«Кристал Пэлас» запретили играть в Лиге Европы из-за «Лиона»

1752250720

вчера, 19:18

Пресс-служба УЕФА объявила, что «Кристал Пэлас» не сыграет в Лиге Европы в сезоне-2025/26.

«Орлы» получили право выступать в турнире благодаря победе в Кубке Англии, однако основной акционер команды Джон Текстор владеет контрольным пакетом акций «Лиона», который тоже квалифицировался на турнир. Регламент УЕФА запрещает командам с одним владельцем играть в одном турнире, из-за чего Текстор продал свои 43% акций «Кристал Пэлас» владельцу «Нью-Йорк Джетс» Вуду Джонсону.