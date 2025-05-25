«Вильярреал» – «Севилья»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» – «Севилья», который состоится 25 мая 2025 года

«Вильярреал»

«Вильярреал» может быть доволен текущим результатом, ведь команда точно сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Коллектив набрал 67 очков и может спокойно доигрывать чемпионат, ведь даже поражение в заключительном туре не сдвинет хозяев с их позиций. Матч имеет ярку вывеску и будет интересным даже без наличия турнирных задач у коллективов.

18 мая «Вильярреал» обыграл на выезде «Барселону» (3:2), а 14 числа на своем поле справился с «Леганесом» (3:0).

«Севилья»

«Севилья» провалила очередной сезон и также была близка к зоне вылета, но в этот раз клубу повезло. Тем не менее, от команды ждут более убедительных результатов и начинать можно даже с предстоящей встрече и перед перерывом между сезонами. Даже ничья с пятой командой Ла Лиги в данной ситуации будет неплохим достижением.

18 мая «Севилья» проиграл мадридскому «Реалу» (0:2), а 13 числа одолела на своем поле «Лас-Пальмас» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.55

Ничья – 4.65

Победит «Севилья» – 5.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.5

Тотал меньше 2.5 мячей –2.6

Статистика

«Вильрреал» выиграл пять последних поединков подряд в чемпионате Испании

«Севилья» проиграла четыре последних матча на выезде

Шесть последних матчей между клубами за последнее время завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева на данный момент гораздо стабильнее и сильнее «Севильи», поэтому проблем в последнем туре сезона у них не возникнет.