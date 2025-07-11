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«Кристал Пэлас» запретили играть в Лиге Европы из-за «Лиона»

вчера, 19:18

Пресс-служба УЕФА объявила, что «Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

«Орлы» получили право выступать в турнире благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер команды Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который тоже квалифицировался на турнир. Регламент УЕФА запрещает командам с одним владельцем играть в одном турнире, из-за чего Текстор продал свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуду Джонсону.

Однако УЕФА после расследования приняла решение не допустить «Кристал Пэлас» к участию в Лиге Европы, потому что к 1 марта владелец ещё не сменился. При этом «орлы» смогут выступить в Лиге конференций. Ожидается, что освободившееся в Лиге Европы место займёт «Ноттингем», который изначально вышел в Лигу конференций.

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Все комментарии
Nety
Nety
сегодня в 07:15
Так и не понял почему Жирона и Сити играли, или клубы РБ
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
сегодня в 00:22
Думаю, англичанам не стоит из-за этого сильно расстраиваться. Лига конференций - это тоже неплохой вариант. В Лиге Европы Кристал Пэлас вряд ли смог бы далеко пройти, а вот в Лиге конференций у них есть все шансы выиграть трофей. Там они будут в числе главных фаворитов турнира.
R B
R B
сегодня в 00:21
В плане спортивного интереса, для команд из Англии, ЛЕ и уж тем более КК вряд ли интересны. Они итак там практически дублем играют до стадии 1/4 или даже 1/2 финала. Вот то что в деньгах не досчитаються, это другой вопрос. Ну я полагаю владелец спокойно покроет ту сумму которую команда могла бы выручить в участии в ЛЕ.
DXTK
DXTK
вчера в 22:16
А почему исключили обладателя кубка а не команду которая просто попала на этот турнир, ведь в чемпионате франции все трофеи собрал ПСЖ...... А КП попал через трофей.

Или это КП отомстили за то что они МС и Гвардиолу оставили без трофея......

PS Будем надеятся что КП хоть в ЛК сыыграет, Форест тоже весь сезон был достоен сыграть в более престижном турнире, но мне кажется именно ЛК было бы для них более легким........
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 21:18
Не успел переписать КП на тёщу?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:06
с одной стороны, хорошо что Лион будет играть в Лиге 1.
из за проблем с финансами могли вылететь в Лигу 2.
но как же жаль Кристал Пэлас.
Текстор мерзавец.
только увеличил долги Лиона, подставил Пэлас, все распродал и свалил в свой любимый Ботафого
112910415
112910415
вчера в 21:05
Обидно, блин!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 20:37
Беспредел футбольных чиновников…🤦‍♂️🤬
SHEARER
SHEARER
вчера в 20:28
Эта новость убьёт моральный дух команды!
Жаль?!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 20:13
Жаль игроков КП, лига Европы куда лучше, прибыльнее и интереснее, чем никому не нужная лига Конференций.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:04
Какие сложности навыдумывали чинуши.
Niagara
Niagara
вчера в 20:04
а ред буллов нельзя наказать?
311
311
вчера в 19:54
Лесники уже не знают как пролезть в еврокубки
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:48
Вот же редиски! Обломали парней!
протон
протон
вчера в 19:19
место Кристал пеллас займет оренбург
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