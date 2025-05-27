Махачкалинское «Динамо» хочет подписать Фёдора Смолова

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что команда хочет подписать бывшего нападающего «Краснодара» .

Хотели бы видеть Смолова в «Динамо» Махачкала? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов, все-таки профессиональный футболист и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов — хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?