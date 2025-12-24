«Ливерпуль» – «Вулверхэмптон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон», который состоится 27 декабря 2025 года.
«Ливерпуль»
«Ливерпуль» сделал серию из трех побед подряд и понемногу обретает стабильность, которую потерял два месяца назад. Команда вышла уже на пятое мест ос 29 баллами и уступает «Челси» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. В домашней игре с главным аутсайдером АПЛ никто не сомневается в победе «красных», но какой она будет, мы узнаем после финального свистка.
20 декабря «Ливерпуль» обыграл на выезде «Тоттенхэм» (2:1), а 13 числа на своем поле обыграл «Брайтон» (2:0).
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» не подает признаков жизни и проигрывает матч за матчем, а многие эксперты говорят, что команде не удастся спастись. Коллектив имеет в активе лишь два пункта, и чтобы выйти на безопасное 17 место «волкам» нужно вернуть себе 16 пунктов, что выглядит нереальной задачей, исходя из качества выступления команды. Любые набранные очки в игре даже с таким «Ливерпулем» будет считаться большой сенсацией.
20 декабря «Вулверхэмптон» проиграл «Брентфорду» (0:2), а 13 числа уступил на выезде «Арсеналу» (1:2).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Ливерпуль» – 1.23
- Ничья – 6.5
- Победит «Вулверхэмптон» – 11.5
Статистика
- «Ливерпуль» не проигрывает уже шесть поединков подряд во всех турнирах
- «Вулверхэмптон» проиграл уже 11 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить, на победу «Ливерпуля» с форой (-1.5), компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.7. Предполагаем, что у чемпиона Англии не будет проблем в этом поединке и он одержит уверенную крупную победу.