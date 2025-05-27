В агентстве Кайо отреагировали на новость об интересе «Ботафого» к игроку

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вчера, 11:19

В футбольном агентстве NG Soccer, которое представляет интересы защитника «Краснодара» , отреагировали на информацию о том, что игрок может перейти в «Ботафого».

Нам нечего сказать об этом. Никакой информации о возможном переходе Кайо в «Ботафого» у нас нет.

Напомним, Кайо выступает за «Краснодар» с июля 2019 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В текущем сезоне 29-летний центральный защитник сыграл 19 матчей, в которых отметился голом и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,5 миллиона евро.