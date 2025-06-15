Сборная Перу на ЧМ-30: глава делегации — военный лётчик, тренер — каталонец, в будущем — оба заговорщики на стороне опального президента страны

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вчера, 20:20

Продолжаем знакомиться с делегацией Перу на первом мундиале. В этой статье некоторые подробности о тренере команды и остальные фото игроков в разных жизненных ситуациях.

Рикардо Гусман Маркина (Ricardo Guzmán Marquina, во второй фамилии, материнской, ударение на «и») был главой делегации Перу на ЧМ -30, он был профессиональный военный, лётчик, как его называли comandante de aviación. Но это было в его молодости. В то время он был в гражданском, ему было 38 лет. Позже он был дипломатом, был атташе в Риме. Но это позже.

В начале 1930 он встретился на корабле с испанским тренером Пако Бру и уговорил того подписать контракт и стать тренером сборной Перу на первом мундиале.

Пако Бру (1885 г. рожд.) был не испанец, а каталонец — назвать каталонца испанцем сродни смертному греху. Бру сам играл в футбол за каталонские клубы, включая Барсу. Работал футбольным арбитром, причём в своём первом матче в качестве рефери бегал с револьвером, дабы вовремя остудить пыл рьяных болельщиков. С судейством закончил и стал тренером.

Вот фото Пако Бру на обложке испанского журнала 1910 года:

А это его фото поближе:

Фигуристые усы были тогда весьма в тренде у футболистов.

Бру был разносторонним игроком, многие источники называют его вратарём, в его активе два отраженных пенальти в одном из матчей. На фото из журнала Бру, без сомнения, полевой игрок.

Кроме футбола Бру занимался метанием диска (он был довольно мощным), а также другими видами спорта. Упражнениями из других видов спорта он и занимал своих подопечных в Испании для укрепления выносливости.

Есть сведения, что Бру выступал даже в цирке силачом — были тогда такие номера — как пелось в известной песне он «цепи рвал движением плеча».

Между прочим, Пако Бру значится главным тренером сборной Испании на Олимпиаде-20, где испанцы завоевали серебряные медали (2-е место). Система розыгрыша на том турнире кардинально отличалась от общепринятой ныне, за 2-3 места был отдельный мини-турнир.

В первой декаде мая 1930, за 45 дней до выезда перуанской делегации на ЧМ -30, Пако Бру прибыл в столицу Перу, в город Лиму. И принял активное участие в отборе игроков к турниру.

До того, как приехать в Перу, Пако Бру некоторое время работал на Кубе, испанской колонии тогда. Говорят, что Бру даже тренировал сборную Кубы.

После ЧМ -30 Бру вернулся в Испанию и возглавил мадридский Реал, с которым дважды брал Кубок. Вот фото Пако Бру того времени:

А здесь Пако Бру на переднем плане с сигарой:

Вообще полное имя каталонца — Франсиско Бру Санс (Francisco Bru Sanz).

Как выглядел авиатор и дипломат Рикардо Гусман Маркина подсказала аргентинская газета Critica. В номере от 6 июля 1930 (на следующий день после прибытия перуанцев в Монтевидео) есть фото главы делегации Перу с неким уругвайским журналистом:

Почему-то в подписи к этому фото аргентинцы назвали команданте Valenzuela, видно перепутали фамилию. Шеф делегации с портфелем.

Легко узнать и шефа делегации, и главного тренера на фото перуанской делегации, сделанном в Монтевидео:

Если сразу не заметили — а это и со мной было — то два игрока расположились на полу, у ног чиновников и тренера. Эти два игрока вполне узнаваемы — это Хорхе Сармиенто Кочой и чернокожий правый крайний Хосе Мария Лаваль, о котором говорилось в предыдущей статье.

Над Лавалем сидит как раз шеф авиатор Гусман Маркина. Спраа (по фото) от него его приятель Пако Бру. Слева от шефа сидит один из уругвайских чиновников, член комитета по приёму сборных команд, он в очках.

Ровно над уругвайским чиновником видна голова молодого человека при усах — это 21-летний Маноель Исага, личный секретарь шефа делегации. Этого молодого человека мы уже видели на общем фото у памятника в чилийском Вальпараисо (в прошлой статье), дадим фрагмент:

Секретарь на том фото стоит крайним справа, рядом с Луисом де Соуса Феррейрой, ещё левее видим как всегда унылое выражение лица Карлоса Сильониса. А над этой группой видим Пласидо Галлиндо. Соуса Феррейра и

Галлиндо — знаковые имена в истории мундиалей: первый забил первый гол перуанцев, а второй стал первым удалённым с поля. Об этом было подробно в последней моей статье.

Молодой секретарь Исага есть и ещё на одном фото — на церемонии открытия стадиона Сентенарио, в день матча с Уругваем:

В первой шеренге идут двое в белых брюках — медик Карлос (фамилия так и не установлена, лица не видно, но виден его галстук-бабочка) и помощник тренера Гильермо Риверо. Между ними, с флагом, по всей видимости, Эдуардо Астенго, один из высоких игроков.

Во второй шеренге ближе к нам как раз секретарь подле шефа.

