме сезона, подопечные Луиса Энрике должны пройти банду Артеты. У «Арсенала» есть вопросы даже к капитану Эдегору. Не говоря о защитниках, вратаре и открытой вакансии центрального форварда. Но в реальном мире «канониры» выбили «Реал».

«Арсенал» подошел к матчу разозленным

Артета – трагикомичный персонаж футбольной эпопеи. Странный, токсичный тренер. Прямо как Арсен Венгер, который тоже всегда находил повод сбросить вину на других. Артете опасно следовать примеру человека, который никогда не побеждал в Лиге чемпионов. При этом Арсен и Микель точно тренеры высокого класса. Их команды умели сыграть красиво. Но не всегда. Артета выпустил в матче против «Борнмута» основной состав. И глупо проиграл из-за удачной игры соперника на стандартах. Трагикомедия, к которой привыкли. «Арсенал» не является командой главных везунчиков футбольного мира. Особенно в еврокубках.

«Канониры» нахватались у «Тоттенхэма» плохих привычек. Нос не отпадет, речь не о таких привычках буйного Лондона девятнадцатого века. А с носом могут остаться, ведь «Арсенал» не сильнее ПСЖ . С другой стороны, «Интер» не сильнее «Барселоны», и где они сейчас? Валяются после вечеринки, которую закатили после победы над фаворитом. ПСЖ надо опасаться статуса команды, способной разобрать «Арсенал». Вспомните хотя бы матч против «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы в паршивом состоянии вела 2:0 на пятьдесят третьей минуте. ПСЖ получил богатый опыт работы против клубов АПЛ , и все поединки были сложными.

Гвардиолу победили со счётом 4:2, но это был красивый камбэк. С «Ливерпулем» отыгрались в гостях, пропустив дома. С «Астон Виллой» показали слишком много ошибок в обороне. Та самая дерзость не позволяет ПСЖ сыграть рациональнее. Также не стоит забывать о нестабильности многих футболистов. Доннарумма может выдать идеальный поединок на линии ворот. А потом забить сам себе в нелепой ситуации. Хакими хорош в атаке и не всегда надежен в защите. Стабильным можно назвать Мендеша. Сегодня левому защитнику играть против Сака. Букайо не набрал форму после травмы, но речь об одном из лучших правых вингеров планеты.

«Арсенал» опасен, ведь команду к этому вечеру готовили годами. Да, могут перегореть. Но если ПСЖ сомневается в силе соперника – вылетит. Нужно сломать Артету, у которого нет ауры чемпионы. Луис Энрике ближе к харизматичности, побеждал в Лиге чемпионов. И былой опыт может не сработать. Ханси Флик не сумел остановить безумие в матчах «Барселоны» с «Интером», хотя выигрывал турнир, в отличие от Индзаги. Ответный матч ПСЖ и «Арсенала» тоже игра на три результата, как поединок в Милане. В Париже ждут очень шумный вечер, ведь у французов есть ультрас, в отличие от тихих «библиотекарей» на лондонском стадионе.