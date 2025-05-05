Громил Гвардиолу и собрал 14 поражений в новом клубе. Аморим – противоречивая звезда сезона

Манкунианцы не устали проигрывать.
Тренер не понял новое задание
Хороший пример работы с кризисным клубом с огромным бюджетом показал Антонио Конте. «Челси» без итальянца приземлился на десятой строчке. Пришел Конте – снова стали первыми. Разницу понимаем. Лондонцы были первыми, стали десятыми, а Конте вернул их на вершину. Антонио, как Томас Тухель через несколько лет – быстро выиграл Лигу чемпионов с «Челси», понимали подход наставника к большому клубу. Рубен Аморим, как правильно подмечают в комментариях фанаты «Манчестер Юнайтед», работает иначе.
Директор Дэн Эшуорт, которого с боями вырвали у шейхов из «Ньюкасла», не хотел назначения португальца. В АПЛ есть один клуб, который любил ставить на наставников из этой страны, но не добивался успеха – «Тоттенхэм». Сейчас «шпоры» и МЮ спутники сезона. Рядом в таблице чемпионата. Должны сыграть между собой в финале Лиги Европы. Директор Эшуорт настаивал, что Аморим не готов к работе в огромном проекте под давлением. В результате совладелец МЮ Рэтклифф между менеджером и тренером выбрал Рубена.
Эшуорт ушел, а с ним ушли умные трансферы, которые Дэн готовил. Аморим начал в «Манчестер Юнайтед» с противоречивых матчей. Даже с учетом, что в АПЛ для «красных дьяволов» борьба завершена – не вылетят и не поднимутся намного выше, пропускать четыре гола от «Брентфорда» не стоило. Ещё один веселый результативный поединок не говорит в пользу Аморима. Превратив «Манчестер Юнайтед» в аттракцион, не получится создать на базе этого состава чемпионов Англии в обозримом будущем. А задача именно такая.
В расхристанный и разнузданный футбол играют команды, где тренер присутствует лишь формально. Аморим осенью бил Гвардиолу со «Спортингом». В «Манчестер Юнайтед» всё иначе. Камбэк против «Лиона» и победа над «Атлетиком» с гениальными действиями защитника Магуайра на правом фланге атаки – одного поля ягоды. Португалец лишь на словах всё контролирует. Как только застрянут с грамотным соперником, вроде «Брентфорда» датского специалиста Франка – голкипер МЮ получит четыре мяча в свои ворота.
У Аморима 22 неудачных матча
Новый тренер ни разу не побеждал в двух турах АПЛ подряд. Зато есть серия из трех поражений. Сейчас зашли в черную полосу из шести туров без побед. Четыре поражения и две мировые. Впереди в календаре «Вест Хэм», «Челси» и «Астон Вилла». Аморим рискует оказаться семнадцатым в таблице, последним из выживших клубов. Всегда можно сказать, что Рубену досталось тяжелое наследие тен Хага. И любой тренер пережил бы столько неудач как португалец – 8 ничьих и 14 поражений в 37 матчах.
Вот только разве Аморим ведет себя иначе, чем безосновательно дерзкий голландец? Фанаты МЮ из числа критиков нового тренера обвиняют Рубена, что ставит себя выше команды. Такое поведение прощалось Фергюсону в лучших сезонах. На пике личного развития сэр Алекс был королем в клубе. Но Аморим без году неделя в Манчестере. У него всего 15 побед. В Кубке Лиги вылетел от «Тоттенхэма» после перестрелки 4:3. В Кубке Англии вылетел от «Фулхэма» после невыразительной серии пенальти.
В Лиге Европы Аморим одержал 7 из своих 15 побед с «Манчестер Юнайтед». Попадались крепкие соперники. Но никто из них не смог бы зайти в решающие стадии плей-офф Лиги чемпионов. Сам «Манчестер Юнайтед», играй он в главном турнире, рисковал не выйти из общей группы. Великан резвится не среди карликов, а среди людей нормального роста. Аморим побеждает, поскольку иначе быть не должно, учитывая полный перевес над соперниками. Вот только в финале может уступить Постекоглу.
