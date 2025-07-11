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вчера, 16:50

В будущем к московскому «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции, если будут установлены факты других нарушений.

Ранее РФС официально исключил столичную команду из числа участников РПЛ сезона-2025/26, однако нельзя исключать и дополнительных наказаний.

Ситуацию прокомментировал генеральный секретарь РФС .

Для особо въедливых журналистов и блогеров: дисциплинарным регламентом РФС наказываются не только нарушения, но и попытка их совершить. Статья 6 дисциплинарного регламента прямо говорит о том, что попытка организовать договорной матч – наказуема. Арбитр дал показания, которые подтверждаются аудиозаписью. На ней звучит: результат, матч и сумма за действие для арбитра. К «Торпедо» могут быть применены дополнительные санкции. Наказание в виде исключения из числа участников РПЛ назначено за попытку организации договорного матча.