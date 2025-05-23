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Кульминация чемпионской гонки, шикарный ЦСКА, запутанный бой за выживание. 30-й тур РПЛ близко

вчера, 10:20
Динамо - Краснодар

Равнодушным не оставит никого.

«Динамо Махачкала» – «Ростов»

– Борьба за выживание для Махачкалы ещё не окончена. Команда в одном балле от зоны стыков. «Бело-голубые» в более выгодной позиции в сравнении с конкурентами. «Пари НН» в заключительном туре играет с ЦСКА в гостях, у «Ахмата» – выезд к «Зениту». У «Динамо» соперник приятнее – «Ростов» сконцентрирован на Кубке и может приберечь силы в игре с махачкалинцами.

– Но это не должно расслаблять команду. У «бело-голубых» в последних играх серьёзные проблемы. Коллектив остался без очков даже против аутсайдера «Оренбурга» и сопоставимого по уровню «Акрона». Одна ничья за прошедшие пять туров – серьёзная проблема.

«Акрон» – «Локомотив»

– 35 очков в дебютном сезоне РПЛ – отличное достижение. Тольяттинцы хороши с соперниками своей весовой категории. В апреле-мае с «Факелом», «Химками», Махачкалой и «Ахматом» набрали 10 очков. У «Динамо» и «Спартака» баллы отобрать не удалось, при этом команда гарантированно сохраняет место в Премьер-лиге.

– Весь сезон для «красно-зелёных» идёт наперекосяк. Начиналось красиво, зато весной – ничья с Махачкалой и «Ахматом», разгром от «Крыльев», поражение от «Рубина», ничья и потом вылет из Кубка от «Ростова», 1:1 с «Оренбургом». И теперь – упущенная победа в дерби (2:2 с ЦСКА), а также проблемы с Тикнизяном. Команда стремительно разваливается.

«Рубин» – «Оренбург»

– По сравнению с прошлым сезоном казанцы почти во всех аспектах сделали шаг вперёд. Больше забили, хоть и больше пропустили, набрали те же 42 очка – при этом поднялись на строчку выше. Вдобавок главный бомбардир Мирлинд Даку отметился уже 14 мячами. А главное – «Рубин» может на этом не остановиться.

– «Оренбург» банда Рахимова должна обыгрывать. Южноуральцы уже точно не поднимутся из зоны прямого вылета, единственное, что может спасти от Первой лиги – запутанная ситуация с лицензированием. 16 мая появилась информация, что сразу четыре клуба не получили лицензию: «Крылья» и «Химки» в РПЛ и «Черноморец» со «СКА-Хабаровском» в Первой лиге. Один из запутанных сценариев – южноуральцы могут отправиться в стыки вместо прямого вылета, если ситуация с лицензиями не изменится. Так что призрачный шанс всё же есть.

«Краснодар» – «Динамо»

– Матч жизни для «Краснодара», который покажет, насколько команда повзрослела. «Быки» научились добывать результат на классе (только раз оступились с клубом не из топ-3). При этом в играх с принципиальными соперниками дела в разы хуже – от «Зенита» получили разгром (1:4), с ЦСКА не удержали ничью (0:1). Игра с «Динамо» – как раз из таких.

– И ведь у «бело-голубых» есть своя мотивация. Ролан Гусев лишь исполняет обязанности главного тренера, но хотел бы занять пост на постоянной основе. И у него есть свои аргументы. Москвичи с уходом Лички набрали в чемпионате девять очков из девяти возможных – в том числе обыграли «Спартак». Сейчас клуб борется за бронзу, успех будет для Ролана сильнейшим аргументом.

«Зенит» – «Ахмат»

– Надежды на триумфальный сезон в год 100-летия рассыпались окончательно. ЦСКА оформил камбэк с 0:2 и выбил питерцев из Кубка, а в чемпионате за тур до финиша лидирует «Краснодар». На этом пути «сине-бело-голубые» оступились с «Динамо», «Локо» и «Спартаком». И с «Ахматом» тоже возникнут проблемы.

