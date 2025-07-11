В будущем к московскому «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции, если будут установлены факты других нарушений.
Ранее РФС официально исключил столичную команду из числа участников РПЛ сезона-2025/26, однако нельзя исключать и дополнительных наказаний.
Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить. Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч – наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра.
К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.
«Торпедо» следующий сезон проведет в Первой лиге. Столичную команду в РПЛ заменит «Оренбург», который в минувшем чемпионате занял предпоследнее 15-е место.
Думал, что хозяин распустит команду...
Думал, что хозяин распустит команду...