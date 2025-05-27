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Махачкалинское «Динамо» хочет подписать Фёдора Смолова

вчера, 15:15

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил, что команда хочет подписать бывшего нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.

Хотели бы видеть Смолова в «Динамо» Махачкала? Если он хочет продолжать карьеру, хотели бы его видеть. Но еще важны условия. Смолов, все-таки профессиональный футболист и его труд должен быть оплачен. Все зависит от того, какие условия оплаты труда. Если клуб потянет запросы Федора, хорошо.

А так, конечно, хотели бы пригласить его к нам. Смолов — хороший футболист, профессионал, разумный и интеллигентный человек. Почему бы нет?

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shlomo2
shlomo2
вчера в 15:43
Фёдор ещё запросто годик сможет поиграть
альсато
альсато
вчера в 15:26
Федор наиграл на приглашения)))
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