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«Интер Майами» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 11:23
«Интер Майами» – «Коламбус Крю»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Интер Майами» – «Коламбус Крю», который состоится 1 июня 2025 года.

«Интер Майами»

Команда смогла прервать серию неудачных матчей в чемпионате и немного поправить свое турнирное положение. Сейчас «Интер» Майами располагается на шестом месте с 26 баллами и отстает от нынешнего соперника всего на два пункта. Таким образом, домашняя победа над «Коламбус Крю» позволит хозяевам забраться еще выше в турнирной таблице, что определенно мотивирует футболистов.

29 мая «Интер Майами» обыграл аутсайдера «Монреаль» (4:2), а 25 числа сыграл вничью с «Филадельфией Юнион» (3:3).

«Коламбус Крю»

«Коламбус Крю» сыграл практически все последние матчи вничью, что повлияло на положение в турнирной таблице. Команда занимает четвертое место с 28 баллами и отстает на пять пунктов от лидера «Филадельфии Юнион». Учитывая турнирную ситуацию в выездном матче для гостей будет приемлемым даже очередной ничейный результат, ведь он не даст уйти конкуренту вперед.

29 мая «Коламбус Крю» сыграл вничью с «Нэшвиллом» (2:2), а 25 числа на выезде уступил «Шарлотт» (2:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Интер Майами» – 2.07
  • Ничья – 4.05
  • Победит «Коламбус Крю» – 3.1
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.48
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.65

Статистика

  • Семь последних матчей «Коламбус Крю» завершились исходом «обе забьют»
  • «Интер» Майами проиграл три из пяти домашних поединков за последнее время
  • Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Интер» Майами, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.07. Предполагаем, что в матче двух нестабильных коллективов немного больше повезет хозяевам.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
Ставлю согласно статистике очных встреч - ТБ (2,5).
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