 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции

вчера, 16:50

В будущем к московскому «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции, если будут установлены факты других нарушений.

Ранее РФС официально исключил столичную команду из числа участников РПЛ сезона-2025/26, однако нельзя исключать и дополнительных наказаний.

Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить. Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч – наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра.

К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.

«Торпедо» следующий сезон проведет в Первой лиге. Столичную команду в РПЛ заменит «Оренбург», который в минувшем чемпионате занял предпоследнее 15-е место.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Торпедо» будет играть в Первой лиге после исключения из РПЛ
Вчера, 10:29
Судье Головко грозит до 7 лет лишения свободы по делу о договорном матче
10 июля
ОфициальноГлава РПЛ о «Торпедо»: «КДК РФС принял жёсткое, но справедливое решение»
10 июля
ОфициальноЮристы «Торпедо» дадут оценку решения КДК об исключении клуба из РПЛ
10 июля
Официально«Торпедо» исключили из числа участников Российской Премьер-Лиги
10 июля
Игроки «Локо» и ЦСКА наказаны после потасовки в матче юношеской лиги
10 июля
 
Все комментарии
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:39
Жаль знаменитый клуб, такие игроки бились за Торпедо: Стрельцов, Иванов, Воронин, Шустиков и тд...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:11, ред.
Получается, что Торпедо подцепили на крючок...)
Думал, что хозяин распустит команду...
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:58
А вот теперь Торпедо просто растопчут. Кстати, как там дела у задержанных или их уже отпустили?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 