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В агентстве Кайо отреагировали на новость об интересе «Ботафого» к игроку

вчера, 11:19

В футбольном агентстве NG Soccer, которое представляет интересы защитника «Краснодара» Кайо Пантелеао, отреагировали на информацию о том, что игрок может перейти в «Ботафого».

Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в «Ботафого» у нас нет.

Напомним, Кайо выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голом и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Интересно, у него есть своё агентство?...
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