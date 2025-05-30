«Интер Майами» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Интер Майами» – «Коламбус Крю», который состоится 1 июня 2025 года.

«Интер Майами»

Команда смогла прервать серию неудачных матчей в чемпионате и немного поправить свое турнирное положение. Сейчас «Интер» Майами располагается на шестом месте с 26 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом, домашняя победа над «Коламбус Крю» позволит хозяевам забраться еще выше в турнирной таблице, что определенно мотивирует футболистов.

29 мая «Интер Майами» обыграл аутсайдера «Монреаль» (4:2), а 25 числа сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» (3:3).

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» сыграл практически все последние матчи вничью, что повлияло на положение в турнирной таблице. Команда занимает четвертое место с 28 баллами и отстает на пять пунктов от лидера «Филадельфии Юнион». Учитывая турнирную ситуацию в выездном матче для гостей будет приемлемым даже очередной ничейный результат, ведь он не даст уйти конкуренту вперед.

29 мая «Коламбус Крю» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2), а 25 числа на выезде уступил «Шарлотт» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер Майами» – 2.07

Ничья – 4.05

Победит «Коламбус Крю» – 3.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.48

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

Семь последних матчей «Коламбус Крю» завершились исходом «обе забьют»

«Интер» Майами проиграл три из пяти домашних поединков за последнее время

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интер» Майами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что в матче двух нестабильных коллективов немного больше повезет хозяевам.