Ангелос – ещё один противоречивый наставник. Говорят, что покинет «Тоттенхэм» в конце сезона, невзирая на результат вероятного финала Лиги Европы. Боссам богатых клубов нужна путевка в Лигу чемпионов. Если Аморим выгрызет её в решающем матче второго еврокубка, то ему простят часть грехов. Но что будет, если проиграют? Начало – полдела. На важном этапе Аморим не показал себя серьезным наставником. Тренер перспективный, но есть сомнения, что подходит для революции в МЮ.
Наставники – заложники боссов
В МЮ обожают назначать наставников, которые сразу кажутся неверным выбором. Наверное, у Моуриньо могло быть больше успехов, находись португалец на пике формы в МЮ. А тен Хаг изначально казался сомнительной ставкой. Аморима одобрили владельцы клуба, но Рэтклифф думает о стадионе за 2 миллиарда фунтов. А Глейзеров интересует только часть прибыли, которую забирали после успешных сезонов «Манчестер Юнайтед». Старики не заметили, как клуб потерял репутацию.
Кого удивляет, что МЮ на пятнадцатой строчке в АПЛ? Конечно, на старте сезона их рассматривали в числе претендентов на путевку в Лигу чемпионов. Недавно там играли. Однако падение не стало сенсацией. Это не главная тема сезона. Проблемам «Реала» в футбольном мире справедливо уделили больше внимания. Даже кризис «горожан», который Гвардиола тушит, привлек больше внимания. Неудачи манкунианцев больше не событие. А тренеры давно стали заложниками владельцев.
Аморим может запросить сильные трансферы, а ему скажут, что нет денег. Продавать в МЮ тоже не умеют, хотя кандидатов на уход много. В клубе давно знали, что Рэшфорд загулял. И не сбросили Маркуса вовремя за 70 миллионов евро. Англичанин всерьез заинтересовал ПСЖ, ведь Мбаппе придумал, что сыграются с британцем. А у Аморима в МЮ сейчас меньше прав, чем было у Килиана в Париже. Рубен получит на орехи от фанатов и экспертов, но пришел в ад, который вмиг не сделал раем.
Более опытные наставники – Симеоне, Зидан, Тухель и многие другие, отказались возглавить МЮ. И молодой Нагельсманн остался в сборной Германии, хотя прекрасно понимал, что можно после Евро-2024 уйти, отдохнуть, дождаться увольнения тен Хага и возглавить богатый клуб. Или некогда богатый. Сэр Джим Рэтклифф заявил, что до Рождества у МЮ могут закончиться деньги. Клуб в руках странных людей, которые выбрали противоречивого Аморима. Страшно предполагать, что ждёт МЮ.
Слабо верится в какие-то большие успехи Аморима, по крайней мере, пока.
Человек ведет себя на бровке крайне сомнительно, да и собственные футболисты позволяют себе многое - не видно авторитета тренера, не видно четкой игровой дисциплины.
Футболисты очень часто позволяют себе играть так, как хотят, ломая построение и бросая игроков.
Очень сырой тренер, на данный момент.
Слабо верится в какие-то большие успехи Аморима, по крайней мере, пока.
Человек ведет себя на бровке крайне сомнительно, да и собственные футболисты позволяют себе многое - не видно авторитета тренера, не видно четкой игровой дисциплины.
Футболисты очень часто позволяют себе играть так, как хотят, ломая построение и бросая игроков.
Очень сырой тренер, на данный момент.
Ведь как всегда будут рассуждать, что МЮ должен обязательно брать только АПЛ или ЛЧ, а мол второй еврокубок никому не интересен, ведь МЮ тратит и тратит много, а они способны выиграть только национальные кубки или ЛЕ.........вот почему хочется чтобы этот трофей выиграл их соперник по финалу либо Тоттенхэм либо Буде Глимт, для них это будет успехом, ведь если выиграет МЮ все будут говорить как о провале...........
Ведь как всегда будут рассуждать, что МЮ должен обязательно брать только АПЛ или ЛЧ, а мол второй еврокубок никому не интересен, ведь МЮ тратит и тратит много, а они способны выиграть только национальные кубки или ЛЕ.........вот почему хочется чтобы этот трофей выиграл их соперник по финалу либо Тоттенхэм либо Буде Глимт, для них это будет успехом, ведь если выиграет МЮ все будут говорить как о провале...........