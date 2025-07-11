«Кристал Пэлас» запретили играть в Лиге Европы из-за «Лиона»

Пресс-служба УЕФА объявила, что «Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы в сезоне-2025/26.
«Орлы» получили право выступать в турнире благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер команды Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который тоже квалифицировался на турнир. Регламент УЕФА запрещает командам с одним владельцем играть в одном турнире, из-за чего Текстор продал свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуду Джонсону.
Однако УЕФА после расследования приняла решение не допустить «Кристал Пэлас» к участию в Лиге Европы, потому что к 1 марта владелец ещё не сменился. При этом «орлы» смогут выступить в Лиге конференций. Ожидается, что освободившееся в Лиге Европы место займёт «Ноттингем», который изначально вышел в Лигу конференций.