Нет, есть и ещё один стоп-кадр с церемонии открытия стадиона. Тут и Карлос с галстуком-бабочкой, и секретарь подле шефа во втором ряду — а лица Астенго с флагом вновь не видно:

Эдуардо Астенго на общем фото (ранее) с шефом, тренером и чиновником-уругвайцем стоит справа в строгом костюме. А Гильермо Риверо на том фото единственный, кто в головном уборе, но в неизменном кашне.

Астенго был впоследствии чиновником в ассоциации, в других спортивных структурах. Вот он за рабочим столом:

Но это всё впереди.

Между прочим, в составе Перу на ЧМ -30 было двое футболистов, игравших ещё в 1923 году. Вот презентация той сборной Перу:

Чёткое фото, и мы слева, вверху и внизу, видим игроков Lores и Fernandes (в берете) — это Julio Lores Colán и Arturo Fernández. О Лоресе был разговор в статье ранее, а Фернандес не сыграл на ЧМ -30.

Костяк сборной Перу в Монтевидео составляли игроки клуба Alianza:

На «вершине пирамиды» помещён Алехандро Вильянуэва, центрфорвард. Вот ещё одно его фото в необычной обстановке:

Вильянуэва за рулём грузовика, помогая в перевозке различных грузов. Из пространной подписи мы узнаём, что у Вильянуэвы был 44-й размер обуви. И в шутку его сравнивают с цифрой 7, если его самого перевернуть с ног на голову.

Вот на этом фото точно видны ботинки Вильянуэвы приличного размера:

А на этом фото высоченный Вильянуэва в компании партнёров по сборной:

Слева направо видим вратаря Вальдивьесо. Затем Альфонсо Сальдарриага, не вошедшего в заявку сборной на мундиаль. Далее Антонио Макилон и обладатель 44-го размера бутс Вильянуэва.

А следующее фото точно сделано в Монтевидео во время ЧМ -30, в спальном помещении, где располагались футболисты во время турнира. Игроки, включая Вильянуэву и Кочоя, увлечены карточной игрой:

Есть общее фото, сделанное ещё на сборах перед поездкой на мундиаль на базе в Анкон. В кадре есть игроки, которые так и не вошли в заявку. К сожалению, перуанские спецы не могут перечислить всех поимённо на этом фото:

Обоих тренеров мы видим в центре — Бру в кепке, а чернокожий Риверо слева (по фото) от него. Антонио Макилон стоит справа (по фото ) от Бру.

Высокий Астенго импозантен в чёрном пиджаке с красными лацканами. Вильянуэва присел аккурат под фонарём.

Газету читает Марио де лас Касас.

100-процентно узнаваемы с правого края этого фото «китаец» Хорхе Сармиенто Кочой (сидит на скамье 3-й справа). За ним видим Хосе Марию Лаваля и Луиса де Соуса Феррейру. Остальных можно также разглядеть при более тщательном исследовании. Но не сейчас.

А вот такую сценку вы давно наблюдали на футбольном поле?:

Всё ясно. Век назад было так. Да и 50 лет назад мы во дворе играли такими мячами и накачивали их такими насосами.

Хулио Кинтана не играл на ЧМ -30. Его лицо видно на презентации клуба Alianza (см. выше), он рядом с Вильянуэвой и в той презентации.

Вот «персональные» фото некоторых игроков из заявки на ЧМ -30, в основном не сыгравших на турнире.

Играли Доминго Гарсия (с Румынией) и Альберто Денегри (в обоих матчах):

А это не сыгравшие.

Хулио Кинтана (Julio Quintana):

Пабло Пачеко (Pablo Pacheco):

Лисардо Нуэ Родригес (Lizardo Nue Rodriguez):

Артуро Фернандес (Arturo Fernández):

Карлос Сильонис (Carlos Cilloniz):

Также не игравшего Хорхе Сармиенто Кочоя вы уже видели не раз.

А кого изобразил художник здесь?

Это автор первого (и единственного) гола сборной Перу на ЧМ -30 Луис де Соуса Феррейра. А вот и схема гола:

Следующего гола на мундиалях перуанские болельщики дождались только через 40 лет, на ЧМ -70. Все 40 лет перуанцы не могли пробиться в финальную стадию чемпионатов мира.

Что касается каталонца Пако Бру и авиатора дипломата Гусмана Маркина, то с ними связана весьма заговорщицкая история в 1931 году.

Военная косточка Гусмана взяла верх. Он уговорил Бру, направлявшегося в Перу по поводу организации турне испанского клуба по континенту, уговорил тайно (контрабандой) провезти в Лиму некие 3 письма.

В Панаме, на пути в Перу, Гусман устроил встречу Бру с опальным президентом Перу генералом Серро. Его свергли в августе 1930, он бежал из страны. В октябре 1931 должны были состояться президентские выборы, на которые Серро не допустили. В названных письмах к некоторым силовикам фактически был призыв к восстанию.

Бру в своих ботинках провёз эти 3 письма через перуанскую таможню. Хотя его тщательно досматривали, так как знали о его встрече с Гусманом.

У заговорщиков всё получилось, Серро участвовал в выборах и стал президентом Перу до 1933 года.

Между прочим, Бру собирался в 1933 вновь стать у руля сборной Перу. Но, после ухода Серро, Бру просчитал ситуацию и не поехал в эту неспокойную страну.

Каталонцев-то на мундиале 1930 года было как минимум двое. Тренер сборной Мексики Хуан Луке Серралонге был уроженцем Жироны, одной из провинций Каталонии.