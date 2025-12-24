«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766572012

сегодня, 13:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» сделал серию из трех побед подряд и понемногу обретает стабильность, которую потерял два месяца назад. Команда вышла уже на пятое мест ос 29 баллами и уступает «Челси» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с главным аутсайдером АПЛ никто не сомневается в победе «красных», но какой она будет, мы узнаем после финального свистка.

20 декабря «Ливерпуль» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (2:1), а 13 числа на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» не подает признаков жизни и проигрывает матч за матчем, а многие эксперты говорят, что команде не удастся спастись. Коллектив имеет в активе лишь два пункта, и чтобы выйти на безопасное 17 место «волкам» нужно вернуть себе 16 пунктов, что выглядит нереальной задачей, исходя из качества выступления команды. Любые набранные очки в игре даже с таким «Ливерпулем» будет считаться большой сенсацией.

20 декабря «Вулверхэмптон» проиграл «Брентфорду» (0:2), а 13 числа уступил на выезде «Арсеналу» (1:2).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ливерпуль» – 1.23

Ничья – 6.5

Победит «Вулверхэмптон» – 11.5

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах

«Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить, на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у чемпиона Англии не будет проблем в этом поединке и он одержит уверенную крупную победу.