– Грозненцы очень опасны, поскольку к заключительному туру так и остались в зоне стыков – при том, что по подбору игроков команда способна бороться за топ-10. С «Краснодаром», «Пари НН», «Акроном» всё сложилось не в пользу «Ахмата», при этом нижегородцы играют с набравшим ход ЦСКА, а махачкалинцы – с «Ростовом», на который в чемпионате ничего не давит. Оставшаяся надежда на спасение, злость за неудачные матчи – это отличное оружие против хандрящего «Зенита».

«Факел» – «Крылья Советов»

– Для «Факела» всё ясно. Команда наберёт как максимум 20 очков и может надеяться только на 15-ю строчку.

– Три поражения подряд несильно портят картину для самарцев – они окажутся в стыках лишь в случае, если «Пари НН» обыграет ЦСКА, а Махачкала разберётся с «Ростовом». Звучит как фантастика. Но перестраховаться стоит, в Воронеже «Крылья» будут играть на победу.

ЦСКА – «Пари НН»

– Николич вплотную подошёл к тому, чтобы сделать этот сезон для ЦСКА прорывным. Команда перевернула ход противостояния с «Зенитом» в Кубке и в ответной встрече выбила питерцев. Перед этим оживили интригу в чемпионате, обыграв «Краснодар», теперь вернулись в дерби с «Локо» во втором тайме и превратили 0:2 в 2:2. «Армейцы» показали шикарный результат в топ-матчах – и это позволяет бороться за бронзу чемпионата и Кубок России.

– Вроде и нет причин опасаться нижегородцев – коллектив не может навязать сопротивление топ-клубам. С другой стороны, и безнадёжной команда не выглядит. В конце апреля обыграли «Ахмат», в мае разгромили «Крылья». Победы есть – для команд Ганчаренко это уже хороший знак.

«Спартак» – «Химки»

– Де-факто сезон для «красно-белых» закончен. Перед ними не стоит никаких задач – даже в тройку удастся попасть лишь при сказочном стечении обстоятельств (поражение ЦСКА от «Пари НН» и «Локомотива» – от «Акрона»).

– При этом Станковичу нужно показать, что команда всё ещё находится в его управлении. Управляемая команда «Химкам» проиграть просто не может. Хотя Магомед Адиев творит с подмосковным клубом нечто невероятное – «Химки» в четырёх предыдущих турах обыграли «Рубин» и сыграли вничью с «Оренбургом», «Ростовом», «Акроном». Это хороший показатель для обречённой команды.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 14:52
Kosmos58Kosmos58
Не понимаю Гуся, который шипит, что не допустит Краснодар к чемпионству!.. Т. е. топит за Газпром ... К чему бы?..
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Он топит за себя, за свою команду, за своих болельщиков. Не надо судить о людях по себе. Неужели команда будет сливать игру и сдавать позиции на зло кому то. И болельщики будут им хлопать в ладоши.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 14:32
Не понимаю Гуся, который шипит, что не допустит Краснодар к чемпионству!.. Т. е. топит за Газпром ... К чему бы?..
112910415
112910415
вчера в 14:01
желаю ликовать Галицкому , а не Газпрому!
но тут всё на тоненького ...
sihafazatron
sihafazatron ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:00
Добра!!)) Не не, я не об этом. В этом туре конечно же армейцы должны брать 3 очка . Имел ввиду, что в названии статьи ЦСКА назвали "шикарным", а я бы не так не сказал. Да ЦСКА хорош, ЦСКА на ходу, но для меня слово "шикарный" это что-то больше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 11:43
С какого перепуга ЦСКА может не одолеть П НН ?
Не проиграв ни кому в весенний отрезок ЦСКА дома обязан брать 3 очка в последнем матче сезона.
Будь здрав.
zafcsm07
zafcsm07
вчера в 11:41
О матче "Спартак-Химки" при чем здесь матч Локомотива с Акроном вообще? И ничья ЦСКА с Нижним вообще то устраивает Спартак при своей победе, чтобы оставить армейцев позади, т.к по личным встречам преимущество
Gotlib
Gotlib
вчера в 11:25
Поражение или победа Локомотива никак не повлияет на Спартак.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
И не назвал бы ЦСКА таким уж шикарным, просто остальные хуже
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:44
Все будут смотреть игру в Краснодаре, удачи быкам!)))
Гость
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