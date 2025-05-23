Сумасшедшая интрига, битва «тёмных лошадок» за Лигу чемпионов. В Серии А прекрасный финиш сезона

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вчера, 13:29

Чемпион определится в заключительном туре.

«Интер» и «Наполи» продлили чемпионскую гонку до последнего тура

«Нерадзурри» не назовёшь идеальным чемпионом. Главным качеством команды был опыт. Банда Индзаги подошла к борьбе за титул с хладнокровием – ждала ошибок «Наполи» и наказывала за них. Загвоздка в том, что в момент, когда был нужен завершающий удар, миланцы сами начали оступаться.

«Наполи» Конте – свежее дыхание, команда предотвратила становление гегемонии «Интера». На свежих ногах полетели к титулу – и остаются в гонке до сих пор. Их проблема заключается в нестабильности. Весь сезон – американские горки. Неаполитанцы то забирают победу за победой, то оступаются даже с середняками. Среди этой парочки нет безупречного кандидата на скудетто. Но как раз это и делает гонку интересной.

В 36-м туре «нерадзурри» обыграли «Торино». Через пару часов матч «Наполи» и «Дженоа» завершился ничьей – миланцы сократили отставание до минимума. Конкуренты выдали крышесносный 37-й тур – в параллельно идущих матчах синхронно сыграли вничью («нерадзурри» поделили очки с «Лацио», неаполитанцы – с «Пармой»). И теперь вопрос – кто оступится снова. У «Интера» выезд к дерзкому «Комо», а «Наполи» проведёт домашнюю игру против «Кальяри».

Осталась вакантная путёвка в ЛЧ , претенденты – выскочки из Рима

«Лацио» сделал всё необходимое, чтобы сохранить шансы на ЛЧ , плюс римлянам помогла «Болонья». Команды поделили очки с «Юве» дома. Теперь туринцы за тур до финиша удерживают четвёртую строчку, опережая «Рому» лишь на один балл, «Лацио» до «старой синьоры» – два очка.

Самое интересное – всё реально может перевернуться. В «Ювентусе» нет никакой уверенности. У клуба не сложился проект с Тиаго Моттой, пошли на тренерскую рокировку. Игор Тудор – лишь временный вариант, «бьянконери» хотят Конте. Тем временем «джеларосси» под руководством Клаудио Раньери превратились в хладнокровного бойца. В прошлые выходные «Рома» обыграла «Милан», в конце марта остановила «Интер», в 2025 году римляне проиграли в чемпионате лишь раз. В заключительном туре предстоит играть со стагнирующим немотивированным «Торино».

«Юве» и «Лацио» придётся тяжелее. поскольку они встретятся с клубами, которые борются за выживание. И дело в том, что нет уверенности ни в туринцах, ни в «орлах». «Джеларосси» осенью пророчили провальный сезон, за тур до финиша они могут забраться в Лигу чемпионов. Настоящая магия, которая украшает этот сезон.

У «фиалок» остался шанс на Лигу конференций

«Фиорентина» нарушила тенденцию последних лет и не вышла в финал Лиги конференций – в полуфинале вылетели от «Бетиса». С Кубком Италии, вопреки тенденции, тоже не срослось: «фиалки» из года в год добирались минимум до полуфинала. На этот раз остановились в 1/8. И всё же шансы на попадание в еврокубки остаются.

Последняя вакантная – шестая строчка, которая отправляет в Лигу конференций. И на неё тоже три-пять кандидатов. Опуститься могут «Юве» и «Рома», на данный момент тут располагается «Лацио», снизу стучатся «Фиорентина» и «Болонья». Двум последним важно, чтобы «орлы» не набрали очков в заключительном туре – при равенстве баллов между римлянами и одной из команд именно первые окажутся ниже (плохо провели очные встречи). При таком раскладе «фиалкам» нужна победа над «Удинезе» и осечка «красно-синих» с «Дженоа», «Болонье» необходима их победа и осечка «Фиорентины».

В подвале таблицы тоже не всё решено

Самая запутанная и интригующая ситуация – в подвале таблицы, где определилась только одна команда на вылет. Для «Монцы» всё кончено, шансы выбраться остались у «Венеции» и «Эмопли», при этом в зоне поражения находятся ещё три коллектива. «Вероне» с «Эмполи» предстоит матч за шесть очков. «Синие» идут в зоне вылета, но обыгрывали «мастифов» в первом круге, а в случае победы сейчас сравняются с ними по очкам и опередят конкурента по дополнительным показателям. Для «Эмполи» это матч жизни. В то же время «Верона» даже в случае поражения может избежать вылета, если оступятся «Парма» и «Лечче». У них топ-соперники – «Аталанта» и «Лацио» соответственно.

Что касается «Венеции», в их зоне досягаемости «Эмполи» и «Лечче». Этого достаточно, чтобы оставалась надежда – при этом им необходимо обыграть «Юве» и молиться на поражения конкурентов от «Вероны» и «Лацио». При определённых раскладах состав вылетающих может измениться на две трети. Ничего не понятно, но очень интересно.

Лучший чемпионат в плане интриги

В этом плане Серия А переплюнула остальные чемпионаты из топ-5. В АПЛ «Арсенал» и «Ман Сити» столкнулись с травмами лидеров и просто рассыпались, так что у молодого и дерзкого «Ливерпуля» не оказалось достойных конукрентов. Мерсисайдцы оформили титул заранее. О Лиге 1 и говорить не приходится, деление прежнее – ПСЖ и все остальные. «Бавария» с Венсаном Компани уверенно шла по дистанции чемпионата – во второй половине включился «Байер», но прежде «фармацевты» растеряли немало очков, так что и тут интриги не вышло.

Ближе всех к Серии А была Ла Лига. Сезон напоминал американские горки. Стагнирующий «Реал» упустил лидерство, в «Атлетико» адаптировались новички, резвая «Барса» выскочила в лидеры. Далее – кризис каталонцев и «сливочные» на первом месте. И наконец финальный акт – камбэк «сине-гранатовых», кульминация в виде майского Эль Класико. Красивая история, но то класико просто поставило точку. Даже в случае победы мадридцы бы только сократили отставание. «Блауграна» довела дело до титула заранее.

Только в Италии ничего не ясно даже к заключительному туру.