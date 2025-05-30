«Интер Майами» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Интер Майами» – «Коламбус Крю», который состоится 1 июня 2025 года.
«Интер Майами»
Команда смогла прервать серию неудачных матчей в чемпионате и немного поправить свое турнирное положение. Сейчас «Интер» Майами располагается на шестом месте с 26 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом, домашняя победа над «Коламбус Крю» позволит хозяевам забраться еще выше в турнирной таблице, что определенно мотивирует футболистов.
29 мая «Интер Майами» обыграл аутсайдера «Монреаль» (4:2), а 25 числа сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» (3:3).
«Коламбус Крю»
«Коламбус Крю» сыграл практически все последние матчи вничью, что повлияло на положение в турнирной таблице. Команда занимает четвертое место с 28 баллами и отстает на пять пунктов от лидера «Филадельфии Юнион». Учитывая турнирную ситуацию в выездном матче для гостей будет приемлемым даже очередной ничейный результат, ведь он не даст уйти конкуренту вперед.
29 мая «Коламбус Крю» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2), а 25 числа на выезде уступил «Шарлотт» (2:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер Майами» – 2.07
- Ничья – 4.05
- Победит «Коламбус Крю» – 3.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65
Статистика
- Семь последних матчей «Коламбус Крю» завершились исходом «обе забьют»
- «Интер» Майами проиграл три из пяти домашних поединков за последнее время
- Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Интер» Майами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что в матче двух нестабильных коллективов немного больше повезет хозяевам.