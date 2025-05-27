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вчера, 15:29

«Динамо» согласовало условия личного контракта с защитником «Локомотива» и сборной России . Однако клубы не могут договориться по сумме трансфера игрока. Переговоры продолжаются.

Напомним, контракт Сильянова с «Локомотивом» действует до июня 2026 года. Ранее сообщалось, что «красно-зелёные» хотят продлить соглашение. В текущем сезоне Сильянов сыграл 37 матчей, в которых набрал 3 результативных балла (гол и два ассиста) и получил 2 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего защитника в 6 миллионов евро.