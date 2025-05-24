В махачкалинском «Динамо» рассказали о задачах на последний тур РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался в преддверии матча 30-го тура РПЛ против «Ростова».
Команда находится в хорошем настроении, будем стараться добывать свои очки. Перед нами стоит задача не попасть в стыки и обезопасить себя местом в РПЛ. Выход «Ростова» в Суперфинал Кубка России никак не повлияет на игру. У них очень квалифицированная команда, знаю их молодых игроков. Будет очень сложный матч.
Домашний матч — это большая ответственность перед болельщиками. Здесь определённо для нас большое подспорье. Ожидаю, что мы свои 8-10 тысяч соберём.
Игра «Динамо» — «Ростов» состоится сегодня в 16:30 по московскому времени. Махачкалинцы занимают 12-ю строчку в турнирной таблице. От зоны стыковых матчей их отделяет одно очко.
Ранее стали известны имена арбитров, которые рассудят матчи 30-го тура РПЛ.