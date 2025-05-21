Побои отца, шантаж от любимой и карьера без трофеев. Сон Хын-Мин улыбается сквозь слёзы

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сегодня, 17:59

Сегодня у форварда важный финал.

Сона воспитал жестокий отец

Многие известные корейцы, причём не только из самой Южной Кореи, рассказывают истории о невероятно жестоких отцах. Суровое общество воспитывало бойцов даже в иммиграции в США , не говоря о самом полуострове. В Южной Корее родители били детей поколения Сона. Соседи Хын-Мина рассказывают, что вызывали полицейских, поскольку Сон Ун Чжун, отец будущего футболиста, избивал своих сыновей. Хын-Мин не распинает своего папу через прессу, но не скрывает – папу не назвать нормальным.

Отец Сона не стал сильным футболистом из-за травм, поэтому помешался на идее сделать сыновей профессиональными атлетами. Хын-Мин оказался талантливым, но отец до 12 лет не разрешал ему учиться в корейских футбольных академиях, тренировал сам. В солидном для профессиональной игры возрасте Сон играл лишь за сборную школы. Отец бил его и наказывал, заставлял тренироваться. Хын-Мин вспоминает, что мог четыре часа подряд чеканить мяч. Классический пример насилия над детьми.

Причем отца футболиста не оговорили. Совсем недавно южнокорейская прокуратура завела на отца и брата игрока уголовное дело за жестокое обращение с детьми. У Сона есть футбольная академия на родине, где заправляют его родственники. Хотя чаще обвиняли в побоях детей брата, а не отца футболиста, обоих дисквалифицировали и запретили заниматься педагогической работой в футболе. Отец наказан на 3 месяца и заявил об мягкости новых нравов, а брата выгнали на целых 6 месяцев.

Один из детей, которых избивали тренеры, восстанавливался много недель, поскольку дело не только в пинках и словесных оскорблениях. Брат Сона ударил ребенка палкой. Сон Хин Юн, как и Сон Ун Чжун, словно сошел из экранов южнокорейских фильмов, где хватает психопатов разного калибра. Сочувствуем маме Сона и самому Хын-Мину, им пришлось пройти через испытания для психики. Не удивляет, что у 32-летнего футболиста серьёзные проблемы на пути к построению здоровых отношений и своей семьи.

Пережил шантаж любовницы

Опять словно сюжет дорамы: Сон Хын-Мина шантажировала его девушка. Поскольку на родине футболист «Тоттенхэма» невероятно популярен, то рядом с ним постоянно ошиваются южнокорейские модели и певицы. Сон несколько лет встречался с одной из представительниц K-pop, а затем завел роман с моделью. Эта женщина лишь на несколько лет моложе, поэтому утверждения, что от Сона забеременела юная девушка – неправда. Но Хын-Мину крупно не повезло, его подставила любимая.

Футболисту важно избегать таких историй, ведь личные драмы сказываются на игре. Модель одновременно встречалась с южнокорейским бизнесменом и Соном. Забеременела, не знала от кого именно из двух мужчин. Решила заработать, написала бизнесмену и Сону о своем положении. Женщина шантажировала Хын-Мина – угрожала соврать журналистам, что футболист вынуждал её сделать аборт. Потребовала у знаменитости 220 000 долларов, около 300 миллионов в южнокорейской валюте.

Менеджер игрока и Сон встретились с девушкой, отдали деньги, а женщина сделала аборт. Казалось, что история завершилась, но вмешался знакомый девушки, который решил шантажировать Сона, а потом и саму барышню. Так Хын-Мин узнал, что заплатил 220 000 долларов женщине, которая встречалась не только с ним. Чтобы подчеркнуть, насколько Сону не повезло, добавим, что его бывшая любовница – фанатка шаманов. Одному из аферистов отдала 57 000 долларов за «прогноз» о беременности.

Дурдом, как он есть, но эта история важна, ведь после шантажа и предательства девушки Сон выдал плохой сезон. В прошлом сезоне нападающий создал 27 голов в АПЛ ударами и передачами, а теперь у футболиста лишь 7 мячей и 9 ассистов. Мешали травмы, но моральное состояние Сона не было на высоте. «Тоттенхэм» искал другие сочетание в атаке, а в сухом остатке Постекоглу не получил идеальную четверку впереди, хотя на выбор у тренера были Мэддисон, Соланке, Сон и талантливая молодежь.

Сон хочет повторить успех Кейна

Формально у Хын-Мина есть футбольная победа. Чтобы не служить в южнокорейской армии, как велит закон, футболист постоянно пытался взять медали со сборной для получения права на короткую службу. Сон в 2018-м году выиграл Азиатские игры. Несерьёзный турнир для Олимпийских сборных с правом включить парочку ветеранов. Сон помог своей команде, получил право быстро пройти подготовку и вернуться в «Тоттенхэм». Но Хын-Мин совершил ошибку, что не покинул этот клуб много лет тому назад.

С его подготовкой (воспитывался в «Гамбурге», играл за «Байер») он легко мог перейти в «Баварию» в прошлом, как сделал Харри Кейн. Сон потянул бы уровень клуба из Мюнхена. Тем более, игрок знает немецкий язык, который выучил по мультфильмам о Спанч Бобе. Английский у Сона тоже на приличном уровне, ведь давно живет в Лондоне. Хын-Мин застрял в «Тоттенхэме» и теперь вряд ли в его карьере будет серьёзный разворот. Время влияет, после тридцати лет футболисты атаки редко прибавляют.

У Сона есть «Золотая бутса» АПЛ , но лишь теоретические шансы на победу в турнире в будущем. «Тоттенхэм» семнадцать лет без трофеев, так что сегодня у Сона лучшая возможность выиграть первый клубный трофей в карьере. После всех испытаний, жестокости отца и предательства девушки, Сон заслуживает поднять над головой кубок УЕФА . Но в Лиге Европы «Тоттенхэму» будет сложно, ведь Кулусевски и Мэддисон травмированы, «шпоры» лишены парочки футболистов, способных сыграть самостоятельно.